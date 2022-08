Tutu - Constructores de iglús

# Tutu, tutu, tu... #

¡Perfecto! Very good!

(CANTA)

(GRITAN CONTENTOS)

# Pom, po pom. #

# Vente, descubre el mundo. # Con tus amigos, será genial.

# Tutu, tutu, tu... #

(TODOS RÍEN) ¡Bien!

Veamos... tal y como hacían los ancestros de los inuit.

Cielo despejado.

Quizá demasiado para invierno, pero correré el riesgo.

Viento del noroeste. Correcto.

Veamos el estado de la nieve.

Nieve compacta al 70 por ciento. Correcto.

Sonido ambiental, carámbanos de invierno.

Correcto.

Ya es hora de disfrutar de una gran aventura

como sucede en El país de las nieves de Julio Verne.

Así que vamos a empezar a hacer cálculos.

Si tenemos el suelo aquí, comenzamos con una perpendicular

a 45 grados del suelo...

Cogemos la altura y la llevamos al suelo,

lo que nos da la longitud total, que multiplicado

por el coseno de la línea de tierra nos dará la anchura.

Sumamos Pi y lo multiplicamos por la densidad

de la atmósfera de Marte. Sí, puede funcionar.

¡Hola, Rafa! ¿Qué haces?

Tutu, precisamente ahora me vendría bien algo de ayuda.

¡Claro! ¿Qué necesitas?

¿Podrías traerme unos bloques de hielo que tengo ahí cerca?

¿Te parece bien?

¡Marchando!

¿Traigo más?

Sí, por favor, unos cuantos más.

Muy bien, enseguida.

Sí, señor, esto va a funcionar.

¡Hola, Tutu! ¿Qué estás haciendo?

¡Hola, Linda! Estoy ayudando a Rafa.

¿Y qué está haciendo Rafa?

No lo sé, pero me ha pedido que le lleve bloques de hielo.

Pregúntale, a ver qué te dice.

(SE ESFUERZA)

Quedará mejor si en vez de usar Pi, elevamos al cubo la base...

¡Hola, Rafa! ¿Qué haces?

Linda, perdona, le daba vueltas a unos cálculos.

¿Unos cálculos? ¿Para qué?

Ya que preguntas, me iría bien que alguien me echara una mano.

¿Me ayudas?

¿Tengo que traer bloques de hielo como Tutu?

Luego se me carga la espalda y duermo fatal.

(RÍE) Tu objetivo es más sencillo.

Necesito que vayas allí y dibujes en la nieve un círculo grande.

Tiene que medir tres pasos tuyos y tiene que quedar bien redondo.

¿Podrás hacerlo?

Por supuesto. ¡Allá voy!

Esto va muy bien.

¡Ay si Julio Verne levantara la cabeza!

¡Qué orgulloso estaría de mí!

(CANTURREA)

# La, la la... #

(CANSADO) ¿Rafa, hace falta que traiga más bloques?

Faltan unos pocos, la buena noticia es que queda menos.

¡Ánimo!

(RESOPLA AGOTADO)

¡Ya he acabado!

Deja que lo compruebe...

Muy bien, de acuerdo, es correcto.

¿Dónde estabais, niños? Nina os estaba buscando.

Estamos ayudando a Rafa.

¿Ah, sí? Eso está muy bien.

¿Y qué está haciendo Rafa?

Pues no estoy muy segura. A mí me ha pedido

que dibujara un círculo en la nieve.

Si se lo preguntas, a lo mejor descubrimos que se trae entre manos.

¿Rafa, más bloques?

Está bien así, Tutu. Puedes descansar, gracias.

(RESPIRA HONDO)

Buenos días, Rafa. ¿Qué haces?

¡Hola, Tupa! ¿Qué tal, Nina?

Mira lo que estamos haciendo. Tiene buena pinta, ¿verdad?

Pues sí... ¿pero qué estáis haciendo?

Me viene de perlas que preguntes. ¿Podrías echarle un cable a Linda?

Hace un rato que me ayuda y no la veo muy fina.

¡Pero si he hecho lo que me has pedido!

Pero no era del todo redondo ese círculo.

No te vendrá mal un poco de ayuda.

¡Nina ayuda, Nina ayuda!

Gracias, Nina.

Tupa, Linda y tú podéis a colocar los bloques

que ha traído Tutu por encima de la línea

que hay en el suelo. ¿Podéis hacerlo?

Claro que podemos. Aún soy una jovencita de 82 años.

(RÍE)

Vamos, Nina.

¡Nina, Nina!

#Tupa, tupa tu... #

¡Una fila más, vamos!

No sé vosotras, pero yo aún no sé que estamos haciendo.

Yo estoy igual.

Nina no sabe.

Sea lo que sea, parece que estamos a punto de acabar.

Pronto saldremos de dudas.

-¡Buenos días, chicos!

Good morning, kids!

-(TODOS) ¡No, no!

¡No preguntes nada!

¿Qué estáis haciendo?

-(EXPRESAN DESÁNIMO)

-What are you doing, Rafa?

¡Qué bueno que preguntes, Fante!

En este momento me vendría bien un poco de fuerza bruta.

Y ya que tú eres un elefante...

(RÍE) Sí, los elefantes somos muy fuertes.

Elephants are very strong.

Podrías poner esos dos bloques arriba del todo,

pero dejando un hueco en el centro.

¡Por supuesto!

# Pom, po pom... #

Fijaos qué chulo ha quedado.

(CONTENTO) ¡Hemos hecho un iglú!

¡Qué bonito!

¡Iglú, iglú!

Ahora que todos te hemos ayudado,

tú podrías ayudarnos a todos.

¿Verdad, Rafa?

Claro, Tupa, cuando quieras.

Una pregunta, Rafa. ¿Para qué es este iglú?

What is this igloo for?

Para guardar mis patines de verano, ya no tenía sitio en casa.

Gracias, chicos, esto sí que ha sido trabajar en equipo.

¡Todos para uno!

(SE SORPRENDEN)

-Sí, y uno para todos.

Rafa, tengo una lavadora que necesito que me arregles.

A mí me vendría bien una mano con mi hélice rota.

Yo tengo que pintar las vallas de mi corral.

A mí me gustaría un sándwich doble, con extra de queso.

¡Nina gateta chocolate!

¿Rafa?