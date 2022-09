Tutu - Caído del cielo

# Tutu, tutu, tu... #

¡Perfecto! Very good!

(CANTA)

(GRITAN CONTENTOS)

# Pom, po pom. #

# Vente, descubre el mundo. # Con tus amigos, será genial.

# Tutu, tutu, tu... #

(TODOS RÍEN) ¡Bien!

(RESPIRA DORMIDA)

Me encanta ir de acampada. Es muy divertido.

Sí, a mí me encanta estar rodeada de naturaleza.

Esa es la Osa Mayor, esa es Aries...

Esa es Hércules.

Vaya, Rafa, veo que sabes mucho sobre estrellas.

Ay, Fante... cómo se nota que no fuiste una joven jirafa exploradora.

En el manual reglamentario hay todo un capítulo

dedicado a las constelaciones, ese tema me apasiona.

¡Normal, tú siempre estás con la cabeza en las nubes!

(RÍEN)

(FANTE MANDA CALLAR) Nina ya está dormida.

Es hora de que todos durmáis, mañana tenemos mucho que hacer.

¡Buenas noches!

-(NIÑOS) ¡Buenas noches!

(Estruendo)

¡Caramba, Nina, menudos ronquidos!

(BOSTEZA)

Retiro lo que dije ayer, he dormido fatal.

Yo también echo de menos mi cama.

Pensaba que las jirafas exploradoras os adaptabais a la vida de campo.

Y yo pensaba que las ovejas eran menos impertinentes.

¿Fante? ¿Onde fante?

Nina tiene razón. ¿Dónde está Fante?

Chicos, venid, tenéis que ver esto. You must see this.

-(SE SORPRENDEN)

¡Vaya! ¿Esto qué es?

Esto es...

¡Ya lo sé! Es el huevo de un animal.

Un bicho parecido a un pájaro pero con cola de lagarto.

Tiene más colores que el arcoíris.

Son muy vistosos y hacen una extraña danza al aparearse.

Son muy miedosos, y por eso buscan sitios apartados para hacer

un hoyo enorme y poner sus huevos.

Cuando nazca el pollito, sus padres lo cuidarán

y le enseñarán a cazar ratas, lobos, burros y otros animales.

En unos instantes sabremos si es macho o hembra.

(RÍE) Tienes mucha imaginación, Linda.

Pero lamento decirte que no es así.

Esto es un...

¡Ya te, ya te!

¿Qué ocurre, Nina?

Nina tabe.

E bebé monstro con hambe, come todo...

¡Ñam, ñam!

¡Mu malo!

¡Gateta, gateta!

¡Ñam, ñam!

¡Monstro mere!

¡Fin!

No, Nina. No es eso tampoco.

Esto de aquí es lo que llamamos comúnmente un...

¡Tótem mágico!

¿Cómo va a ser esto un tótem mágico, Tutu?

Muy sencillo, Fante.

Nuestro valle está escondido de la humanidad

gracias a un tótem mágico que una reina muy sabia

guardaba en su palacio, pero su cuñada mala,

fea y coja... la destronó.

Esta mandó a sus esbirros jabalís que escondieran bien el tótem mágico

para que nadie lo encontrara.

Cuando había otra reina, mandó a los jabalís a por el tótem

para que se lo devolvieran, pero cuando fueron a por él...

eran incapaces de recordar donde lo habían escondido.

Por eso los jabalís están todo el día revolviendo la tierra con la nariz.

Buscaban esto, el tótem mágico.

Parad ya. ¿Quién va a creer esas tonterías?

(RÍE SARCÁSTICA) Atención, Rafa nos desvelará el secreto.

Por supuesto, la respuesta es muy sencilla:

Ovnis.

En alguna parte del cosmos hay un planeta habitado

por extraterrestres que se hacen las mismas preguntas que nosotros:

¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué es sano comer fruta

y no tomar chocolate? Pero un buen día,

el rey alienígena reunió a todos sus jefes de estado

para una expedición arriesgada: buscar vida en otros planetas.

Los militares no quisieron saber nada del tema.

Preferían invadir el país de al lado, construido a base de pizza.

Pero el rey encontró apoyo en los científicos.

Inventaron una nave capaz de viajar por el espacio.

Tenía dos bodegas de carga y espacio para seis tripulantes,

tres chicos y tres chicas, aliens valientes

que surcaron el espacio hasta llegar aquí.

¿Y cómo caben ahí dentro seis tripulantes y dos bodegas?

Evidentemente hablamos de seres mucho más bajitos que nosotros.

Eso ni es un huevo, ni es un tótem,

ni un trozo de galleta y mucho menos un alienígena.

No es más que un pequeño meteorito.

-(NIÑOS) ¿Un meteorito?

-Así es.

Un meteorito es una piedra enorme que va flotando por el espacio.

A veces se encuentra con un planeta en su camino.

Como nuestro planeta está recubierto por el aire de la atmósfera,

lo normal es que los meteoritos más pequeños reboten

y se alejen en otra dirección.

Pero si el meteorito es lo suficientemente grande,

puede atravesar la atmósfera. Cuando esto pasa,

el meteorito empieza a arder y se reduce su tamaño.

Muy pocas veces, el meteorito es tan grande

que cruza la atmósfera sin desintegrarse del todo.

Y así es como ha llegado este trocito del espacio hasta aquí.

Yo preferiría que fuera el huevo de un animalito.

A mí me gustaba más la idea del tótem.

¡Nina gateta!

No quiero ser aguafiestas, pero el día que nos visite

Su Majestad alienígena, recordaréis este día y diréis: