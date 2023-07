# Al fondo de la cuestión # llegaremos los dos bajo el mar.

# -Tú y yo en el Big Blue.

# -Todo un mundo de sal, # explorémoslo juntos.

# -Tú y yo en el Big Blue.

# Colmado está de secretos ocultos.

# -Tú y yo en el Big Blue.

# Al fondo de la cuestión # llegaremos los dos bajo el mar.

# -Tú y yo en el Big Blue.

# Al fondo de la cuestión # llegaremos los dos bajo el mar.

# -Tú y yo en el Big Blue. #

¡Vamos, equipo!

Chocad pompis, chocad pompis.

¡Yuju!

¡Sí!

(CARRASPEA)

Almirante...

Pero ¿qué sorpresa?

Estábamos... Ah...

Haciendo ejercicios matutinos.

La creo a pies juntillas.

Capitana Lettie, quiero invitarla formalmente

tanto a usted como a su tripulación

a la cena social anual de la United Current.

Estas fiestas elegantes son un tostonazo.

¿La cena anual de la United Current?

¿Quiere que asistamos?

Y eso no es todo,

el condecoradísimo capitán Atuno, "Cola de trueno",

ha accedido amablemente a acompañarlos.

¡Oh! ¡Mi héroe!

MI CENA CON KRILL

Descuide, almirante, cuente con nosotros.

Eso es justo lo que quería escuchar.

Bien.

¿Qué corbata debería de llevar?

¿La azul? ¿La roja?

No importa, cambio y corto...

(GRITA)

Lettie...

¿Estás bien?

No, es que Atuno "Cola de trueno",

¡es el capitán más famoso de toda la United Current!

Siempre lo he admirado,

él es la razón por la que me uní a la UC.

Lo único que realmente quiero hacer es darle las gracias por inspirarme

para ser la mejor capitana posible.

¡Y voy a poder hacerlo!

¡No me lo puedo creer!

Es solo una fiesta, Lettie.

Es una cena elegantísima con Atuno, "Cola de trueno".

¡Es algo maravilloso!

Bien, lo primero que tenemos que hacer es...

¡Chocad los pompis!

(Golpe)

Perdón. Culpa mía.

Esta cena anual es muy importante.

Habrá un banquete y una fiesta, y estará Atuno "Cola de trueno".

Verás cuando los maraville con mi truco mágico de la ropa interior.

¡Tachán!

¡Pero si son los míos! ¿Cómo lo has hecho?

(APLAUDEN)

(GRUÑE)

Y yo deslumbraré a los invitados con mis emocionantes historias.

Como la vez que quité aquella mancha de la camisa de Lemo.

Y yo haré ese experimento en el que veo

cuánto tiempo tarda la gente en pedirme que pare de hacer esto.

(Pedorretas)

Ya sabes, es ciencia.

¡No!

¡No! ¡No!

No me avergonzaréis delante de Atuno "Cola de trueno".

Esa fiesta estará llena de gente elegante,

el resto del día aprenderemos a comportarnos elegantemente.

Lección uno.

Atuendo elegante.

Una fiesta elegante requiere ropa elegante,

y cuanto más incómoda sea mejor.

A ver, ¿qué llevas puesto?

Lo que ves.

Es mi camisa de esmoquin más elegantosa.

Aún no se ha desteñido.

¡Me ahogo!

Gracias.

Quizás no debía hacerme un nudo.

Al menos Freddie dijo que tenía algo elegante para ponerse.

Y que lo digas, mírale qué porte.

Este era el disfraz de Halloween de mi tía,

iba de enterradora zombi.

¡Buh!

(RIE)

Continuemos...

Lección número dos.

Conversación educada.

A la gente elegante le gusta hablar,

así que trabajaremos nuestro léxico.

Los cumplidos son muy importantes.

Cuando conozcáis a alguien sed agradables.

Hola, muchísimo gusto.

Me encanta su pelo.

Hola, Lettie, a mí también me encantaba.

Me gustan tus saludos.

¡Continuamos!

Regla número tres.

Etiqueta en la mesa.

Esta es una disposición formal completa de una mesa.

¡Cuántas cucharas!

Lemo, por favor,

indícanos la cuchara adecuada para tomar la sopa.

No. Esa es la cuchara de postre.

No. Esa es la cuchara de las uvas.

Es una cucharilla.

Un tenedor.

Llave inglesa.

Transportador de ángulos.

Tijeras.

¡Un plato! ¡Un vaso! ¡Ese es otro vaso!

(GRITA) ¡Qué pesadilla!

¿Por qué no puedo usar una pajita?

La sopa no se toma con pajita porque...

(SORBE)

(GRITAN)

Porque puede suceder eso.

Bien, tripulación, llegó el momento,

este es el día más importante de mi vida,

por fin le daré las gracias a Atuno, "Cola de trueno".

Recordad lo que os dije, chicos.

Sí. "Sed elegantes o veréis".

Basta con que no me avergonzéis, por favor.

Quiero darle las gracias a Atuno.

¿Alguna pregunta?

Yo tengo una. ¿Dónde debo poner la "fondue"?

¿Por qué habéis traído una "fondue"?

Porque es elegante.

Desháceos de ella.

Vamos, dejemos a los invitados anonadados.

(TODOS) ¡Oh!

¡Esto es increíble!

Alucino, mirad, hasta tienen cubos de fiesta.

Qué elegancia.

¡Oh! ¡Ahí está!

¡Atuno "Cola de trueno"!

Pero, si son la capitana Lettie y el Calipso, qué alegría verles,

necesito su ayuda, mis invitados se están aburriendo.

(Grillos)

Y no puedo permitir tal cosa.

¿Pueden animar un poco el ambiente?

Usted descuide, llevamos ensayando para esto todo el día.

Almirante, Krill, le hemos traído una cosita.

¿Queso caliente?

Es una "fondue".

Ah, sí, una "fondue".

Qué extraño, pero maravilloso.

¿Otra vez con el queso?

Nos hemos deshecho de él como nos dijiste.

Y yo me voy a deshacer de vosotros sino dejáis de avergonzarme.

Voy a integrarme, haced lo mismo, os lo aconsejo.

¿Qué es integrarse?

Significa que necesita ir al baño.

¡Os he oído!

Ah...Disculpe.

Hola. (BALBUCEA)

Me llamo Lettie, soy capitana del Calipso.

Hola, Lettie, soy Atuno.

Sé bien quién es usted, ¡soy fan suya!

Muy bien.

Dime, Lettie, ¿te gustan las...?

¿Misiones arriesgadas? ¡Por supuesto!

Como aquella en la que tuvo que esconderse entre el coral.

Iba a decir los sándwiches de algas.

Son fantásticos, ¿los has probado?

Oh, no. Aunque no dude que lo haré.

¡Oh!

Lo mejor para quitar manchas de algas es remojarlas previamente,

pero intentaré quitarla igualmente.

¡Phil!

Ah... Discúlpeme un segundo.

(Música)

Está clarísimo, siempre lo digo,

sino está empapado limpiarlo es complicado.

¿Manchas, Phil? Habla de cosas más elevadas.

La mancha estaba elevada.

Quédate aquí y no te subas a los invitados.

Ah, capitana, sobre la founde...

¡Qué matraca con la "fondue"!

¿Cómo están?

Mis sinceras disculpas por haberme marchado.

Encantada, no nos han presentado, adorables delfines.

(Música dramática)

Ellos no son delfines, son marsopas.

Lo sabía, o sea, quiero decir, yo solo...

¡Oh!

Si estos aperitivos les parecen mágicos,

¡esperen a ver lo siguiente!

(Música)

¡Tachán!

¡Oh!

¿Qué estáis haciendo? Tenéis que ser elegantes.

¿Se os ha olvidado?

Por favor, a las ballenas les ha encantado.

(Pedorreta)

Una...Dos...Tres...

¡Lemo!Quedaos junto al queso.

(Latidos)

¿El queso suele hacer eso?

(Pedorreta)

Y 10.

Y 11. Y 12 y sumando...

¿Qué demonios os pasa a todos?

Hemos estado ensayando, os dije que no me avergonzarais,

¡y lo estáis haciendo!

Ah...Capitana...

No he terminado,

es mi oportunidad de darle las gracias a Atuno "Cola de trueno".

Lettie...

Para una vez que me invitan a una elegante cena anual,

¿cómo os estáis comportando?

Lettie, tienes que...

¡No! Vosotros tenéis que escuchar,

¿tenéis acaso la menor idea de lo avergonzada que me siento?

¡Ah!

(Explosión)

Oh, no, tengo una mancha de queso en todo el zapato.

(GRITAN)

Pensándolo mejor, mi zapato es lo de menos.

Oh, ha sido mala suerte.

(Música)

Nuevo plan, vais a quedaros aquí en el pasillo

mientras yo intento salvar la fiesta.

No os mováis, ¡y es una orden!

Vale, Lettie, acércate a él y dale las gracias

para que podamos acabar con este desastre.

Hola, Lettie... ¡Oh!

¿Se sabe mi nombre? Sí, por supuesto.

Queríamos saber el nombre de la chica cubierta de queso.

Ya...

Oye, ¿has visto a Freddie? Sus trucos de magia son geniales.

Ah, ¿sí? Sí.

Oh, parece que te queda algo de queso en la manga del uniforme.

Tranquila, tu amigo Phil me dio un fantástico consejo para quitarlo.

Phil sabe mucho de limpieza.

¡Y tanto!, ¿sabes?,

estas fiestas siempre son de lo más aburridas.

(Grillos)

Pero tu tripulación sabe cómo divertirse.

Eres muy afortunada.

Son una tripulación de lo que no hay.

Qué lástima que se hayan ido, yo debería marcharme.

¡Un momento, espere, vuelvo enseguida!

Hola, chicos...

A ver, ¿qué quieres ahora?

Disculparme.

No debería haberos pedido que os fuerais.

¿Pedido? ¡Nos lo has ordenado!

Vale, me equivoqué.

Quieren que volváis.

Yo la primera.

¡Habéis sido la alegría de la fiesta!

Creíamos que no éramos lo bastante elegantes para tu elegante fiesta.

La elegancia no es tan importante como creía, de hecho,

os ordeno que volváis a la fiesta

y os divirtáis siendo vosotros mismos.

No se vayan, la fiesta mejorará en breve, paren...

¿A dónde va todo el mundo?

¡Quédense! Esta fiesta solo acaba de comenzar.

¡Dale caña, Bibi!

(Música)

Choquemos todos el pompis...

¡Qué baile! Es supersimple y absurdo.

Y divertido. ¿Os animáis?

¡Sí! ¡Eso es!

Lo estáis haciendo, estáis chocando los pompis.

¡No puedo creerlo! ¡Se están divirtiendo!

-Hacía años que no me divertía tanto.

Fantástico movimiento.

(Pedorretas)

No cambies nunca, hermanito.

(Música)

Gracias a todos por venir y naden con cuidado.

-Lettie...

Me gustaría darte las gracias,

habéis elevado el nivel de esta fiesta.

Daré una la semana que viene, ¿queréis venir?

Claro.

Gracias de nuevo, Lettie, hasta entonces.

(RÍE)

¡Me ha dado las gracias!,

pero soy yo quien debe dárselas a él,

¡se lo agradezco!

Oh, voy a dormir como un lirón.

Mejor divirtámonos toda la noche.

(TODOS)¡Sí!