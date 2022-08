Tutu - ¿De qué color eres?

(Despertador)

¡Banzai!

¡Banzai!

(GRITA)

¡La merienda!

¡Selfie!

(Foto)

(SE ESFUERZA)

¡Cambio de dirección!

(RÍE)

¿Por qué llevas esos calcetines tan grandes, si ya no hace frío?

Vaya... te has dado cuenta.

¿Cómo no nos vamos a dar cuenta? ¡Si tus patas son rosas!

(LLORIQUEA) ¿Qué te pasa, Rafa?

No me gustan mis patas.

¡Pero si tus patas son guays!

Largas, flexibles, suaves... ¡Y además tienes cuatro!

Pero he visto a otras jirafas con patas de color amarillo,

como sus cuerpos.

A mí me gustan más las tuyas, con rayas rosas.

Me miraban raro porque yo tenía las patas de un color distinto.

¡Qué poco gusto tienen esas jirafas!

¿Seguro que era por las patas? Porque tus cuernos...

Creo que no... Seguro que era por las patas.

Por eso me puse estos calcetines amarillos, pero no funcionan,

así que me los quito.

(TRISTE) No quiero que se rían de mí.

¡Rafa guapo! ¡Rafa guapo!

Gracias, Nina, pero eso no va a cambiar el color de mis patas.

Seguro que tu problema tiene alguna solución.

Voy a mirar en mi táblet.

Rafa tiene razón, las jirafas tienen las patas amarillas.

¡Amarillas!

¿Lo veis? Soy diferente, el único con las patas rosas.

(TRISTE) La vergüenza de las jirafas.

Ánimo, ya verás que entre todos se nos ocurre algo para ayudarte.

¡Ya lo tengo!

¡Gafas amarillas con cristales amarillos!

Quien me vea con ellas me verá amarillo.

Incluidas mis patas. ¿A que es una buena idea, Nina?

¡Zi, gafas amarillas!

¿Pero si se te terminan las gafas o se las sacan porque les pica un ojo?

Podrían darse cuenta del truco.

Es cierto... Esto no tiene solución.

(CONTENTA) ¡Ya lo tengo!

Hay que poner de moda los calcetines a rayas rosas como tus patas.

Lo mejor es que siempre irías a la moda.

¡Bien pensado, Linda! Así todas las jirafas serán

como Rafa, y ya no será el rarito.

Buena idea... ¿pero y en verano cuando haga mucho calor?

Además, las modas son pasajeras.

Pues no sé...

Es inútil, no hay nada que hacer.

Tiene que haberlo, solo tenemos que seguir pensando.

¡Ya está! ¿Por qué no te pintas las patas de color amarillo?

Tengo pincel y tubos de pintura. ¡Voy a por ellos!

¿Nina, me ayudas a traerlos? ¡Zi!

¡Hola, chicos! Hi, kids!

¡Hola, Fante! ¿A que están quedando bien pintadas las patas de Rafa?

Pues sí, muy bien. Very well.

¿Rafa, de qué te vas a disfrazar? ¿De pollo? Chicken?

Fante, no es un disfraz. Me estoy jirafeando las patas

para que sean amarillas como el resto de jirafas.

(SORPRENDIDO) ¿Qué? What?

Tus patas son perfectas tal y como son.

They are perfect.

Las demás jiafas estaban mirando mis patas porque son rosas.

¡Eso es ridículo! That's ridiculous!

¿No has pensado que puede ser por tus patines?

(SORPRENDIDO) ¿Mis patines?

¿Cuántas jirafas conoces que lleven patines? How many?

(PIENSA) Eh... ninguna.

Seguro que es por eso, y si fuera por el color, no debes preocuparte.

Nadie debería reírse o tratar mal a otro por su color.

Because of his colour.

Pero soy diferente.

Cada uno es como es, y eso nos hace únicos, unique.

Además es mucho más divertido tener las patas de colores

que todas del mismo color que el cuerpo, ¿no os parece?

Don't you think so?

¿Único? ¿Eso es bueno?

¿Linda, de qué color son las ovejas? The sheeps.

La mayoría son blancas o negras. A mí me gustaría ser blanca.

Pues yo creo... I think, que es mucho mejor

ser de color rosa... pink. Así no hay ninguna como tú.

(CONTENTA) ¡Es verdad! Y así mis sombreros combinan mejor.

Claro que sí, Linda. Cada uno es como es, y eso es fantástico.

That's fantastic!

Nina, la mayoría de las pulguitas son marrones.

Pero tú eres de un color fucsia precioso.

¡Zi, zi!

El color no te hace mejor o peor.

Lo importante es estar contento con lo que uno es,

y que la gente te aprecie por cómo eres.

Es verdad, a mí siempre me gustaron mis patas,

pero me sentí mal y quise cambiarlas. Ahora sé que me equivoqué.

Y yo estoy feliz de ser rosa. ¡Yo fucsia!

(RÍE) Veo que lo habéis entendido.

You have understood.

Sí, ahora estoy orgulloso de mis patas rosas.

Bueno, ahora más bien amarillas.

Es verdad, será cuestión de limpiarme para volver a ser yo mismo.

Eh... creo que no va a ser tan fácil.

Me lavo con un poco de agua y ya.

Es que esta pintura es resistente al agua.

Quizás frotando mucho con estropajo todos los días durante dos semanas...