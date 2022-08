Tutu - Lana teñida

# Tutu, tutu, tu... #

¡Perfecto! Very good!

(CANTA)

(GRITAN CONTENTOS)

# Pom, po pom. #

# Vente, descubre el mundo. # Con tus amigos, será genial.

# Tutu, tutu, tu... #

(TODOS RÍEN) ¡Bien!

# Tú, oveja hiperespacial # el espacio has de surcar

# acelerando a toda velocidad. # Es el secreto de volar.

(Música electrónica)

# Piloto to total, oveja singular.

# Verde te has de pintar # si quieres ser genial.

# Piloto to total, # oveja singular.

# Verde te has de pintar # si quieres ser genial.

# Soy verde como la hierba, # oveja extraterrestre.

# Con el peligro siempre cerca.

# De camuflaje en tu jardín.

# Piloto to total, oveja singular.

# Verde te has de pintar # si quieres ser genial.

# Piloto to total, oveja singular.

# Verde te has de pintar # si quieres ser genial. #

¡Cómo me gustaría ser como Ove-Jeta!

¡Es tan guay!

# Piloto to total, oveja singular.

# Verde te has de pintar si quieres ser genial. #

Si fuera como Ove-Jeta podría hacer cualquier cosa.

Podría ir a todos los lados.

Hasta podría tener gafas de sol.

(SOÑADORA) Ay... ¿te imaginas?

¿Y por qué no? Ahora sé lo que me gusta.

Y Fante siempre dice que persigamos nuestros dreams.

Sea lo que sea eso.

Creo que por aquí debería tener todo lo necesario.

Esto... esto también... esto no.

Pero esto sí y esto otro también.

¡Perfecto!

Bien, vamos allá.

(Espray)

(GRITA DESESPERADA) ¡No!

(SE SOBRESALTA)

¿Qué pasa? ¿Qué ha sido eso?

(RONCA)

¡Tutu, despierta! ¡Venga, despierta!

(DORMIDO) Un poco más, Tupa...

Tutu, es importante, he sentido una gran perturbación.

¡Algo no está bien!

¿Perturba qué? ¿Qué pasa?

¿Qué pasa? ¿Qué notas?

¿Y desde cuándo tienes poderes?

(Tripas)

Olvídalo, creo que tengo gases.

¿Y para eso me despiertas?

¡Espera!

(Tripas)

No son gases, tengo hambre.

¡Yo también!

Solo puede significar que es la hora de la...

¡Merenda, merenda!

Espera, Nina, que vamos contigo.

¡Linda, merendola!

¡Linda, vamos, que hoy toca chocolate con churros!

¡Qué raro! Linda suele estar aquí a estas horas.

Ella jamás se perdería un chocolate con churros.

A menos que...

¡Que se haya ido ya a casa de Tupa y se esté comiendo todos los churros!

Vamos, Nina, Linda ya está allí.

Apura o quedaremos sin chocolate. ¡Y sin los churros!

¡Chocolate Nina! ¡Chocolate Nina!

¡Chocolate con churros!

(RÍE) ¡No puedo perdérmelo!

Pero no puedo ir con estas pintas, todos se reirían de mí.

He intentado lavarme, pero esta pintura no sale con agua.

Quizás en el espray ponga cómo limpiar la pintura.

Esto no tiene ningún sentido. Pone que el disolvente universal

de esta pintura es el chocolate. Está claro lo que tengo que hacer.

¡Esta es una misión... para Linda-Jeta!

(BALA FELIZ)

Niños, el chocolate está listo y calentito.

¡Ya vamos, Tupa!

¡Qué hambre tengo!

¡Chocolate, chocolate con churos!

(APURADA) ¿Qué hago, qué hago?

Ya sé, entraré por la ventana.

¿Y Linda? ¿No viene con vosotros?

No, pensábamos que ya estaría aquí, como le gusta tanto el chocolate...

Es verdad, qué raro.

La esperaremos dentro, pero si no viene iréis a buscarla.

Vale.

¿Pero qué? ¿Cómo es posible?

Se ha quedado atrancada.

Déjame a mí, que tengo muchísima fuerza.

(SE ESFUERZA)

¡Tutu fipa!

(RÍEN)

¡Eh, un matorral nos está robando el chocolate!

¿Qué?

¡Es verdad, mirad!

(ENFADADA) ¡Chocolate Nina!

(RESPIRA AGITADA)

# Pom po pom... #

¡Ay!

(DESOLADO) ¡Mi traje nuevo!

My new suit! Oh no!

(SORPRENDIDO) ¡El matorral es Linda!

¿Por qué has hecho esto?

Quería untármelo por la lana.

¿Untártelo?

(ENFADADO) ¿No te basta con comerlo que quieres untártelo?

¿No estás llevando tu gusto por el chocolate un poco lejos?

Es para sacarme la pintura, estoy ridícula.

Pero...

¿Por qué te has pintado?

Quería parecerme a mi heroína, Ove-Jeta.

La conozco. (RÍE)

Pues a mí me parece que estás genial.

Y a mí. A mí también.

¡Ti, ti!

¿De verdad?

Sí, Linda.

Lo importante es que seas feliz, that you are happy...

Y que puedas salvar al universo. Save the universe!

¡Aquí Ove-Jeta llamando a la tripulación!

¡10-4 Ove-Jeta!

¡Vamos a la nave!

(RÍEN)

-¿Te acuerdas, Fante, de las hombreras?

-(RÍE) Y de los pantalones de campana.

Nosotros sí que hacíamos el ridículo.

(TODOS RÍEN)