(Música)

# Al fondo de la cuestión # llegaremos los dos bajo el mar.

# -Tú y yo en el Big Blue.

# -Todo un mundo de sal,

# explorémoslo juntos. # -Tú y yo en el Big Blue.

# Colmado está de secretos ocultos. # -Tú y yo en el Big Blue.

# Al fondo de la cuestión

# llegaremos los dos bajo el mar. # -Tú y yo en el Big Blue.

# Al fondo de la cuestión

# llegaremos los dos bajo el mar. # -Tú y yo en el Big Blue. #

¡Ay, oye, cuidado!

¿Puedes estarte quieta?

Ya casi he terminado.

De acuerdo, pero date prisa o llegaré tarde.

No se puede apurar la perfección, capitana.

¡Hala! Ha quedado de maravilla.

Se agradece.

Estás monísima.

¿A qué viene ese peinado?

A que la comandante Plink me ha invitado

a una noche de chicas.

¿Quién sabe lo que podrá pasar?

Quizá me dé un premio, o quizá me ascienda.

O quizá te degrade.

He oído que a un capitán al que no le fue bien

le quitaron su barco, tripulación y rango.

A veces lo hacen en un lugar público

para que no monten una escena.

¿Y mientras qué haremos?

Algo se os ocurrirá.

(Teléfono)

Voy a llegar tarde.

Me toca.

Ponme arrebatador.

"Una noche en el teatro."

Bienvenida, el santuario de la buena comida

y el mejor teatro.

Qué cuco.

(Aplauso)

Estoy aquí.

Comandante, este sitio es una pasada.

¿Verdad? Cuánto me alegra que te guste. Es mi favorito.

No sabe lo agradable que es librar por una noche

de salvar el Big Blue.

Las dos os lo habéis ganado.

Sí, la verdad es que...

¿Cómo que las dos?

(CARRASPEA)

¿Mira?

Lettie.

No sabía que ibas a venir.

¿Y perderme esta noche contigo

y con nuestra comandante Plink juntitas?

Ni hablar.

¡Bien!

Noche de chicas.

-(CARRASPEA)

"Bonjour, mademoiselle", aquí tienen su agua.

-Gracias.

Mis branquias están secas.

Esto de respirar aire está muy sobrevalorado.

-¿Sabéis? Espero que esta cena sea una oportunidad

para conoceros mejor.

Pensad que cuando me convierta en almirante,

seréis las candidatas a mi puesto.

¡Vaya! Es un honor que cuentes...

Conmigo.

Por supuesto, estaremos encantadas, sea quien sea la elegida.

-Genial, brindemos por ello.

-¿Es el almirante Krill en una cita?

-Me gustaría ver eso.

-Me he equivocado.

Los Krilles son todos tan parecidos.

¡Ay, no! No puede ser.

Qué desastre, lo siento mucho. No sé qué ha ocurrido.

No te preocupes, vuelvo enseguida.

-Qué manera de animar el ambiente.

Por no decir qué bochorno.

¡Mira!

Lo hiciste tú.

¿Por qué?

Porque te estás metiendo en mi formación de lazos

con la comandante. Nos ha invitado a las dos.

Además, no estoy compitiendo contigo,

solo quiero una noche de descanso laboral

lejos de mí tripulación.

Si estuvieras compitiendo, eso es exactamente lo que dirías.

(Teléfono)

Hablando de mí tripulación, vuelvo enseguida.

No hay ninguna prisa.

Lemo.

Sé que dijiste que no te llamáramos,

pero esto es superimportante.

¿Quién ganaría echando un pulso,

un pulpo o una anguila eléctrica?

La anguila, ¿verdad?

Te equivocas, Lemo, porque el pulpo tiene ocho brazos.

Pero la anguila da descargas.

Chicos, es mi noche libre y no puedo estar relajada

porque Mira ha venido.

¿Mira está ahí?

Pregúntale lo que el pulpo.

Lettie.

Oye, tengo que cortar.

Eso averígualo tú.

Aquí, amiga.

Yo te acerco la silla. Confía en mí.

Upsi, la he apartado un poco más de la cuenta.

Cuánto lo siento.

He debido de calcular mal.

(Aplauso)

-El espectáculo ya va a comenzar.

-Bravo.

(Teléfono)

-¡Sh!

-Lettie, eso es de muy mala educación.

¿Ahora qué pasa?

Digamos que te hicimos caso y lo hemos investigado.

Dimos con el pulpo y la anguila más grande que había,

pero no querían echar un pulso, así que...

Están peleándose en la nave.

¿En qué estabais pensando?

Dijiste que lo averiguaremos.

Saca los de ahí y asegúrate de que Bibi esté a salvo.

No te preocupes por ella.

Está perfectamente.

(GRITA)

-(RÍE)

-Encantadores, son encantadores.

(Música)

-Cabezas de chorlito, ya sabéis, si tienen algo, robadlo.

-Creía que este sitio era de los elegantes.

Ninguna espada es de verdad.

-Jo, jo, jo, chicos,

creo que hemos estado buscando en el lado equivocado del escenario.

¡Jo, jo, jo!

Esto me gusta bastante más.

(Música)

Fantástica actuación.

Tomaremos el relevo.

-Sopa fría de algas, mi favorita.

-Una pinta deliciosa.

"Bon appetit".

(GRITA)

No puedo sacarla de casa.

Vaya, qué torpe soy, iré a buscar una toalla.

No te preocupes, este es el descanso.

Aquí te esperamos.

-(GRITAN)

¿Sois los actores?

¿No estáis en el escenario?

Eso significa...

Por fin, pandilla de patanes.

Lo siento, chicos.

No os mováis, tengo que impedir que alguien malogre el espectáculo.

No tiene sentido resistirse.

Llenad mis cofres con vuestro oro, moved el culo, venga, chicos,

no tengo todo el día.

-Genial.

Un número pirata. Y es de teatro interactivo.

Piratas.

A la porra mi noche libre. Tengo que avisar a Plink.

(Aplauso)

Soy parte del espectáculo.

Lo que faltaba,

la comandante secuestrada por propia voluntad

y Mira desaparecida.

Lettie. (GRITA)

¿Pero qué demonios te ocurre?

Vas a arruinar el número de los piratas.

Resulta que esos son piratas de verdad.

¿De los de pata de palo?

No me extraña que no sepas diferenciarlos,

vuelve de inmediato a la mesa, porque no me sirves de ayuda.

Genial, tampoco pensaba ofrecértela.

(Teléfono)

Íbamos a encargarles unas pizzas y mandarles a paseo,

pero ahora hay un pequeño problema.

Debimos pedir suplemento de algas.

Ya, pero no me lo recordaste.

Están enfadados y fuera de control.

Escuchad,

tenéis que dejar de pelear

y encontrar la forma de comprometeros

y trabajar juntos por el bien de la nave.

¡Calamares!

Justo lo que tengo que hacer yo.

Pasadlo bien, adiós, os quiero.

Escucha, Mira, hay que detener al capitán Imberbe

y a su tripulación,

pero si irrumpimos sin más, el público entrara en pánico.

¿Una misión furtiva?

Déjamela a mí.

Son demasiados para ir a por ellos en solitario,

tenemos que hacer esto juntas.

¿Tengo tu palabra?

Un momento.

Hagámoslo.

(Aplauso)

-Muy bien, amigos.

Entregadnos todo a nosotros.

Han sido un público maravilloso,

pero tenemos que seguir nuestro camino

y vamos a llevarnos todas sus joyas.

-¡Detente!

Pedazo escoria.

Vengo a llevarme tu tesoro.

-Hazles caminar por la tabla.

-¿Qué hacemos ahora?

-¿Lo dices tú y qué pandilla de bucaneros?

Yo, la capitana Lettie.

Qué interesante se vuelve por momentos.

Es hora de que empiece el verdadero show.

Ahora, Mira.

Será un placer.

-Jamás he visto un espectáculo igual.

-No, por favor, parad, no estamos hechos para el teatro.

Es muy violento.

(RÍE)

(Aplauso)

¡Sí!

ha sido súper diver, estuvisteis fantásticas.

Menos mal que tenía a mis dos mejores capitanas conmigo.

Sí. Y no podría haberlo hecho sin Mira.

Chócala, compañera.

Cierto, no podrías haberlo hecho sin mí.

Y dale perico al torno.

(HABLAN A LA VEZ)

¡Silencio!

Escuchad, si algo he aprendido esta noche

es que las cosas se hacen más rápido trabajando en equipo.

Lemo, vosotros limpiad este caos.

A la orden, hermana capitana.

Freddie, recalienta la pinza.

Phil, pon mesa para siete.

En fin, chicos, veamos con qué rapidez lo hacéis.

¡Sí, capitana!

-(BALBUCEA)

Hola, Bibi.

Mientras esperamos,

¿quieres que te cuente una historia sobre cómo la capitana Lettie