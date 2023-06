# Al fondo de la cuestión

# llegaremos los dos bajo el mar. # -Tú y yo en el Big Blue.

# -Todo un mundo de sal,

# explorémoslo juntos. # -Tú y yo en el Big Blue.

# Colmado está de secretos ocultos. # -Tú y yo en el Big Blue.

# Al fondo de la cuestión

# llegaremos los dos bajo el mar. # -Tú y yo en el Big Blue.

# Al fondo de la cuestión

# llegaremos los dos bajo el mar. # -Tú y yo en el Big Blue. #

Vamos, Lemo. Lettie, ¡espera!

Deprisa.

¡Vamos!

Más despacio, porfi.

Detén el ascensor.

Lo siento, Remo.

Sé que vas a recibir un premio a la puntualidad,

¿pero realmente teníamos que venir con nueve horas de adelanto?

Sí. Es parte de mi compromiso con la puntualidad.

Y nada, ni siquiera tú, mi querido hermano, puede arruinarlo.

Esta es la famosa música de ascensor... ¿Alguna petición?

Ya te lo has cargado

"Más vale nunca que tarde".

¿Se puede saber qué has hecho?

Este ascensor no es muy fan de los clásicos.

Ha decidido estropearse. Parece que estamos atascados.

¿Qué?

Lemo, ¿cómo has podido hacerme esto?

Venga, no te pongas así.

Venimos con mucho tiempo de sobra. Un adelanto de nueve horazas.

Falso. Son ocho horas y 52 minudtos, nada más.

Llegaremos tarde. Pide ayuda, rápido.

¡Socorro!

Quería que usarás el teléfono.

Claro, tiene mucho más sentido.

La señal.

Soy Remo. ¡Remo!

Qué alegría. Soy yo, Lemo.

El científico súper atractivo que te sustituyó, ¿recuerdas?

El que te ha estampado contra la pared hace unos minutos.

El del Calypso.

Sí, eso es. Ese mismo.

¿Hola? ¿Remo?

Se ha cortado. Volveré a llamar.

(Teléfono)

Hemos venido muy rápido.

Le hemos ganado a la capitana yendo por la escalera.

Ha sido diver, ¿eh? Y hemos llegado en los primeros.

Qué sitio más chulo.

¡La mesa de aperitivos de la comandante Plink!

¡Bibi hambre!

Freddie hambre también.

No, no, no.

Hay que esperar a que comience la ceremonia.

Vale, no lo tocaremos.

No lo tocaremos con las manos.

Esto es tan típico de ti.

Siempre estás intentando sabotearme.

¿Cómo? Eso es totalmente falso.

Te construí un súper robot para facilitarte la vida.

¿Quieres que te recuerde cómo acabó?

Como capitana que soy del Calypso, exijo que os retiréis ahora mismo.

Ah, sí.

Ya no me acordaba.

Está bien, vale, ¿qué me dices de la vez que me pediste flores?

(ERUCTA)

Bah, déjalo, tampoco acabó bien.

¿Y qué me dices...?

Da igual. Vale.

Supongo que meto mucho la pata.

Pero no es mi intención.

Oye, ¿qué estás haciendo?

Poner distancia.

Metes la pata estando juntos, por eso nos separaremos.

Mi lado y tu lado.

¿El ascensor siempre ha sido tan pequeño?

Se están moviendo las paredes.

Ojalá.

Algas saladas en pan crujiente.

Hinquémosle el diente.

Nada es tan delicioso como el primer bocado

de un bocadillo. ¡No!

Freddie, tienes que esperar a que comience la ceremonia

y todo el mundo esté aquí antes de darle un mordisco.

¡Y tú también! ¡Contrólate!

¡Bibi, suéltalo!

(Música)

Tengo la boca más seca...

Una pena. No vas a poder beber nada.

Y aquí no hay ninguna fuente. Lo siento.

No me digas.

Tengo gusa. Yo también tengo gusa.

Estaba guardando el apetito para la mesa

de aperitivos de la comandante Plink de la ceremonia.

Ojalá mantenga la tradición.

Pero no es lo vamos a perder, ¿y sabes por qué?

Porque por tu culpa estamos atrapados.

Lettie, estás en mi lado.

Caray, Lettie, ya me he disculpado.

Perdona, no lo has hecho.

Entonces supongo que no querrás probar un poco de mi reserva

de aperitivos de emergencia.

Me encantaría compartirlos

con Merlín

¿Te refieres a tu babosa mascota?

Técnicamente ella piensa que la mascota soy yo.

También lo compartiría contigo, pero estás tras la línea.

(RÍE) No me puedo creer que te dijera eso.

Lo que faltaba.

Tampoco puedo hablar en mi lado del ascensor.

No, escucha.

Iré a tu despacho en 20 minutos.

En cuanto termine mi rutina de ejercicios.

¡Es la comandante! Puede rescatarnos

¡Socorro! ¡Ayuda!

¡Estamos atrapados!

¡Comandante!

Es inútil. Nos quedaremos aquí para siempre.

Todo despejado, Bibi.

Ni rastro de Phil. Al ataque.

Un momento.

Que nos ayude Merlín.

Sí, encerrados para siempre.

Pequeño, repta, ve a buscar ayuda.

(Música)

Si la capitana tarda más, tendré que birlar un aperitivo.

Llegas tarde, amigo.

Hola.

Esta es una pésima idea, Lemo.

Sé lo que estoy haciendo.

Tuve un videojuego igualito a esto.

Además, las malas ideas no existen.

Lamento discrepar en eso.

Sí, bueno, la cuestión es

que no siempre estropeo las cosas,

y algunas veces logro incluso repararlas.

(GRITAN)

¡Haz que pare!

¡Lemo, lo has vuelto a hacer!

Calamares.

Sí, lo has vuelto a hacer.

Al menos he intentado hacer algo.

Sí, lo has hecho, y ese es el problema.

Que siempre estás tramando algún plan tonto

y descabellado de esos tuyos y siempre acabas metiéndonos

a todos en problemas. Sobre todo a mí.

¿Cuánto tiempo ha pasado? ¡La ceremonia empezará pronto!

Voy a llegar tarde para recibir el premio a la puntualidad.

Posiblemente sea el momento más humillante de mi vida.

¿Qué? Ni hablar.

Has sufrido humillaciones mucho peores.

¿Ya no te acuerdas de cuando boicoteé

tu pasta de dientes y mientras te entrevistaban

en la tele, tu boca estaba asquerosa...?

Olvídalo.

Me voy a echar una siesta. Espero que cuando despierte,

esta horrible pesadilla haya terminado.

Ojalá supiera por qué siempre me haces estas cosas.

No lo hago a propósito.

Lettie.

Lettie.

¡Lettie, despierta!

Ya es la hora.

¿Estoy soñando?

No exactamente.

Y ahora, invitados invisibles del ascensor atascado,

me place presentaros a nuestra homenajeada,

la capitana Lettie del Calypso.

¿Has hecho todo esto para mí?

Sí. Los adornos han sido lo más difícil.

Me hec ortado la lengua mordiendo el papel para darle forma.

Este premio es tuyo.

Vale. Gracias.

¡Que hable, que hable, que hable!

Está súper guay, Lemo.

Has invertido mucho trabajo en esta cosa

para que me sienta mejor.

¿Y te sientes mejor?

Un poco.

Invitados...

Vale, Lemo.

Yo, presente.

El tiempo es oro, suelen decir.

Por eso yo insisto en llegar pronto siempre,

para que nadie pierda su tiempo.

Pero hoy, gracias a mi hermano, lo único que tengo es tiempo.

Aunque Lemo me saca de mis casillas,

no quisiera estar atrapada en un ascensor con nadie más.

Por eso, ¿qué importa si llego tarde

al premio a la puntualidad?

Lettie, siento todo este desastre.

Hola, Merlín nos lo ha contado todo.

Merlín, eres la repera.

No puedo creerlo, ha funcionado.

Somos libres.

Y lo mejor de todo es que faltan aún dos minutos

para la ceremonia.

Venga, capitana, vamos a por tu premio.

Genial, pero primero al baño.

(Aplausos)

Me gustaría comenzar dando las gracias a todos por venir.

Como si recibir este premio

no fuera lo suficientemente emocionante,

también he recibido este segundo premio.

Hoy me siento muy honrada.

¿Segundo premio? ¿No es el teléfono del ascensor?

Gracias a todos.

(Aplausos)

¿Y los aperitivos?

No habléis más de aperitivos.

(ERUCTA)