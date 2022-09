Tutu - Galería de arte

# Tutu, tutu, tu... #

¡Oh, Sorolla, cómo me gustan tus pinturas!

¡Hay tanto arte en tus pinceladas! ¡Tanta vida en tus cuadros!

¡Buenos días, Linda!

¡Ola, Rafa! ¿Qué haces por aquí tan temprano?

Hace un par de sábados que quedo con unos amigos de Fante

a dibujar por la ciudad, se llaman dibujantes urbanos.

¿Vas a dibujar con los Urban Sketchers?

¡Fantástico! No sabía que te gustara dibujar.

Las jirafas tenemos un sexto sentido para crear belleza sobre el papel.

(RÍE INCRÉDULA) Sí, ya...

¿Puedo ver algún dibujo tuyo?

Ahora no tengo ninguno a mano.

¿Y ese bloc que tienes ahí?

Está vacío, iba a empezar a dibujar en un rato.

¿Y por qué no me dibujas algo?

No sé... es que así en frío...

No creo que sea un problema para una jirafa pintora como tú.

Está bien, pero prepárate porque vas a ver algo alucinante.

¡Listo, aquí lo tienes!

(SORPRENDIDA) ¿Rafa, cómo has hecho esto?

Ya te lo he dicho, lo llevo en la sangre.

Solo cierro los ojos, dejo hablar a mi mente...

Y mis pezuñas lo traducen en pinceladas.

Rafa, este dibujo es una maravilla.

¿En serio?

¡En serio! ¿Cuántos de estos podrías hacer en un día?

¡Buf, una docena por lo menos!

Se me ha ocurrido una idea, voy a convertirte

en un pintor famoso!

¡Rafantástico!

¿Y cómo piensas hacerlo?

Hazme doce de estos para mañana, yo prepararé una exposición

para que la gente vea tus cuadros.

¡Genial, me muero de ganas por empezar!

Pronto la gente verá tu nombre entre los más grandes de la pintura.

Velázquez, Picasso, Manet y Kandinsky.

Son nombres de artistas que ahora conocemos.

Son los pintores que todos estudian.

Para ser algún día como ellos fueron.

Cubismo, realismo o impresionismo.

Surrealismo, arte pop o arte abstracto.

Son los estilos que ellos utilizan al pintar todos sus cuadros.

Ahora es Rafa el que pinta, destaca con estilo propio y mucho talento.

Con sus pinceles y sus 1.000 colores.

Se convertirá en un buen pintor y triunfará.

Enhorabuena, Rafa, este cuadro me encanta.

Muchas gracias, Tupa. Ese día estaba inspirado.

¿En qué te inspiraste?

Estaba teniendo una semana dura en el colegio.

Todos saben que las matemáticas no son cosa de jirafas.

Tenía un montón de ejercicios por hacer,

así que pensé: "Cómo me gustaría quemar el libro de matemáticas".

Pero enseguida me respondí: "No, Rafa, tú estás muy por encima

de sentimientos banales como ese,

mejor vuelca tus sentimientos en un dibujo".

Así nació esta gran obra.

¡Asombroso! ¿Y cómo lo has titulado?

"Almorrana".

¡Linda, has hecho un buen descubrimiento!

No sabía que Rafa era tan bueno.

La verdad es que tengo un olfato especial.

Las ovejas percibimos el talento a kilómetros de distancia.

¡Nina taleto! ¡Nina taleto!

(RÍE) No, Nina, tú no hueles a talento.

Hueles a galletas.

(GRUÑE)

¿Nos podemos llevar un cuadro?

¡No! ¿Qué haces? ¡Los cuadros no se pueden tocar!

Además este ya está vendido al Guggenheim de Bilbao,

Los del Museo Reina Sofía vienen mañana a por esos dos.

Y los del MoMa de Nueva York acaban de comprar otros tres.

Vámonos, Nina, aquí solo estorbamos.

¿Qué ha pasado, Linda?

Tutu y Nina se han enfadado porque no entienden nuestro arte.

¿Estás segura? Are you sure?

No es eso lo que hemos visto nosotros.

Ocurre que soy un artista adelantado a mi tiempo.

Y mi trabajo es hacer que la gente valore su obra.

El arte es muy necesario, pero hay cosas más importantes

que un cuadro. -La amistad, por ejemplo.

Friendship, for example.

Rafa, creo que nos hemos pasado.

Igual tienes razón.

Pero creo que ya sé como arreglarlo.

(IMITA A LINDA) El MoMa ha comprado tres...

Nina bu dofi.

¡Y que lo digas!

¡Ola, chicos!