Tutu - Cena de gala

# Tutu, tutu, tu... #

¡Perfecto! Very good!

(CANTA)

(GRITAN CONTENTOS)

# Pom, po pom. #

# Vente, descubre el mundo. # Con tus amigos, será genial.

# Tutu, tutu, tu... #

(TODOS RÍEN) ¡Bien!

A ver... el tenedor a la izquierda del plato.

La cuchara y el cuchillo a la derecha.

Nunca se coloca un plato hondo solo en la mesa.

El plato llano por debajo...

¡Buenos días, Linda! ¿Qué haces?

Ahora estoy muy liada, ya jugaré con vosotros otro día.

¿Linda ta bien?

Sí, Nina, estoy bien.

¡Oh, no! ¡No estoy bien!

(DESESPERADA) ¡Todo es un desastre!

¿Linda, qué ocurre?

¡Estoy atacada!

¿Por qué? ¿Ha pasado algo?

Aún no, pero dentro de poco llega Wilusa,

y quiero que todo esté perfecto.

¿Wilusa? ¿Quién Wilusa?

Wilusa es una amiga mía, vive en la ciudad.

Ayer me envió un mail que me ha puesto de los nervios.

¿Qué decía el e-mail, nos lo puedes contar?

"Holi, Linda, hacía mil que no te escribía,

pero llevo en el body un estrés que no veas.

He pensado que sería guay ir a verte mañana

y ponerme en modo off un rato. ¡Mañana nos vemos, chaíto, muacs!".

(RÍE)

¿Por qué escribe tan raro?

¡Ay si Cervantes levantara la cabeza!

No lo entendéis, Wilusa es una buena amiga mía.

Cada verano íbamos juntas a la playa y jugábamos todo el día,

pero luego ella se iba con sus padres a un súper chalet en la ciudad.

Y yo... regresaba a mi corralito.

Un verano vino con un par de amigas suyas.

Sin conocerme, empezaron a burlarse y reírse de mi manera de vestir.

(TRISTE) Me llamaban cutre, pobre, e incluso me llamaron fea.

Me dolió mucho todo eso, y no he vuelto a la playa con ella.

Quiero causarle buena impresión.

Tú no te estreses, nosotros te ayudaremos.

¡Ti, Nina ayuda!

Gracias, pero no creo que...

¡Por supuesto! No sé si sabes que por mis venas corre sangre noble.

Un tío segundo de la hermana de mi abuela

era primo de una mascota de un duque nazarí de Melilla.

(ASIENTE SIN CONVICCIÓN)

Confía en mí, sé lo que hago. Por ejemplo, la cubertería está mal.

Según el protocolo, no se utilizan los cubiertos así.

¿Qué dices, Rafa?

Todo esto fuera.

¿Pero qué haces? Nunca se come con las manos.

Eso es de mala educación.

Discrepo.

¿Quién te ha dicho eso? Os lo he dicho: el protocolo.

Lo que sobran son platos, quitaría el de abajo.

(DESESPERADA) ¿Qué hacéis? ¡Lo estáis estropeando todo!

(GRITA) ¡Basta!

(VOZ NASAL) O sea... ¿se puede?

¿Eñorita Wilusa?

La misma que viste y calza de Prada. Puedes llamarme Wi.

Acompáñeme.

¿O sea, Linda?

¿Wi, cómo estás? ¡Cuánto tiempo!

(RÍE) ¡Qué súper verte de nuevo!

O sea... estás divina con ese pipo a lo Blossom.

(RÍE) Sí, es muy... Tú estás perfecta como siempre.

Ya lo sé, cari, pero no me gusta hablar tanto de mí.

¡Uy, creo que no nos han presentado!

Iba a hacerlo ahora, Wi. Este es Tutu.

Tutu es un...

(PIENSA) ¿Canguro? No.

¿Medio robot? Qué poco glamour...

¡Piensa, Linda!

Digamos que la serie es suya.

¡Empresario, eso mola mazo!

O sea, dos besos. Muac, muac.

¿Qué hay que hacer para salir en tu serie?

(DUDA) No sé...

Yo... por mí...

Tengo más de tres millones de followers en Lanagram,

y eso son más de 60.000 likes por día.

Piénsalo.

A Nina ya la conoces.

Tuve un pomerania que era igualito a ti.

¡Nina pomedania!

(RÍE) Eres la monda, o sea...

Y por último, este es Rafa. Él es...

(PIENSA) ¿Friki? No.

¿Un inventor? Puedo tirar por ahí.

Es una joven jirafa científica, exploradora, pintora...

y ahora está con un estudio pormenorizado de las hormigas.

Sí... la mirmecología me apasiona, al igual que la historia.

¡Por Gucci, qué auténtico! A mí también me apasiona la historia.

¿Ah, sí?

Mi personaje histórico favorito es el Capitán América.

-(SE SORPRENDEN)

-(RÍE MUCHO)

¡Perdona, que te referías a la historia de España!

(RÍE) Pues ahí no conozco a ninguno.

Pero igual puedes enseñarme cosas, ¿vale?

¡Por supuesto!

Qué desastre... mira, no puedo fingir más.

¿Qué pasa, Linda? Pareces como preocupada.

Yo quería causarte buena impresión, y siento que cada vez

que abrimos la boca metemos la pata.

Quiero que estés a gusto conmigo, como con tus amigas de la ciudad.

¿Todo este paripé era por mí? Sí.

Linda, eres mi B.F.F.

¿B.F.F.?

¿Borrega Físcamente Frágil?

(RÍE) No, míster hormiga.

Eres mi Best Friend Forever!

Claro que lo paso bien con las chicas de la ciudad,

pero cuando mi body me pide relax,

recuerdo los veranos que pasábamos juntas en la playa.

¿Sabes qué es lo que más me gustaba de ti?

Que no eras como las ovejas de ciudad.

Ellas buscan gustar, pero tú siempre has sido lista,

valiente y decidida. Ojalá yo fuera la mitad que tú.

(EMOCIONADA) ¡Gracias, Wi!

Puestos a decir la verdad, os presento:

Nina es una pulga muy graciosa. Tutu es un canguro robot

con buen corazón, y Rafa...

Bueno, Rafa es Rafa.

(RÍE) ¡Encantada!

Yo soy Wilusa, pero podéis llamarme Wi.

¡Como la consola!

Claro, guapi... tú llámame como quieras.

(RÍE SEDUCTOR)