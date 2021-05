Tutu - Desastre en la cocina

# Tutu, tutu, tu... #

¡Perfecto! Very good!

(CANTA)

(GRITAN CONTENTOS)

# Pom, po pom. #

# Vente, descubre el mundo. # Con tus amigos, será genial.

# Tutu, tutu, tu... #

(TODOS RÍEN) ¡Bien!

Entonces añadimos la maldita cebolla y el pimiento rojo

también a tacos. Añadiremos esta mezcla más tarde

porque la condenada zanahoria es más dura.

Salpimentamos durante unos diez minutos,

pero antes de colocar tu trasero de nuevo en el sofá,

hay que remover la meeezcla.

Salpimentar y remover.

¿Quién es este cocinero? No tiene ni idea de salpimentar.

¿Por qué tarda tanto en añadir la mezcla?

¡Se le va a pasar la zanahoria!

Gordon Lambsey tiene 17 Estrellas Michelin.

Pues yo me voy a ver a Fante, tiene un michelín de cinco estrellas.

No te preocupes, este pastel de verduras

estará de rechupete. Ya lo verás.

Me marcho porque me tengo que marchar.

Pórtate bien y no rompas nada.

Vale. ¡Adiós, Tupa!

¡Adiós!

-¡Ponemos los huevos en el maldito bol!

¡No quiero oír risitas!

Añaaadimos su parte de sal y pimienta y batimos.

Un poco de sal y pimienta...

¡Puaj, sabe fatal!

Al final tendrá razón Tupa.

¡Tienes que batirlo, oveja vaga!

Es verdad.

¡Vamos!

Ya voy, ya voy.

¿Quieres que cancelen la serie mientras terminas

de acariciar plácidamente la masa, querida?

No...

Entonces...

¡Bate con fuerza de una veeez!

¡Ay!

¡No, no!

¿Adónde crees que vas?

¡Un cocinero nunca abandona a mitad del servicio!

¡Madre mía, menudo desastre he hecho en un momento!

Menos mal que no he roto nada.

(NERVIOSA) ¡No, no!

¡Tupa se va a enfadar muchísimo!

Piensa, piensa...

¿Y si pongo una pegatina?

Tupa no ve bien, así que...

Esta ya la he visto.

¡Ah, mi tele!

Eso no servirá.

Piensa, piensa...

Le puedo cambiar mi táblet por la tele, no creo que lo note.

Uy, qué lejos está la tele hoy.

Bueno, a ver qué echan.

Esto ya lo he visto.

(Botones)

¡Ah, mi tele!

(AGOBIADA) ¡Estoy perdida!

Haga lo que haga me descubrirá.

¡Nina, Nina!

A no ser...

que otra persona rompa la tele.

(RÍE)

¿Nina, puedes venir?

¡Nina!

¡Nina, amiga mía, cuánto tiempo!

¿Quieres jugar a algo?

No, Nina cansada.

Anda, vamos a jugar a pilla pilla.

¡No! ¡Nina cansada!

¿Quieres una galleta?

(CONTENTA) ¡Ti, Nina gateta!

Mira la galleta.

Vamos, cógela. ¡Ve a por ella!

¿Nina, qué has hecho?

¿Nina?

Has roto la tele de Tupa, se lo tendré que contar todo.

¡No, tú dompe tele! ¡Nina no tonta!

(GRUÑE)

No, no, no...

Tengo que encontrar otra solución, tiene que haber otra manera...

Tutu se desmarca por la derecha...

¡Pasa, Tutu, estoy solo!

Se la pasa a su amigo y...

¡Au!

Y su amigo torpe tropieza destrozándolo todo.

¡Ya lo tengo!

(RÍE)

¡Hola, chicos! ¿Qué hacéis?

Entrenamos, mañana tenemos partido y hay que estar en forma.

Yo ya estoy en forma, pero Tutu necesita fortalecer su rueda.

Y aquí me tienes.

Así me gusta.

¿Y por qué no jugáis un poco más a la derecha?

Un poco más.

Más.

¡Más a la derecha!

¡Que tiréis a la ventana ya!

¿Qué es todo este alboroto? ¿Qué pasa, Linda?

Uy...

¿Qué pasa?

(LLORA)

¡Tupa, lo siento!

He hecho algo horrible.

Tranquila, Linda, cuéntame qué ha pasado.

Estaba cocinando tan tranquila y...

las varillas me han salido disparadas hacia la tele.

(LLORA MUCHO) ¡Y te la he roto!

¿La tele?

(RÍE) ¡Que va, mujer!

¡Si la tele ya estaba rota!

¿Sí?

Claro, por eso he ido a ver a Fante.

Me dijo la semana pasada que me dejaría una,