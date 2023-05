El holandes sollozante

# Al fondo de la cuestión

# llegaremos los dos bajo el mar.

# Todo el mundo abisal,

# explorémoslo juntos.

# Colmado está

# de secretos oculto.

# Al fondo de la cuestión

# llegaremos los dos bajo el mar.

# Al fondo de la cuestión

# llegaremos los dos bajo el mar.

# Hora de "Big Blue". #

¿Preparado, Freddie?

No te hagas ilusiones, Lemo.

(RÍE)

Si tú lo dices.

¡Nadie me puede derrotar al hockey concha!

(Llanto)

¡Oh, no, Bibi!

(LLORA)

¿Qué ha pasado?

Creo que ha perdido su juguete favorito.

¿La princesa Sharky? Estamos perdidos.

No, todavía no.

¡Hola, Bibi! Te traigo otro de tus juguetes favoritos.

Es Squiddy, el calamar.

Hay que encontrar a la princesa.

EL HOLANDÉS SOLLOZANTE

¡No, Sharky!

(LLORA)

La princesa es su favorita. Obviamente,

porque puede hacer un agarre de kung fu.

No sé si la nave podrá aguantar mucho más

con una Bibi enfadada.

(LLORA INTENSAMENTE)

Tranquilos, por suerte sé dónde está su juguete.

Se lo llevó el holandés sollozante.

¿Quién? Oh, no, otra vez no.

Hace mucho, mucho tiempo, se hundió una goleta en el mar.

Pero el fantasma de su capitán, el holandés, permaneció a bordo

llorando de puro aburrimiento

porque no tenía nada con lo que jugar.

Por eso va robando todos los juguetes

que se pierden en Big Blue.

¡Se le conoce como el holandés sollozante!

Y es lo peor.

¡Oh, cuéntanos más!

Síguenos contando.

¡Se llevó a mi mejor amigo!

Mi primer delfín, Duffy.

Lo hacíamos todos juntos.

Compartíamos hasta los zumitos.

(LLORA)

Lemo, el holandés sollozante no es real,

es una patraña que se cuenta a los niños

Para que no sufran por haber perdido sus juguetes.

Te aseguro que es muy real.

Dime si no, a dónde van los juguetes, ¿mmm?

¿Dónde está Duffy el delfín?

¡Fue el holandés sollozante! Y lo voy a demostrar.

Llevo años siguiendo el rastro del holandés.

Estudiado sus reglas y sé todo lo que hay que saber sobre él.

Estoy listo. Venga ya, por favor.

Es otra de tus típicas persecuciones de calamares.

Esto es diferente,

me niego a que Bibi no vuelva a jugar con su juguete favorito

como me pasó a mí.

¡No descansaré hasta encontrar a Duffy el delfín,

digo, a su princesa Sharky, y traerla de vuelta!

¡Estás perdiendo el tiempo, Lemo! ¡En absoluto!

¿Por qué soy uno de los sospechosos?

Supongo que tienes cara de serlo.

Tras analizar los patrones de la corriente,

de coger muestras de arena

y catalogar el excremento de ballena,

mi cálculos muestran que esta área, la 88,

es el punto caliente.

Voy a traer al holandés utilizando

estos juguetes con dispositivos de rastreo incorporados.

No resistirá la tentación de llevárselos.

Entonces, seguiré la señal hasta su guarida,

lo atraparé y recuperaré a la princesa

y su increíble agarre de Kung Fu.

¡Sí, mordió el anzuelo!

Holandés sollozante, voy a por ti.

¡Te tengo!

Un momento, ¿Remo?

Eh... Perdón.

¡Vamos, sé que estás por aquí, en algún lugar!

¡Ahora sí que tengo! ¡Ay!

Aquí tampoco está.

¡Capitán imberbe! ¿Tú eres el holandés sollozante?

Ojalá lo fuera, pero me gusta robar cosas.

Salta un poco más abajo, tengo un nudo horrible en las lumbares.

(BIBI LLORA INTENSAMENTE)

Lettie, hemos revisado la nave de arriba abajo

y seguimos sin encontrarlo.

Tranquilo, Freddie está intentando algo.

Ay, Bibi, mira, te hecho un retrato de tu juguete favorito.

(BIBI LLORA)

Esto pinta mal. Y tanto.

Como crítica de arte es muy exigente.

Yo me refería a Lemo.

No sé cómo va a reaccionar

cuando no encuentre al holandés sollozante.

Esto no tiene sentido.

Si no existe, entonces, ¿y los juguetes?

No pueden desaparecer sin más.

Tienen que ir a alguna parte.

¿Cómo pensaría un juguete perdido?

Primero tengo que perderme.

¡Esto funciona!

No tengo ni idea de a dónde voy, ¡ja!

Podría estar en cualquier sitio, ¡juju!

Y lo mejor de todo es que no entraña riesgos.

(GRITA) ¡Ah, uh!

¡Ay, au, ah!

¿En serio? ¿A qué profundidad llega esta rampa?

¡Ah!

¡Hala! El barco del holandés es real.

Lo sabía. Ahora tengo que encontrar a la princesa Sharky.

¡Hola, princesa Sharky!

¿Dónde te has metido?

¡Aquí!

No, nunca voy a poder encontrarla.

¡Sí, la encontré! Y sigue con su agarre kung fu.

(RÍE) Ahora nos vamos de vue... ¡Eh!

¡El holandés sollozante!

Sabía que eras real.

Aunque... ¡Ah! Eres un fantasma.

¡Ah! Tienes razón a medias.

Soy real y acabé aquí hace mucho tiempo.

Pero nunca he sido un fantasma.

No lo entiendo,

Si no eres un fantasma robajuguetes,

¿cómo conseguiste todas esas cosas?

Choque contra una parte inclinada del fondo marino

y por eso las corrientes empujan todo lo que se pierde hacia mí.

Ah, este sitio es muy aburrido, muchacho.

No hay nada que hacer.

¡Yupi, siempre quise un patito de goma!

Decía que este sitio es superaburrido

y por eso me quedo con todos los juguetes perdidos.

Acabó convirtiéndose en un hábito.

Vale, si me das a la princesa Sharky,

Seguiré mi camino. (APRIETA EL PATITO)

¡Es Duffy el delfín!

¡Cuánto te echado de menos!

Devuélvemelo, porfa. No puedo hacerlo.

El holandés sollozante nunca devuelve un juguete.

Es lo mejor de mi leyenda.

¿Ah, sí? Entiendo.

Pero según dice también la leyenda,

regla número 12, apartado 4:

"Si el holandés sollozante es superado en un desafío de juego,

el vencedor se llevará un juguete de su elección".

Llevo años practicando y entrenando para esta ocasión.

Voy a llevarme a casa a Duffy el delfín.

¡Uh, te vas a enterar, holandés!

Eso ya lo veremos.

¡No estaba preparado!

Vale, ahora sí lo estoy.

Como te dije, te vas a enterar, holandés...

Tuviste suerte, otra vez.

¡Tenía algo en el ojo! Otra vez.

¡No es justo! ¡Ya vale!

Mi condescendencia se acabó.

El siguiente gana, ¿preparado?

¿Yo, preparado?

Nací estando preparado.

¡Ay!

Bueno, supongo que he ganado.

Vale, sí, has ganado.

Me marcho.

No hay deshonor en perder contra el rey, chaval.

Llevo jugando a los mismos juegos una eternidad.

Me conozco bien los trucos.

¡Eh, detente!

¡No puedo perder otra vez a Duffy el delfín! ¡Me niego!

¡Oye, esos juguetes no son tuyos! Ni tampoco tuyos.

¿No has oído hablar

de la ley de quien se lo encuentra se lo queda?

Esa ley es un invento.

¡Anda, una comba!

# En su día me apodaron # el rey de la comba. #

Vale, me lo puse yo.

(RÍE) Sabía que no podría resistirse.

Un bebé beluga que eructa.

(EL MUÑECO ERUPTA)

¡Eh! (TOCA LA ARMÓNICA)

Nunca le he pillado bien el truco.

¡Oh, venga...!

¡Vamos!

(GRUÑE ENFADADO)

(GRUÑE CONTENTO)

Corro tan rápido que ya no soy capaz de verlo.

Tranquilo, colega, prometo no volver a abandonarte.

¡Ah! Se acabó el juego.

Ah, Lemo, ¿por qué le tiraste el saltador?

Estos juguetes son míos.

Hasta siempre, amigos míos.

Está bien, admito que hoy me divertido.

Hacía tiempo que no jugaba con nadie.

Te llevo llevarte a casa un juguete.

Pero no puedes contárselo a nadie.

Y tienes que prometerme una cosita. ¡Hecho!

(LLORA)

Lemo ha regresado. Pero ¿cuándo has vuelto

Supongo que habrás encontrado al holandés sollozante

y todos sus juguetes. Me temo que no.

Lo siento, Lemo.

Sé cuánto deseabas creer en esa historia.

(BIBI RÍE)

¡Anda, la encontró! Al parecer, estaba debajo de su manta.

No puede ser, lo comprobé.

Eso creo.

Así que es atractivo y no lo olvides,

superinteligente héroe Lemo

derrotó al muy inferior holandés sollozante

al hockey concha, recuperando a la princesa Sharky

y devolviéndosela a su adorada Bibi.

Y fin. (BOSTEZA)

Y ahora, he quedado a jugar con un amigo.

(RÍE)

¡Eh!