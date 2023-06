# Al fondo de la cuestión

# llegaremos los dos bajo el mar. # -Tú y yo en el Big Blue.

# -Todo un mundo de sal,

# explorémoslo juntos. # -Tú y yo en el Big Blue.

# Colmado está de secretos ocultos. # -Tú y yo en el Big Blue.

# Al fondo de la cuestión

# llegaremos los dos bajo el mar. # -Tú y yo en el Big Blue.

.# Al fondo de la cuestión

# llegaremos los dos bajo el mar. # -Tú y yo en el Big Blue. #

¡Fíjate!

Lo estoy petando en Flip Flop, nada estropeará este momento.

¡Chicos!

¿Visteis el último post de Mira en Flip Flop?

Está arrasando en todo internet. ¿Mira?

(GRUÑE) Y no solo arrasa en internet,

pronto batirá todos los récords de Flip Flop.

(Música)

Tiene más aletalikes que cuando Bibi se grabó su ojo.

¡Hola!

¿Cómo demonios voy a superar estas cifras?

No me preocuparía tanto, ni que fuera una competición.

Claro que es una competición, con ella todo lo es

y por eso tengo que ganar.

"Aletalikes"

No lo entiendo. ¿Por qué mis cifras son tan bajas?

A este paso no superaré la popularidad de Mira.

Una solución quiero. Lo que necesitas es la ayuda

de un experto para aumentar tu número de aletalikes.

Ya lo sé. ¿Y dónde voy a encontrar un experto en redes sociales?

Lo tienes delante, mira lo que hice por Merlín:

Era una babosa corriente y moliente y míralo ahora.

(ERUCTA)

¿Recibió 3000 aletalikes por hacer eso?

Mola, ¿verdad? Imagina las posibilidades.

Llevo semanas siguiendo a Merlín, ese post es aún mejor que el último

en el que se quedó dormido cinco horas.

No lo entiendo, quizás sí te necesite.

Me alegra un montón que hayas entrado en razón.

(Pitido)

Calipso, tenemos una misión urgente: necesitamos que acompañéis

a la superestrella del pop Leah a su concierto.

"Leah a su concierto". ¡Leah!

Deduzco que Freddie es su fan. ¿Yo, un fan?

No, pero un general condecorado en el Ejército Oficial

de la Felicidad de Leah, sí. Mil veces, sí.

Es la mejor artista pop de todo Big Blue,

es más famosa que el pez gato que toca el banjo.

¿En serio? No me lo puedo creer.

Ese pez gato es muy bueno.

(Música)

Le gustan los paseos por el fondo marino, batidos de algas

y extremadamente celosa de su privacidad.

Si lo sabré yo, todo está aquí en su biografía no autorizada.

"El viaje de un fan". Gracias, Freddy,

por esa extraña, pero interesante información.

Su nave se ha averiado en el sector 114B,

recogedla y llevadla al concierto. Prometo no defraudarla, comandante.

¡Es una pasada! Ya te digo, es la mejor.

No hablaba de Leah, hablaba de lo que lo va a petar el post de Mira.

No me digas que el pez gato no solo sabe tocar el banjo,

sino también la harmónica.

¿Qué?, me encantan los peces gato que tocan el banjo.

Salvo que Lettie se haga un selfie con Leah,

y lo publique y... ¡Me haga viral!

Se me olvidaba una cosa: como dijo Freddie,

Leah es alguien muy recelosa de su privacidad.

Esto es una misión de alto secreto. Alto secreto, entendido.

La misión requerirá concentración, aplomo y determinación.

Nada de selfies.

(GIMEN)

Ya sé cómo hacer que funcione.

Fácil, se trata de una simple recogida con entrega

Me refiero a Leah, tú cíñete a la misión,

se una heroína y entonces, apareceré yo de repente.

Leah saldrá en la foto por casualidad

y será culpa del fotógrafo. Pero Plink dijo que...

Perdóname creía que estaba hablando con alguien que quería

a Mira Flipflop. Mira acaba de batir un récord

saltando 15 tiburones. ¿Qué?

Vale, hagámoslo. Capitana, estamos llegando.

(Música)

Tengo un micro y sé cómo usarlo. No, tranquila.

Soy la capitana Lettie y este es mi hermano,

somos de la United Current. Lo siento, pero no puedo creer

que estamos frente a la estrella más rutilante de todo Big Blue.

Menos mal. Mi autobús se averió.

Si se supiera que estoy aquí, mis queridos fans nos harían

trizas a mí y al autobús. Descuida, te protegeremos

y te llevaremos al concierto. Pero va a hacer falta

un acto heroico para saltar de una nave a otra.

Muy bien, Leah. Agárrate fuerte, tú y yo saltaremos desde aquí

hasta el Calipso. ¿Quieres que saltemos?

Así es. Sí, solo está a 15 tiburones.

¿A 15 tiburones? No te preocupes.

Hacemos esto a diario, ¿verdad, Lettie?

Sí, todo el tiempo. ¿Listos?

Uno, dos... Hola, capitana.

¿Os echamos una manita?

Muchas gracias, Phil.

Esto es el puente y este es nuestro ingeniero, Freddie

Muy elegante, general. Leah, fan, libro.

Y este es el suelo y estas son las paredes y eso...

eso es todo. Gracias, ¿alguna cosa más?

¿Has visto alguna vez a un pez gato tocando el banjo?

¿Qué vamos a hacer ahora? No lo sé.

Necesito inspiración...

Ya está, otra oportunidad para que salves la situación.

¿Qué es eso? Exacto.

Lemo, solo es Merlín comiendo algas.

Sí, pero al principio no te diste cuenta.

Me disfrazaré y vualá, operación monstruo del pantano.

Todo esto me da muy mala espina.

Siento el retraso, en cuanto Freddie deje de desmayarse

tendremos el motor en marcha en un poriquete.

(SILVA)

¡Debería ocurrir en cualquier momento!

(Gruñidos)

Miradme, soy el monstruo del pantano.

Soy muy cenagoso, me gusta cenar celebridades.

Cuanto más pequeñas, mejor. Yo te protejo.

Tú tranquila, yo me encargo.

Listo, qué fácil. Di unas clasecitas de defensa personal.

Buen trabajo. Relájate, iré a deshacerme de la cosa esa.

No ha funcionado, quién lo diría. Lemo, me lo estoy pensando mejor,

no deberíamos hacer la foto.

Es Mira, ¿qué querrá ahora?

¿Cómo estás, Mira? Hola, Lettie.

Solo quería comprobar si seguías viva.

Hace horas que no posteas, ¿no habrás borrado tu cuenta?

Aunque nadie se percataría. No, Mira, no he borrado mi cuenta.

De hecho, iba precisamente a...

a hacer una entrega para la comandante Plink.

Suena super aburrido. Yo voy al concierto de Leah

para hacerme un selfie espectacular, incluso he conseguido un pase

para el backstage, chaito. Chaito

(GRUÑE) No puedo dejar que gane.

Queridísima Mira, considérate afortunada de que no

vaya a publicar esto. Esta es la entrega especial

de la comandante Plink, ¿vas a ir al backstage?,

pues yo voy a conducir su limosina personal.

(RÍE) Y... enviar.

(MÓVILES)

Muy pronto estarás en tu concierto, Leah.

Gracias, Lettie. Estoy muy agradecida.

La fama está muy bien, pero es agradable que le respeten

a una su intimidad. Sí, a ella le gusta su intimidad.

Puedes leerlo en el capítulo cuatro:

"Cómo perdí mi intimidad por las biografías no autorizadas".

¡Capitana, unos objetos se acercan a gran velocidad!

Pero nadie dónde estamos.

(MÓVIL)

Tu último post circula por todo Flip Flop.

No, yo le envié un mensaje privado a Mira.

De privado nada, es público. Todo el mundo lo ha visto.

Mira cuántas visitas. Conseguido, superaste a Mira.

(GRITA)

Se supone que era un mensaje privado para ella.

¿Mis fans saben dónde estamos? Confié en ti.

(GOLPE)

¡Tengo que salir de aquí!

Espera ¿a dónde ha ido?

¿Dices Leah? Se fue en la burbuja de escape.

(JUNTOS) ¡La burbuja de escape!

¡Leah, sus propios fans la van a aplastar!

¡Vamos!

(Música)

Saca el brazo articulado. ¡Te tengo!

Oh, oh, Lettie.

(Música)

¡Miradme, soy un monstruo del pantano!

¡Soy cenagoso!

¡Sí! Dije que el monstruo funcionaría.

¡Ha sido increíble! Nunca me he sentido tan viva.

¿Quieres ver algo más increíble?

Voy a llevarte a tu concierto a tiempo.

¡Vamos, equipo!

(Música)

Siento la confusión que provocó mi post, Leah.

No pasa nada. Ya que quieres ser popular en Flip Flop

¿qué te parece hacerte un selfie conmigo como agradecimiento?

Lettie, es tu oportunidad. No, ya paso de Flip Flop.

Me alegro de que hayamos podido pasar un rato juntas.

Nunca olvidaré a mis amigos del Calipso

y a mi Ejército Personal de la Felicidad.

¿Lettie?

¡Leah, Leah, Leah! Espera, necesito un selfie.

(CHASQUEA)

Hola, Mira. Quería desearte feliz concierto.

Oh, percebes.