Tutu - Soy como soy

(Las ovejas balan)

¡Uy!

¡Hola, Linda!

(Triste): Hola.

¿Qué te pasa? Suenas triste.

Es que lo estoy.

Y mucho.

¿Y por qué?

¿Qué te ha pasado?

Mis amigas me llaman "taponcito de lana".

¿Por qué te llaman así?

(Lloriquea): Porque soy muy pequeña.

Son todas más altas que yo.

¡Soy un taponcito de lana!

Pero no estés triste, Linda, aún eres una niña, como nosotros.

Y los niños crecemos.

Es cierto, seguro que creces y te haces tan grande como ellas,

o más.

¿En serio?

¿Vosotros creéis que de verdad voy a crecer?

Claro que sí, Linda.

Además, no eres tan pequeña.

Ya, claro, lo dices tú porque eres grande.

Ojalá fuese como tú.

O como Rafa.

Se me está ocurriendo algo.

Si te pusieras patines como yo, serías un poquito más alta.

¿Por qué no pruebas?

Eso sí,

tendrías que tener un equilibrio tan bueno como el mío

para mantenerte de pie.

Uy, uy, uy. ¡Rafa!

¡Estoy bien!

No es mala idea, Linda.

¿Por qué no pruebas?

Uy, uy..., ay, ay.

No me sueltes, Tutu, que tengo peor equilibrio que Rafa.

¡Eh, sin pasarse!

Además, no me caí; quería darme un baño.

(Ríe): Sí, ya...

Esto no es muy seguro, chicos.

Bueno, pero al menos ahora estás más alta.

Sí, eso es cierto.

¡Soy más alta! ¡Qué bien!

Venga, te voy a soltar para que te muevas tú sola, ¿vale?

No sé yo...

Es fácil, ya verás.

Muy bien, Linda.

Ahora tienes que darte impulso.

¡Veeenga!

¡Oooh, oooh! Ay, ay, ay.

Qué daño.

Me parece que los patines no son la solución.

Nunca dejaré de ser un taponcito de lana.

No te pongas así, Linda, no eres tan pequeña.

(Triste): Ya, claro.

Lo dices tú porque eres alto.

Me gustaría ser tan alta como Rafa

para que se me viera desde muy, muy lejos,

como lo veo yo a él cuando viene patinando por la pradera.

Ya ves, en cambio a mí me gustaría ser más pequeño.

Pero si es genial ser el más alto,

siempre se te ve mejor que a nadie.

Ya, pero eso no es tan genial cuando juegas al escondite.

(Lloroso): Tú siempre te escondes mejor que yo,

que soy un grandullón.

Soy un taponcito de lana.

Uy...

(Fante canturrea) Hola, Fante.

Hola, chicos.

(Voz infantil): ¿Que pata?

¿Eso digo yo, qué os pasa?

¿Por qué estáis llorando?

"¿Why are you crying?"

Linda dice que es muy pequeña, y está triste por eso.

Y ahora a Rafa le ha dado por decir que él es un grandullón.

Vaya, venid conmigo.

(Voy infantil): ¡Ququete, ququete!

No, Nina, no es momento para juguetes.

Oooh.

Ven conmigo, Linda.

"Come with me".

¿Qué ves ahí?

Veo a un elefante.

(Lloriquea): Y a un taponcito de lana.

Soy taaan pequeña.

Pues yo no veo eso.

Yo veo a una ovejita preciosa,

con un montón de lana preciosa

y una carita de muñeca aún más bonita.

Y veo otras muchas virtudes en ti.

Eres lista, observadora,

tienes muy buenas ideas.

"Very good ideas".

Y te manejas como nadie en internet con tu tableta.

Ya, pero sigo siendo pequeña.

Pero si ser pequeña es maravilloso.

Cuántas veces habré deseado yo ser más pequeño.

¿Eh?

¿En serio has deseado ser más pequeño?

Pues claro, así no haría tanto ruido al caminar

y no chocaría una y otra vez con los marcos de las puertas.

Ser pequeño tiene muchas ventajas.

Ya, no como yo, que soy un gigante.

Pero Rafa, ser alto también tiene ventajas.

Tu cuello es genial.

Gracias a lo largo que es

puedes llegar a las copas más altas de los árboles

y comer las hojas más tiernas.

Bueno, eso es cierto, y están muy ricas.

Está bien ser alto.

Claro que sí,

cada uno debe aceptarse como es.

Yo soy muy grande. "I am very big".

Mis orejas y mi trompa son muy grandes.

Y mi memoria es todavía más grande.

¿Y sabéis qué?

Soy feliz porque soy como soy.

Mis diferencias con los demás me hacen único,

y eso me hace muy feliz.

Soy como soy.

Y yo, soy como soy.

Chicos, "you are unique".

Sois únicos.

Estutupendo.

Toi como toi, ¡toi como toi!

¡Uy!

Oh, oh.

No hay duda de que Nina también es como es.

Única, haciendo de las suyas.

(Todos ríen)