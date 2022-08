Tutu - El globo más grande

# Tutu, tutu, tu... #

¡Perfecto! Very good!

(CANTA)

(GRITAN CONTENTOS)

# Pom, po pom. #

# Vente, descubre el mundo. # Con tus amigos, será genial.

# Tutu, tutu, tu... #

(TODOS RÍEN) ¡Bien!

¡Linda, mira qué soy capaz de hacer!

¡Ostras, tienes chicle! ¿De dónde lo has sacado?

Me lo ha dado Fante por ayudarle a limpiar las ventanas de su casa.

Me ha dado un montón para compartir, ¿quieres uno?

Sí, claro. ¡Qué guay!

Yo también sé hacer globos.

Pero tus globos no son tan guais como los míos.

¿Que no? ¡Eso habrá que verlo!

(Explota)

(MASCA)

Voy a hacer un globo tan grande que no te extrañe si salgo volando.

El secreto está en el mascado, y te recuerdo que soy una rumiante.

Guerra de globos de chicle, ¿eh? Que sepáis que yo soy el mejor.

El secreto no solo es el masticado, sino el hinchado, mirad.

(Aire entrando)

(SORPRENDIDA) ¡Hala!

(Explosión)

Los hago tan bien que incluso cuando explotan son hermosos.

¡Me has puesto perdida! Y el chicle no sale de la lana.

Me has manchado hasta la rueda, no puedo ni moverme.

Ay, ay... que mal perder tenéis, chicos.

Eso os pasa por competir con el mejor.

Si no hubieras aparecido habría ganado yo,

no sabes la que estaba preparando en mi moflete.

¡Pero si tienes el soplido de una mariposa acatarrada!

De no haber sido por Rafa, habría ganado yo.

Así me gusta, rivalidad sana. Mañana aquí a la misma hora,

sabremos quien es el segundo mejor globeador de chiche de la pradera.

¡Hasta mañana!

Prepárate, Tutu, vas a ver lo que es un globo.

A ver como me saco este chiche de la lana.

No te tengo miedo. ¿Qué se habrá creído esa oveja?

(SE ESFUERZA)

(GRITA ENFADADO) ¡Rafa!

(Gallo)

(CANSADO) Que mal he dormido...

Todo por culpa de Rafa.

Hola, Tutu. Yo tampoco he descansado bien,

he estado toda la noche sacándome el chicle de la lana.

Y todo por culpa de Rafa y su torpeza.

Mejor dejamos esto de la competición de los chicles.

Sí, te iba a decir lo mismo.

He tenido suficiente chicle por toda una temporada.

(MASCA)

¿Chicos, qué os ha pasado? ¿No habéis dormido bien?

La verdad es que no.

Yo tampoco.

Es importantísimo descansar la noche antes de una competición.

Yo he dormido a pierna y patín suelto.

Sobre eso, hemos estado hablando y no vamos a competir.

No tiene sentido.

Tutu tiene razón, no nos importa quién es mejor haciendo globos.

Tutu, de ti me lo esperaba, Linda dice que no sabes perder,

pero de Linda... A ver si al final va a ser cierto

lo que dice Tutu, que te deja ganar para que no te enfades.

(ENFADADO) ¿Que no sé perder?

Será porque cuando pierdo lo hago para que no te enfades.

¿Que me dejas ganar? ¡Anda ya!

¡Si a veces juego con un ojo cerrado para darte ventaja!

¿Entonces no es por las lentillas?

Tutu, yo no uso lentillas.

Lo digo para dejarte ganar y que no te enfades.

¡Será posible! Pues abre bien los ojos,

vas a ver el mejor globo de chicle que se haya inflado jamás.

Puedes intentarlo, pero no lo conseguirás.

Esta oveja es mejor que tú en todo menos en perder,

que en eso eres el campeón.

(MASCA ENFADADO)

(MASCA)

(RÍE) Así me gusta, que haya una sana competitividad.

¡Que esféricos os están saliendo! Pues nada, yo también juego.

(Aire entrando)

(Gran explosión)

(RÍE)

¡Tachán!

Espectacular, ¿eh? ¿A que habéis quedado sin palabras?

Creo que no hay discusión, soy el mejor.

Si no os importa, voy a merendar para celebrarlo.

(CANTURREA FELIZ)

Lo siento, no debería haber empezado esta pelea de chicles.

Yo tampoco he actuado bien, creo que ha sido por dormir mal,

que me ha puesto de muy mal humor.

Creo que yo también estaba de mal humor por eso.

Gracias a Rafa hemos aprendido una valiosa lección.

No sé si ha sido valiosa, pero al menos ha sido pegajosa.

Creo que empiezo a odiar a las jirafas con patines.

Sobre todo a las que comen chicle.

(RÍEN MUCHO)