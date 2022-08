Tutu - De acampada

# Tutu, tutu, tu... #

¡Perfecto! Very good!

(CANTA)

(GRITAN CONTENTOS)

# Pom, po pom. #

# Vente, descubre el mundo. # Con tus amigos, será genial.

# Tutu, tutu, tu... #

(TODOS RÍEN) ¡Bien!

(CONTENTO) ¡Qué pasada, vamos de acampada!

Es lo más cerca que estaré nunca de ir de safari.

Lo que más me gusta es estar en plena naturaleza.

¡Nina hambe!

Aún no, Nina. Tenemos que racionar la comida

para que nos llegue para todo el finde.

(TRISTE) ¡Oh!

Chicos, acamparemos aquí. Podéis dejar vuestras mochilas.

-(RESPIRAN ALIVIADOS)

¿Se puede saber qué llevas ahí?

Solo lo reglamentario en el manual de las jirafas exploradoras:

Gasas, agua oxigenada, cantimplora, chubasquero...

¿Vamos a acampar aquí, Fante? Así es, Linda.

Antes montaremos nuestro campamento base.

Our basecamp!

Un embrague, laca para el pelo,

pastillas de freno, 50 metros de cuerda para rápel...

¿Y quién es Rápel?

Un vidente que le gusta mucho a mi abuela.

Cuando lo veas recuérdale que venga a por su cuerda.

¡No veas como pesa!

¡Chicos, atención! Pay attention, kids!

Primero necesitaremos leña y agua.

Linda y Nina, id al río que está en esa dirección.

Vosotras traeréis agua. You Will bring back water.

Entendido. (EN INGLÉS) ¡Wote, wote!

Tutu y Rafa, tendréis que adentraros en el bosque

y traer leña. You Will bring back wood.

¡Estutupendo! ¡Rafantástico diría yo!

Recordad ser respetuosos con la naturaleza.

Linda y Nina, no cojáis más agua de la que necesitamos.

Just the water we need.

(ASIENTE) ¡Ti!

Tutu y Rafa, coged solo las ramas que encontréis en el suelo.

Only wood on the ground.

No arranquéis ni una solo rama.

Yo me quedaré aquí montando las tiendas.

¡En marcha! Let's go!

¡Bien!

Solo tenemos que llenar los cubos y regresar al campamento.

Deja que te ayude, Nina. Yo te lleno el tuyo.

¡Gacias!

(CANTURREA)

(SE ESFUERZA)

(RESOPLA CANSADA)

Listo, vámonos al cam...

(RÍE) Espera, Nina. Deja que te ayude.

A ver si con la mitad te va mejor. ¿Vas bien?

¡Ti! Pues volvamos.

Te vas a caer.

Aunque no tenga visibilidad, las jirafas hemos desarrollado

los otros sentidos: el oído, el olfato...

¡Ah!

Sí... y el tacto. (RÍEN)

(CUENTA UNA HISTORIA) ...y los niños de la ciudad

no volvieron a ser los mismos al escuchar la llamada del...

¡Pistacho zombi!

¡Qué miedo! Y eso que el pistacho es mi fruto seco favorito.

A mí no me ha asustado. Todo el mundo sabe

que los frutos secos que dan miedo son los cacahuetes.

¡Rafa, un pistacho! (SE ASUSTA)

(TODOS RÍEN)

No tiene gracia.

Chicos, es hora de dormir. It's time to sleep.

Mañana os despertaré pronto. Good night! ¡Buenas noches!

-(TODOS) ¡Buenas noches!

-# Pom po pom... #

¡No puede ser!

That's not possible!

¿Rafa, eres tú?

Por supuesto que soy yo. ¿Quién iba a ser?

Digo si eres tú el que hacía ruido.

No, yo estaba durmiendo hasta que me has despertado.

¡No podré aguantar!

Es Linda, se le pone la voz muy ronca cuando despierta.

¿Queréis hablar más bajo? Intento descansar.

¡No puede ser! It can't be, it's not possible!

¿Fante, estás bien?

No estoy bien, y ninguno lo estaremos dentro de poco

si no encuentro las provisiones.

¿Las provisiones?

¡Nos han robado la comida!

-(HORRORIZADOS) ¿Qué?

-No puedo estar sin comer, a media noche me entra ansiedad

y necesito comer algo ligero. Una fruta, una galleta...

O un par de quilos de frutos secos.

¿Pistachos? (ASUSTADO) ¿Dónde?

(DESESPERADO) ¡No voy a poder!

¿Qué podemos hacer?

Que no cunda el pánico. Ante cualquier situación,

la guía de las jirafas tiene la solución.

# En nuestro club # tenemos que explorar.

# Estar muy atentos # y juntos caminar.

# Si todos colaboran # se puede superar

# cualquier situación # que se presente.

# Las jóvenes jirafas somos.

# Y exploramos sin parar.

# Nos gusta andar y orientarnos, # y a la naturaleza respetar. #

Seguidme, chicos. Por aquí hay huellas.

Parece que son muy pequeñas.

# Buscar siempre el norte, # cuidado al pisar.

# Si alguien tropieza # debemos ayudar.

# Siguiendo las señales # se puede superar

# cualquier situación # que se presente.

# Las jóvenes jirafas somos.

# Y exploramos sin parar.

# Nos gusta andar y orientarnos, # y a la naturaleza respetar. #

(TODOS) ¡Nina!