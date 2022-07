Tutu - No tengo hambre

(Música animada)

# Tutu, Tutu, Tutu.

-(GRITAN DE EMOCIÓN)

-Very well!

# Vente, descubre el mundo.

# Con tus amigos, # será genial.

-(TODOS) ¡Bien! (RÍEN)

¡Ya sé a qué podemos jugar! A la gallinita ciega.

¿Jugar con una gallina? Lo siento, pero no me gustan la idea.

Las gallinas siempre me atacan.

Será porque soy amarillo, como el maíz, pensarán que soy sabroso.

(RÍE) No se juega con una gallina. Es solo el nombre del juego.

¿Y cómo se juega?

Hay que vendar los ojos a uno, que será la gallinita ciega.

Los demás dan vueltas a su alrededor.

La gallina tiene que tocar a uno y descubrir quién es.

¿Solo vale tocarla? ¿No podemos hacerle cosquillas?

¿Se pueden usar inventos?

¿Gafas de rayos X, detectores de movimiento, sintonizadores cuánticos?

Se pueden usar todos los sentidos, menos la vista.

Que para eso se va con los ojos vendados.

Y no se pueden usar inventos.

Si la gallinita adivina quién es, ese se convierte en gallinita ciega.

¿Quién empieza? ¡Yo, yo!

Si Nina va a ser la gallinita ciega, ¡jugareos a la "galli-Nina" ciega!

(RÍEN)

-¡Hola, chicos!

¡Hola, Tupa! ¿Qué llevas en la cesta?

Manzanas. ¡Os voy hacer una merienda especial!

¡Una tarta de manzana!

¿Especial? ¿Si te la comes te vuelves invisible?

(RÍE) No, Rafa.

Es especial porque habitualmente no merendamos tarta de manzana.

(EXPRESA DESEO) ¡Suena genial!

Me voy, que tengo mucho trabajo por delante.

Empezamos. Nina, tienes que girar tres veces.

(SE ESFUERZA)

(RÍE)

¡Ups!

(EXPRESA RABIA)

¡"Dafa"! ¡Es "Dafa"!

¡Has fallado! Era Linda.

Pero es normal que fallaras.

Linda es casi tan suave y esponjosa como yo.

Tienes que seguir de gallinina ciega otra ronda.

(TUPA) Podéis ir viniendo. ¡La tarta ya casi está!

¡Vamos en un rato!

(TUPA) No tardéis, que hay que poner la mesa.

¡Vale! Venga, vamos a seguir jugando.

¡Estamos aquí!

¡Aquí! (RÍE)

¡"Dafa", es "Dafa"!

(RÍEN)

¡Soy Tutu! No sé como me has podido confundir.

¡No me parezco nada a Rafa!

¡Tienes que fijarte más!

Yo soy más esbelto, más alto y mucho mejor que Tutu.

(SE ENFADA)

Lo siento, Nina, pero te toca otra ronda más de gallinita.

¡Ah!

¡"Dafa"!

Pero bueno, ¿no notas que Linda es mucho más recia que yo?

(RÍE) ¡Fallaste!

No sé por qué piensas siempre que todos somos Rafa.

Con lo torpe que es Rafa es raro que no lo haya cogido a un.

¿Qué? ¡Pero si soy todo agilidad!

(TUPA) ¡A comer!

La mesa está puesta y la tarta se enfría.

¡Estamos de camino! (TUPA) ¡Voy sirviendo, entonces!

(HABLA BAJITO) Tenemos que darnos prisa.

Que Nina gane la ronda y vamos a comer.

Sí. Además, yo ya empiezo a tener hambre.

¡Estoy aquí!

(RÍE) ¡Nina!

¡No me coges!

¡Ah! ¡"Dafa"!

(RÍEN)

¡Caramba! Al final acertó y sin tocarlo.

Bueno, me saltó encima, y eso es como tocarme a alta velocidad.

(EXPRESA DESEO) ¡Qué bien huele!

Huele a... ¡La tarta de manzana!

¡Es verdad! ¡La merienda especial!

¡"Tata", "tata"!

Vamos a comer, que ya me ha entrado hambre.

¡Vamos!

¡Hola, chicos!

¡"Tata", "tata"!

¿Y la tarta de manzana? Eso, ¿dónde está?

Se la he dado a Fante y la ha comido enterita.

Ya hace un buen rato que os avisé.

Como no veníais, pensé que no tendríais hambre.

¡Pero sí que tenemos hambre!

¡Mucha hambre! ¡"Hambe", "hambe"!

Se nos pasó. Estábamos muy entretenidos jugando.

Lo siento, no tengo más manzanas para otra tarta.

Os llamé varias veces y no vinisteis.

La próxima vez ya veréis como estáis más atentos.

Que os sirva de lección.

(TRISTE) Perdónanos Tupa. No lo volveremos a hacer.

Te lo prometemos. Sí, perdón.

¿Pero de verdad no tienes nada para merendar?

Claro que tengo, Linda. Os lo dije para asustaros.

-(TODOS) ¡Bien!

-Qué os parecen unas alcachofas hervidas?

Son ricas y sanas. -(DESILUSIONADOS) Vale.

(PENSATIVO, CON DESEO) ¡Ay, qué bien olía la tarta!

Sí, se nota como se aún estuviese aquí.

Tenía que ser deliciosa.

(TUPA) Eso dijo Fante.

¿Queréis alcaparras con las alcachofas?

¡"Dafa" no! ¡Tarta!

Pero... ¿Cómo?

Si estaba escondida para daros una sorpresa.

Creo que Nina ha desarrollado un poder gallinil fuera de lo común.

(RÍEN)

¡Oye! ¡Que se está comiendo la tarta!

(TUPA) ¡Nina, mal!

¡Hay que repartir! ¡No!

¡Mía! ¡Baja de ahí!

(TULA ENFADADA) ¡Baja inmediatamente o tendré que castigarte!