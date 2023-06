Big Blue - Cambio de actitud

# Al fondo de la cuestión

# llegaremos los dos bajo el mar.

# Todo el mundo abisal,

# explorémoslo juntos.

# Colmado está

# de secretos ocultos.

# Al fondo de la cuestión

# llegaremos los dos bajo el mar.

# Al fondo de la cuestión

# llegaremos los dos bajo el mar.

# Hora de "Big Blue". #

¡Oh, aquí está!

¡Hala!

No le pongas tus dedazos de alga encima.

En realidad, son dedos de alga marina. Muchas gracias.

Madre mía, cómo brilla. No puedo dejar de mirarla.

Pues aparta la vista.

Nuestra obligación es proteger el ancla dorada de Atlántida

Hasta que la entreguemos mañana en el Museo de Historia de la UC.

Es una idea bastante estupenda

que todas las naves de seguridad lleven señuelo.

Gracias. Así nadie sospecha que está en el Calipso.

Bueno, yo sí, pero porque acabas de decírmelo.

Es que es una pieza muy golosa para bandidos,

ladrones, cacos, atracadores, ¡ah!

¡Piratas!

(Timbre)

Tranquilo, ya abro yo.

CAMBIO DE ACTITUD

Vaya, pues no veo nada. Aquí fuera no hay nadie.

¡Ja! Habrá sido todo producto de nuestra imaginación.

(GRITA)

¡Un pirata!

¡Detente en nombre de la UC!

¡Pon tus cubiertos donde podamos verlos!

Dinos qué estás haciendo aquí, pirata.

Resulta que ya no quiero seguir siendo Spuny el pirata.

Estoy harto de ser un villano y desayunar basura.

Solo quiero unirme a la UC.

A ver, a ver, ¿y qué contiene ese desayuno basura del que hablas?

Yo no me creo nada. ¿Qué estás ocultándonos, amigo?

Sí, tus compañeros piratas nos han saboteado

y traicionado más de una vez.

¿No pensarás que vamos a caer en tu trampa

así como así?

A Bibi le parece buen tipo.

Esto es sin duda una trampa.

Spuny, muchacho, ¿ya estás dentro?

-Sí, mi capitán. -Bien. (RÍE)

Mantén los ojos bien abiertos con esa ancla.

Con ella seremos más ricos

de lo que mi imaginación puede imaginar.

Y te aseguro que tengo una imaginación muy imaginativa.

-No le defraudaré. -Más te vale, Spuny.

¡Spuny, tu desayuno se va a quedar frío!

¿Dónde se habrá me...? ¡Ah!

Hola, capitana. ¿Qué ocultas, Spuny? Dime.

Jeje, solo estaba organizando tu taquilla,

desde el desayuno.

¡Pero será mentiroso! A ver...

¡Uh, qué guay!

(TODOS) ¡Oh!

No, no, no, nada de "oh".

Salta a la vista lo que está ocurriendo.

Sí, que Bibi ha organizado una merendola.

¡Hala, Spuny es superelegante! Fíjate en su meñique.

Cierto, eso es muy elegante.

¡No, no, no!

Es evidente que está aquí por el ancla dorada de Atlántida.

Es un pirata, roba cosas. Es a lo que se dedica.

Oh, pero mira lo poco pirata que es Spuny.

¡Ah!

(GRITA) (BIBI RÍE)

¡Uh!

Bibi es la más inocente de todos nosotros.

Si ve lo bueno que hay en él, hagámoslo nosotros.

Además, ¿cómo iba a saber lo del ancla?

Nadie lo sabe.

Yo lo había olvidado.

Supongo que en el fondo, tienes razón.

Pero no es la primera vez

que el capitán Imberbe y su tripulación nos la dan.

Spuny es su mano derecha, recordad: no puedo correr riesgos.

Si me disculpáis,

estaré custodiando el ancla que no tenemos.

Ah, estoy hecho un lío. ¿La tenemos o no?

(Golpes)

¡Ah!

Si tuviera una llave...

(Ruido)

¿Hola?

(GRITA)

¿Necesitas una llave?

Es justo la que estaba buscando, Spuny.

¿Debería decir: "Gracias, llavero"? (RÍEN)

¡Ah, pulpos! Se me ha roto.

(Ruido)

Tranquilo, Phil, probablemente será el viento.

¡Ah, soy demasiado cobarde para morir!

Muchas gracias.

Estas galletas de algas van a quedar deliciosas.

Seguro.

¡Ay, ay, ay!

(Ruido)

Oh, oh, ¿hola?

¿Lettie, eres tú?

(GRITA)

Gracias.

Mmm, una nueva receta de chococoral.

¡Bigotes de espuma para todo el mundo!

¡Ah! ¡Oh, tranquila, Lettie!

Tienes que relajarte.

Mmm, apuesto a que Spuny tiene algún artilugio para eso.

Tiene miles de artilugios fantásticos.

Seguro que tiene uno para robar cosas.

Puede, pero no se lo he preguntado. No lo necesita.

Es un nuevo pez.

Es un nuevo Spuny. (SORBE)

Desde luego que lo es, un pirata cambiado. (SORBE)

¡Y un cuerno! ¿Dónde se encuentra?

No tengo ni idea, pero por aquí.

(TODOS EXCLAMAN) (SPUNY RÍE)

(SPUNY) Y cuando haya acabado contigo, te ataré con una cuerda

y te daré como alimento a los peces.

(RÍE)

¡Lo sabía!

Échame a las medusas, hacen cosquillas.

(BOSTEZA) Caracolas, creo que yo también iré echar un sueño escrito.

¿Ves? Está de buen rollo, no es malo.

Mmm, no estoy del todo convencida.

Pero ya es tarde.

Phil, asegúrate de que Bibi duerma bien.

Freddie, aparca la nave en un lugar seguro.

Lemo, ponnos en modo camuflaje.

(TODOS) A la orden, capitana.

Si alguien me necesita,

estaré custodiando la cosa que no tenemos.

El ancla, me estoy refiriendo al ancla.

¡Ah, claro!

(SPUNY RÍE)

¡Ah! ¡Ay, me has pillado!

¿Acaso lo dudabas?

Son tarjetas de agradecimiento.

¡Lo sabía! Ya puedes explicárselo todo a...

¿Escribías tarjetas?

(TODOS EXCLAMAN CONTENTOS)

¿Para mí también hay una?

"Querida Lettie,

gracias por permitirme estar en el Calipso.

Eres una gran anfitriona

y espero poder serle útil a la UC.

Besos y abrazos de Spuny.

Postdata: ya no soy pirata."

¿Qué? ¿Lo ves?

Vale, de acuerdo,

es posible que me equivocara.

A lo mejor Spuny ha cambiado.

En ese caso, vamos todos a dormir.

Mañana tenemos que entregar la nada en ningún sitio.

Mmm, esta vez ni siquiera intentaré entenderlo.

(RONCA)

(Teléfono)

Hola, hola.

-¿Qué, te has hecho ya con el botín?

-Es que estaba esperando a que se durmieran todos.

Ahora voy.

-¿Esperando a qué? ¡Tira!

Es hora de darles a esos panolis una lección.

(RÍE) ¡A por la UC!

(SIN SEGURIDAD) -¡A por la UC!

Eh... Excepto tal vez la pequeña

y también el que me hizo galletas y...

-¡Uh, te hicieron galletas! ¿De qué clase eran?

-Pues las había de coral, de algas crujientes.

-Ah... -Y de algas marinas.

-¡Spuny, consígueme el oro!

-Sí, capitán.

Qué dura es la vida del pirata.

-Y más dura será si no te pones manos a la obra.

¿Spuny?

(CANTA COMO UN GALLO)

¿Spuny? ¡Anda, se ha marchado!

Nos estará preparando un desayuno sorpresa.

La última vez, lo vi junto al armario

con esa cosa que se supone que no sabemos que tenemos.

¡El ancla dorada!

Escuchadme, muchachos,

ayer éramos unos indigentes y comíamos basura para desayunar.

(TODOS) ¡Sí!

-Pero hoy somos aún más ricachones que el propio rey Abombo.

Así que ahora comeremos basura gourmet de desayuno.

(TODOS) ¡Bien!

-¿Galletas?

Spuny...

(TODOS) Sí.

No la ha robado.

No lo entiendo, ¿por qué la dejaría?

Es porque se ha convertido en un pirata bueno.

¿Tú crees? No sé, tendré que ser más confiada para la próxima.

Como Bibi.

Bueno, Spuny,

nos ha hecho perder el mayor botín hasta la fecha.

Y a cambio, has traído galletas resecas

que no pueden ni mojarse.

¿Unas últimas palabras antes de caminar por la tabla?

Tal vez pueda quedarse un tiempecito más.

Qué rico.

-La vida pirata es la vida mejor.