Tutu - ¡Qué vienen los Reyes!

# Tutu, tutu, tu... #

¡Perfecto! Very good!

(CANTA)

(GRITAN CONTENTOS)

# Pom, po pom. #

# Vente, descubre el mundo. # Con tus amigos, será genial.

# Tutu, tutu, tu... #

(TODOS RÍEN) ¡Bien!

(CON GUSTO) ¡Qué rico estaba todo!

(TUPA RÍE) Muchas gracias Tutu, eres muy amable.

¡Es que todo lo que cocina Tupa está de rechupete!

¡Recutete, recutete!

Bueno, no todo lo que cocina está siempre rico.

¡Vaya!

Pues para no gustarte siempre dejas el plato reluciente.

-(RÍEN TODOS MENOS RAFA)

Las comidas sí, pero las golosinas... no es que te salgan muy allá.

Se comen, pero casi por la pinta más que por el sabor.

Pero si yo nunca he hecho golosinas.

Sí, Tupa, las que guardas en el baño, junto a las toallas de colorines.

¿Las sales de baño?

Rafa, lo que te has comido se usa para la bañera.

Ya me parecía a mí que me sabían a jabón.

No se pueden comer las cosas que no te da un adulto.

No todo lo que huele bien se puede comer, y menos si está en el baño

o con los productos de limpieza. ¡Es muy peligroso!

Prométeme que no lo volverás a hacer. Te lo prometo.

Desde luego, Rafa, mira que eres glotón.

No sé como estás tan delgado.

Es por la jirafez.

Cerebro y músculos perfectos necesitan energía constante.

Basta de tonterías y vayámonos a la cama.

Pero si aún es de día.

Hoy es el día en que vienen los Reyes Mágicos.

No son los Reyes Mágicos, son los Reyes Magos de Oriente.

Melchor, Gaspar y Baltasar, vendrán con sus tres gatos ayudantes.

Por lo menos eso dicen las leyendas.

¿Gatos? ¿No querrás decir camellos?

Lo de los camellos era antes, en tu época.

Ahora sus ayudantes son Leónidas, Flavio y Pelouro.

Vendrán como todos los años a repartir regalos a los niños.

¿Degalos? ¿Degalos?

Sí, Nina, regalos...

Bueno, a los niños que se hayan portado bien, si no...

Si no, ¿qué?

¡Si no, carbón!

¿Carbón?

¿Cómo el de las barbacoas de Fante?

Pues sí. Curioso, ¿verdad?

¡Fascinante! Con los Reyes siempre sales ganando.

Bueno, niños...

Es mejor que no estéis levantados cuando lleguen los Reyes.

Podríais asustar a sus gatos ayudantes y no os traerían

ni regalos, ni carbón. ¡Hasta mañana!

¡Hasta mañana!

¡Qué guay! Estoy deseando que llegue mañana.

¡Yo también!

A mí me gustaría que me trajesen unos muelles o...

¡Una lavadora! Eso sí que estaría guay.

Predecible.

Pues a mí me gustaría que me trajesen...

¡Un balón! O una pelota...

El color me da igual.

¿Y a ti, Linda? ¿Qué te gustaría que te trajesen?

(TRISTE) Yo creo que me van a traer carbón.

¡Qué pillina!

¡Cómo te va la barbacoa de verduras y de hierba, eh!

Como eres una oveja, te gustan esas cosas.

No es eso, Rafa. Creo que no me he portado muy bien.

¿Pero qué dices? Si tú siempre te portas bien.

No te creas...

¿Te acuerdas cuando Tupa quiso enseñarnos a bailar salsa?

(RÍE) ¡Sí!

No pudo porque se le rompió la falda y le vimos el culo.

(EXPRESA ASCO) Desde entonces no quiero bailar.

Fui yo.

¿Os acordáis cuándo Fante nos intentó enseñar a multiplicar y dividir?

Sí, cuando se le cayó la maleta colina abajo y él fue detrás

gritando: "Oh my god, stop maletilla!".

Fui yo.

¿Os acordáis de cuándo acababais de salir del baño

y os hizo caca un halcón?

¿Nos tiraste caca de pájaro?

¿Pero es que tu maldad no conoce límites?

No, eso no fui yo.

Pero sí fui la que cerró el agua caliente

para que os tuvierais que lavaros con agua helada.

Luego me estuve riendo... mucho.

¿Por qué?

No lo sé. Creo que es porque soy un poco mala.

No creo que seas mala.

Serás un poco gamberra, pero no te preocupes.

Irás al médico para que te vacunen.

Habrás cogido el gamberrismo en el cole.

Eso te pasa por jugar con los koalas. ¡Qué peña más chunga!

¿Tú crees?

Si lo dice Rafa será cierto, él es muy sabiondo.

(TRISTE) Ahora los Reyes me van a traer carbón.

Y yo preferiría que me trajesen un micrófono.

No te preocupes, tengo la solución: escribiremos una carta a los Reyes,

y le diremos cómo nos hemos portado y lo que nos gustaría tener.

Son Reyes Mágicos, te perdonarán.

Pero es importante que cuentes la verdad.

Cuando se cuenta la verdad, es más fácil que le perdonen a uno.

¡Pues vamos! Tengo papel y lápiz en mi corralillo.

¡Hala! Ya he terminado.

Tampoco era para tanto.

Eso sí, les he concretado todos los tipos de pelota

que no me importaría tener.

Caramba, solo he escrito "muelles". ¿Y tú Linda, has terminado tu carta?

Sí, lo he resumido un poco, pero creo que no se me olvida

ningún regalo, ni ninguna gamberrada.

Bueno, pues ahora, a dormir.

(Gallo)

(BOSTEZA)

(RÍE)

¡Hala!

(DORMIDO) No, no sé magia...

Soy... ¡Soy científico!

¿Qué pasa?

¡Ostras!

Ha funcionado lo de la carta. Los Reyes Magos me han perdonado.

¡Gracias, Tutu! ¡Gracias, Rafa!

Sí, pero a partir de ahora deberías portarte bien todo el tiempo.

¡Por supuesto Rafa!

Le voy a decir a Tupa que me lleve al médico para ponerme la vacuna.

¡Vamos a abrir los regalos!

¡Ti!

(FELIZ) ¡Me han traído el muelle!

¡Y a mí unas canicas redondas!

¡Chicos! A mí me han traído...

(CONTENTA) ¡Un micrófono!

# Contigo reiré, # contigo cantaré.

(TODOS CANTAN) # ¡Contigo, qué suerte ser amigos! #