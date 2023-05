Big Blue - Velocidad de crucero

# Al fondo de la cuestión

# Al fondo de la cuestión

¡Alto en nombre de United Current!

Phil, inhibe sus comunicaciones.

Freddie, motores al máximo.

Lemo, saca el brazo articulado ahora.

Chicos... Hola.

Estamos un poco ocupados.

¿Qué? ¡Calamares!

¡Ah!

Hala, ese barco va como un cohete.

Ha salido escopetado.

Después del descanso te ayudamos a atraparlo, Lettie.

"Velocidad de crucero."

Muy bonito. Vivís metidos en vuestras burbujas

y habéis dejado escapar a esos piratas.

¿Y qué culpa tenemos?

Es nuestro primer descanso del mes. Como nunca nos las tiempo libre.

Lo único que haces es mandar.

Pero si nunca estáis aquí cuando os necesito.

A veces pienso que estaría mejor pilotando la nave yo solita.

(RÍEN)

Muy buena.

Por si no lo habías pillado, somos indispensables.

Servidor prepara los helados de frutas.

¿Quién suavizaría mi áspera piel de tortuga?

¿Quién?

Oye, oye, ¿lo dices por mí?

Por supuesto que sí, Phil.

¿Lo ves? Indispensables.

Os demostraré que no necesito vuestra ayuda,

así que os ordeno que os toméis el día libre.

Ay, calamares.

Caray, lo has hecho, estrellaste la nave.

Y lo hiciste solita.

Muy buen trabajo.

Qué ultraje.

Habéis hundido mi yate real.

Lo lamento muchísimo, majestad.

Nuestro crucero romántico al garete.

Y justo la última noche, antes de tener nuestra camada real.

-En concreto, serán 10.000 los bebés que daré a luz mañana.

Contemplad mi hermosa barriga real.

Por cierto, alteza,

me parece genial que sea el padre el que dé a luz a los bebés.

Lo es hasta que caes en la cuenta

de que hay que cambiar 10.000 pañales.

(AMBOS) Qué suerte ser de la realeza.

Vale.

Bueno, no se preocupen. Ha sido un golpecito de nada.

Seguro que no es para tanto.

Calamares...

(Llamada)

Hola. ¿United Current? Póngame con Krill.

Sí, espero.

¿El almirante Krill, mi jefe?

Espere, no hace falta que le llame.

El almirante se disgustará muchísimo con usted.

Va a ser el padrino de nuestros 10.000 bebés, ¿sabe?

Por supuesto.

Y esa fue la razón de que me enviara aquí,

para ofrecerles un viaje inolvidable

a bordo de un crucero de la UC solo para gente importante.

¿Dije "gente importante"?

Me refería a gente "supermuchoimportante".

Ha usado la expresión correcta para describirnos.

Debe decir la verdad. Estupendo.

Bien, pues voy a ir un momentito a preparar su camarote.

Más les vale que haya Wi-Fi gratis.

¿Qué tal con los caballitos de mar?

Bien. De maravilla.

Lo único que tengo que hacer es camelarlos

para que piensen que nuestra nave es un crucero superelegante

de cinco estrellas, digno de un rey.

¡Un falso crucero!

Me apunto.

No, no, no.

Nada de trabajo.

Recordad, tenéis el día libre.

Lo último que necesito es vuestra ayuda, queridos.

Pasen y admiren la hermosura de su camarote.

(SE ESFUERZA)

Sí, toda la decoración ha sido hecha a mano.

Espero que sea de su agrado.

Bueno, ¿qué les parece?

Estos aposentos apestan a tortuga.

-Capitana Bettie.

Es Lettie, alteza.

El rey necesita relajarse un poco.

Llévenos a su balneario.

¿Balneario? ¿Qué balneario?

¡Ah, vale!

Se refiere a ese balneario.

Lo tenemos dentro... de la propia nave.

Por favor, preste especial atención a mi vientre.

Las 10.000 pataditas de mis bebés duelen mucho.

-Encere mi hocico.

-Fróteme la aleta caudal con aceite.

-Este balneario deja mucho que desear.

Pero encuentro muy elegante esta bañerita para colas.

Incluso tiene función de hidromasaje.

(RÍE Y RELINCHA)

Dos batidos hípicos con hierba marina recogida

al amanecer y servidos con un palito de coral,

tal y como pidieron.

¡Es repugnante!

Tráiganos dos refrescos de algas.

No es una bebida muy saludable.

Obedézcame, Linda.

Los bebés necesitan mucha hidratación.

Vale, vale. ¡Voy!

Puede llamarme Lettie.

¿A eso lo llama entretenimiento, capitana Gettie?

Consíganos ipso facto un mago callejero.

¿Un mago?

(GRITA)

El duende cierra la puerta de su casa y dice:

"¡No piséis mi césped!".

¿Y ahora qué haces tú?

Pues abrir la puerta con un hechizo de bala de cañón.

(GRITA)

¡Au!

En serio, Lettie, solo tienes que pronunciar esa palabra.

No. Yo sola me apaño estupendamente.

Capitana, los cubitos de hielo

se han derretido en nuestros batidos.

Prepárenos unos nuevos.

-Nuestro crucero para gente "supermuchoimportante",

¿infestado de marineros?

No, no, no.

Ellos también son realeza. Seguidme el rollo.

les presento a sir Frederick, de Tortugalia.

¿Qué pasa?

Su alteza, la princesa Bibi, de Belabrina.

El gran duque Felipe, de Delfinia.

Mi espiráculo está a su servicio.

Ay, nómbrame, nómbrame.

Y, por último, el príncipe Lemo de...

Incordiolandia.

Señores míos.

¿No esperará que creamos que estas criaturuchas

que aparentan ser miembros de bajo rango

de la tripulación de la UC son realeza

que viaja a bordo de un relajante crucero?

(ERUCTA)

¡Espléndido!

Cuantos más seamos, mejor.

-Capitana Beverly,

cambie nuestra reserva y disponga una cena para seis.

Tú descuida, no te vamos a ayudar.

¿Quién de ustedes pidió las algas asadas?

Camarera, creo haber pedido salsa picante para mis algas.

Señorita, mi té está muy caliente.

Y el mío, muy frío.

Intercambiadlos, "so" merluzos.

¡Pero qué insolencia!

Ha sido un adelanto de mi show cómico

para cuando terminen la cena.

Qué maravilla.

Sir Frederick, preparaos para una noche

de deliciosos improperios.

¿Ser avergonzado y ridiculizado en público?

Qué ganitas.

(Vajilla rota)

Camarera, límpielo. (RÍE)

(Música)

(Música rock)

(RÍE)

(ABUCHEAN)

Querida, qué buena puntería.

Cinco minutos más.

Tú puedes hacerlo.

(Música)

(Campana)

¿De verdad no quieres que te echemos una mano?

Su envoltura corporal.

¡Oh!

Mascarilla para sus pies.

¡Capitana Lottie!

¿Dónde está mi exfoliante de algas?

Aquí su exfoliante.

Capitana Lennie, mi masaje de coral caliente.

Señorita, manicura y pedicura.

¡Capitana Lettie!

Disculpe, señorita.

¡Hola!

¡El crucero real!

Me he quedado dormida.

¿Un helado de frutitas?

Un momento, ¿qué está pasando?

Después de que te desmayaras,

nos hicimos cargo de todo el asunto del falso crucero.

Ay, no.

¿Qué clase de desastre tengo que arreglar ahora?

¡Caballito!

-¡Bravo! Este sí que es un buen espectáculo.

-Y estos helados de frutas están divinos.

¿Otro refresquito de algas, altezas?

¡Salud!

-¡Estoy muy relajado!

Sin duda alguna, este ha sido el crucero perfecto.

Sí, perfecto.

Espera, ¿y todo va bien?

Sí. Aunque mucho me temo que hemos desobedecido tus órdenes.

Intentamos no hacer nada.

Gracias, chicos.

¿Sabes? Estoy impresionado.

Este es el típico plan que se me habría ocurrido a mí

y me habría metido en un buen lío.

¿Sabes? Puede que haya sido un poco durilla con vosotros.

No pasa nada, sabemos que lo haces para sacar lo mejor de nosotros.

Y es algo que apreciamos.

Una cosilla, nos hemos estrellado contra el cuartel general.

Calamares.

Espero que esto no haya arruinado su última noche antes de dar a luz.

En absoluto.

Hemos llegado al cuartel general a tiempo

para que Krill pueda asistir al nacimiento de sus ahijados.

Así que se podría decir

que estrellar la nave ha sido algo positivo.

Muy buen trabajo, capitana Lettie.

Nos aseguraremos de llevar a nuestros 10.000 hijos

en nuestro próximo crucero real.