Tutu - El cumple de Rafa

(Música animada)

# Tutu, Tutu, Tutu.

-(GRITAN DE EMOCIÓN)

-Very well!

# Tutu, Tutu, Tutu.

# Vente, descubre el mundo.

# Con tus amigos, # será genial.

# Tutu, Tutu, Tutu. #

Ya estamos todos. We're all here.

Todos no, falta Rafa.

(GRITA) ¡Rafa! ¡Rafa!

Rafa no puede estar, Nina.

¿Por?

Mañana es su cumpleaños.

-¿Y qué se hace cuando es tu cumpleaños, your birthday?

(CONTENTA) ¡Tarta, tarta!

Efectivamente, hay que tener una tarta de cumpleaños.

Y se dan regalos al que cumple años.

(FANTE) Así es, that's right.

Por eso Rafa no puede estar. Vamos a hablar de sus regalos.

Ahora lo entiendo.

Cada uno tiene que hacerle un regalo. ¿Vale? OK?

¿Vale cualquier cosa?

Un regalo, a present.

Es algo que sabes que le va a gustar a la persona que lo recibe.

Entonces no le puedo regalar uno de mis sombreros.

Si es un sombrero que le dé poderes mágicos, seguro que le gusta.

(RÍEN)

-¿Por qué no hacéis vosotros mismos los regalos?

Seguro que si los hacéis vosotros le van a gustar más.

¡Mola!

(CONTENTA) ¡Nina regalo!

¿Tupa, dónde hacemos la fiesta de cumpleaños?

-En mi casa, prepararé la tarta y una buena merienda.

Podríamos darle una fiesta sorpresa.

¿Una fiesta sorpresa? A surprise party?

Podemos hacerle creer a Rafa que nos hemos olvidado de su cumple.

Lo llevamos a casa de Tupa y... ¡tachán, súper fiesta sorpresa!

¡Zi, zi!

¡Puede ser divertido!

(CANTAN) ¡Fiesta sorpresa, fiesta sorpresa!

-Está bien, habrá fiesta sorpresa.

-(CELEBRAN CONTENTOS)

¡Hola, Tutu! ¡Hola, Rafa!

¿Por qué me miras así?

¿No sabes qué día es hoy? Pues no.

¿No traes nada? ¿Nada para mí?

No... ¿debería haber traído algo?

Pues porque...

(DECEPCIONADO) Nada, olvídalo.

Adiós...

(RÍE)

(CONTENTO) ¡Linda no se ha olvidado! ¿Qué será?

(IMPACIENTE) ¿Puedo abrirlo ya? ¿Puedo? ¿Puedo?

Supongo que sí... no sé a qué viene tanto entusiasmo.

Porque hoy es un día muy especial.

La verdad es que sí, no esperaba que me llegara

tan pronto este sombrero para mi colección.

Pensé... que sería algo para mí.

Lo siento, no sabía que esperaras un paquete.

¿A que es precioso?

(TRISTE) Sí... muy bonito.

(RÍE)

¡Hola, Nina!

¿Nina?

¡Nina!

Nina...

¿Nina?

¡Qué raro, Nina suele estar en casa a estas horas.

Fante no se ha podido olvidar de que hoy es mi cumple.

(GRITA) ¡Fante!

¡Fante!

Vaya, Fante tampoco está. ¡Qué mala suerte!

Menudo día que llevo...

(Lluvia y truenos)

¡Hola, Tupa!

¿Tupa, estás aí?

Vaya... me he quedado solo el día de mi cumple.

(TODOS) ¡Feliz cumpleaños Rafa!

-Happy birthday, Rafa!

(RÍE FELIZ)

¡Pensaba que os habíais olvidado todos!

¿Cómo nos vamos a olvidar de tu cumple?

Lo hemos hecho adrede para darte una fiesta sorpresa.

¡Pues ha sido una sorpresa Rafa-ntástica!

(RÍE)

¡Feliz cumple, Rafa!

(EXPRESA PLACER)

(TUPA) La ha hecho ella misma.

¡Gracias, Nina! Está siendo un regalo de lo más sabroso.

Toma, esta vez sí que es algo para ti.

Es una corona mágica, mientras la lleves puesta, serás feliz.

¡Pues es verdad, funciona!

Muchas gracias, Linda.

Te he hecho un dibujo.

¡Somos nosotros! Me encanta. Gracias, Tutu.

Es un libro de inventos, te va a encantar. You'll love it.

¡Oh, es fantástico!

¡Cuántas ideas nuevas! Gracias, Fante.

(TODOS CANTAN) Cumpleaños feliz...

Cumpleaños feliz.

Te deseamos, Rafa... ¡Cumpleaños feliz!

(MUY CONTENTO) ¡Una tarta!

(TODOS RÍEN FELICES)

-Antes de apagar la vela tienes que pensar un deseo,

y seguro que se te cumple.

(SOPLA)

¿Qué deseo has pedido?

Que todos los cumples sean tan geniales como este.

Mejor dáselo a Nina, antes de que se coma toda la tarta ella sola.

(TUPA LE RIÑE) ¡Nina!