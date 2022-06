Tutu - Mis amigos imaginarios

(GRITA)

(Despertador)

¡Banzai!

¡Banzai!

(GRITA)

¡La merienda!

¡Selfie!

(Foto)

¿Preparado?

¡Ya!

(GRITA Y RÍE MAREADO)

(RÍE) ¿No te gusta?

¿A qué es genial? Me rechifla rodar por la pradera.

¡Hola, Rafa! ¡Hola, Tutu!

Mira, es mi amigo Tutu.

¿Con quién hablas?

Tutu, te presento a Hugo. Es mi amigo imaginario.

Tu... tu... ¿tu qué?

Mi amigo imaginario.

Está junto a mí tumbado sobre la hierba, como yo.

Así que tienes un amigo imaginario que se llama Hugo y que está contigo.

Ajá, y es muy simpático.

Salúdalo, Tutu, o va a pensar que eres un maleducado.

Hola, Hugo, yo soy Tutu. El amigo "real" de Rafa.

¿Qué tal?

No contesta.

¿Sabes qué pasa? Es muy tímido y habla muy bajito.

Vaya... qué lástima.

¿Y cómo es? Es una jirafa como yo.

Solo que él es de color azul.

Ya... ¿y a qué jugáis?

Hugo quiere seguir jugando a rodar.

Venga, ¿quién empieza, Hugo?

Pues dale, que yo te sigo.

¿Puedo jugar con vosotros?

Espera, que le pregunto a Hugo.

¿Hugo, quieres que Tutu juegue con nosotros?

(RÍE) Tutu, Hugo es muy divertido.

¿Entonces puedo jugar con vosotros?

No, Tutu, lo siento. Hugo solo quiere jugar conmigo.

Es una jirafa un poco especial.

Ya veo... sí que es especial.

Pues ahí te quedas con tu amigo imaginario.

¡Espera, Hugo, que voy!

¡Banzai!

Vamos, Hugo, otra vez.

(CON LA BOCA LLENA) ¿Seguro?

(RÍE) ¡Qué gracia!

¿Con quién hablas, Tutu?

Con Lolo y Fefe, mis amigos imaginarios.

Dos canguros mucho más simpáticos que tu amigo Hugo.

¿No queréis una galleta? ¿De verdad? Están buenísimas.

Gracias, a mí me encantan. Me la como yo.

Tutu...

Hugo te pide disculpas por lo de antes, y yo también.

No pasa nada, ya se me ha pasado.

Qué buena pinta tienen las galletas, Tutu.

¿Hugo, quieres una galleta? Vale, se lo digo a Tutu.

¿Tutu, me das un par de galletas? Hugo y yo queremos probarlas.

Espera, que les pregunto a Lolo y a Fefe.

¿Lolo, Fefe, os importa que les dé unas galletas a Rafa y a su amigo?

Podemos compartir unas galletas con ellos.

¿Qué? Bueno, si es lo que queréis...

Lo siento, Rafa. Pero Lolo y Fefe no quieren compartir las galletas.

Si quieres, te puedo dar una galleta imaginaria.

Hugo y yo preferimos las otras galletas, no las imaginarias.

Pero si las imaginarias están aún más ricas.

¿Verdad, Lolo? ¿Verdad, Fefe?

Han dicho que sí.

Te estás comiendo tú todas las galletas.

No veo que les des ninguna a ellos.

A ellos les gustan más las imaginarias.

Déjate de tonterías y dame una galleta, que tienes un montón.

Pero de las imaginarias aún más. Tengo de fresa, de limón...

No quiero galletas imaginarias, quiero una de chocolate

...como la que te estás comiendo tú.

No va a poder ser, porque son de Fefe y Lolo.

Y solo las quieren compartir conmigo.

¡No cuela, no me la quieres dar, y punto!

¿Chicos, qué hacéis? What's going on?

Tutu no quiere invitarme a una galleta.

Son mías y de Fefe y de Lolo. Vete a rodar por ahí con Hugo.

¿Fefe y Lolo?

Porque Hugo está cansado y necesita comer algo.

¿Hugo? A ver, chicos, explicadme qué ha pasado.

La culpa es de Rafa, él se inventó a su amigo imaginario Hugo.

Una jirafa azul con la que jugaba a rodar por la pradera.

Yo quería jugar, pero Rafa me dijo que su amigo no quería.

Por eso cogí estas galletas de chocolate para mí

...y para mis amigos Fefe y Lolo.

Ya veo. I see.

Esperad que saque una cosita de mi bolsillo.

Estas son mis gafas imaginarias. Con ellas puedo ver

...y hablar con vuestros amigos imaginarios.

Your imaginary friends.

Ahora les puedo ver. ¡Hola, Hugo!

¡Hola, Lolo y Fefe!

Hello! ¿Qué tal estais?

Sois muy guapos los tres.

¿Cómo?

Vale.

Vale. Ya se lo digo.

OK, I'll tell them.

¿Qué te han dicho?

Quieren que Tutu comparta sus galletas con Rafa.

Y que Rafa juegue con Tutu.

Eso me han dicho, os lo prometo.

I promise.

¿Seguro? Seguro, Tutu.

¡Qué rica!

¿Quieres jugar a rodar conmigo? ¡Vale!

(GRITA) ¡Banzai!

Oye... ¿me podías dar a mí una también?

Te doy una de las imaginarias. Están mucho más ricas.

¡Espera, Rafa!