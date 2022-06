Tutu - Por las nubes

Despertador

¡Hola!

Listo.

Ya lo tengo.

Manos a la obra.

¡Volar!

La merienda.

¡Selfie!

Me encanta mirar las nubes, son tan bonitas.

Y tienen formas tan curiosas.

Sí, a mí también me gustan mucho, parecen blandas y suaves.

Como la lana de Linda. Sí, son preciosas,

pero no todas las nubes son blancas, hay una súper oscura allá a lo lejos

¿Y sabéis que pasa cuando se juntan muchas nubes oscuras?

¿Que se pone el cielo oscuro? Claro, Rafa,

pero lo que pasa cuando se pone el cielo oscuro, es que llueve.

Tranquila, Linda, sólo es una nube, no va a llover.

¡Uy, no sé yo!

El pronóstico del tiempo dice

que hay una probabilidad de lluvia de un 30 %.

A mí me encantaría tocar una, ¿cómo será?

Si yo fuera un poco más alto, quizá podría tocarlas con la cabeza.

¿Y por qué no intentamos volar hasta ellas?

Sería toda una aventura. ¡"Vola"! ¡"Vola"! ¡"Vola"!

Seguro que Fante saca algo de su maleta

que nos pueda llevar hasta las nubes, ¿qué os parece?

Me pido "primi". "Segun".

¡Eh, que he tenido yo la idea!

(Tararea).

A ver qué encuentro por aquí. Let's see what we've got here.

Aquí lo tengo.

¿Y eso qué es?

Es una hélice.

¿Y para qué sirve? Ahora lo veréis.

¡Estoy volando!

¡Qué maravilla! ¡Tutu, estás volando!

¡Eh!

¡"Vola"!

¿Por qué baja ahora?

No, no, yo quiero que suba.

Lo que ocurre es que esa hélice solo tiene fuerza

para que puedas volar tú. Just for you.

Al subirse Nina el peso ya es demasiado

y por eso habéis caído al suelo. On the floor.

Lo siento, Nina, no puede con los dos.

¡No! ¡Suéltame, Nina!

¡Nina, "vola" con Tutu!

Tranquilos, chicos.

Tengo una solución.

Ríen

Ahora podréis volar los dos.

¡Prepárate, Nina!

¡Próxima parada, las nubes!

¡Nubes!

Hasta luego. See you.

Qué morro. ¿Y nosotros? Yo también quiero tocar las nubes.

Me temo que no tengo una hélice tan grande.

Vaya.

Qué suerte tienen, ellos van a poder tocar las nubes. ¡Ah!

Pero tengo algo que os podría ayudar a llegar hasta las nubes.

(Canturrea).

¡"Bube, bube, bube"!

Vamos a tocarlas, Nina. ¿A ver cómo son?

Son blandas como la lana de Linda, qué bonitas, ¿verdad, Nina?

¡Nina! ¡"Bube, bube"!

¡"Bube, bube, bube"!

¿Y esos globos?

¡Rafa, Linda!

Hola, yo también estoy volando. ¡Y yo, es genial!

Qué pequeño se ve todo desde aquí.

Hello.

¡Ay, que altos estamos!

Si tienes miedo, Rafa, es mejor que no miras hacia abajo.

¿Quién dijo que tengo miedo?, sólo he dicho que estamos altos.

Venga, vamos a jugar a esquivar las nubes.

Ojalá pudiésemos, Tutu, pero nuestro globo no nos permite ir tan rápido.

Pinchazo ¡Aaaaah!

¡Mola! ¿Cómo lo habré hecho?

¡A "vola"!

Pinchazo ¡Aaaah!