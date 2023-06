# Al fondo de la cuestión

# llegaremos los dos bajo el mar. # -Tú y yo en el Big Blue.

# -Todo un mundo de sal,

# explorémoslo juntos. # -Tú y yo en el Big Blue.

# Colmado está de secretos ocultos. # -Tú y yo en el Big Blue.

# Al fondo de la cuestión

# llegaremos los dos bajo el mar. # -Tú y yo en el Big Blue.

# Al fondo de la cuestión

# llegaremos los dos bajo el mar. # -Tú y yo en el Big Blue. #

(GRITA)

Tenemos que atrapar eso. Sí, una medusa melena de león.

Muy fuerte e increiblemente peligrosa.

¡Esto será divertido!

Y tranquila, Bibi. No tardaremos. Vamos a darle lo suyo

a esa maléfica medusa

No te preocupes. La UC va a enviarte una niñera

que es un primor. (LLORA)

Y vamos a procurar que no nos coma la medusa.

(LLORA) ¿Pero qué pasa contigo?

No hagas caso a Lemo. Mira, ¡tu chuche favorita!

Una galletita de Mr. Alga.

Esas galletas son mi arma secreta.

Es bueno tenerlas a mano.

(Timbre)

La niñera ya ha llegado.

Holi, capitana perdedora. Uy, quise decir Lettie.

¿Mira?

En la UC me dijeron que necesitabas ayuda, y ya sabes como soy,

siempre estoy dispuesta a resolver tus problemas. (RÍE)

No entiendo por qué la UC ha tenido que enviar a mi archienemiga

para cuidar de Bibi.

¿Sigues teniendo esa foto?

Estará bien, capitana. Tenemos que irnos ya.

Quién sabe, a lo mejor a Bibi le cae bien.

Con lo exigente que es la pequeña, no sé yo.

Toma, Mira. Si vas a ser la canguro de Bellabrina, aquí tienes todo

lo que hay que saber para cuidarla. Son 400 reglas.

Primera regla: su aperitivo favorito son las galletas

de Mr. Alga.

Puede comerse solo una, a menos que se porte fenomenal.

Entonces podrá comerse una galleta y tener la satisfacción

de haber sido buena.

Chicos, esa medusa no espera por nadie. ¡Tenemos que irnos ya!

Bueno, Mira, es toda tuya. Holi, peque. Ven aquí.

¿Por qué no viene conmigo? Parece que está disgustada.

Ve con Mira.

Nos está esperando la misión.

Escucha, Bibi. Sé que no te gusta cuando tengo que salir.

Pero debo cuidaros al Big Blue y a ti.

Volveré pronto. Anda, intenta ser buena con ella.

Capitana, las corrientes viran. Si no partimos inmediatamente,

esa medusa aterrorizará la otra punta del Big Blue

¡Voy, diviértete, adiós!

A ver, ¿cómo es divertirse aquí dentro, con videojuegos?

¿Hacéis pesas?

-¿Galleta?

(Música)

Dudo que Mira pueda hacerse con Bibi a la hora de la siesta.

Espero que siga los pasos que he anotado.

Ahora que sabemos que Bibi está a salvo, enseñémosle a esa medusa

quién es el jefe.

(Rugido)

Nos ha dejado bien claro quién es el jefe.

No me puedo creer que se nos haya escapado

y hayamos acabado cubiertos de su mucosa.

Menos mal que Phil logró sacarnos.

Necesitaré más toallas.

Un mensaje del almirante Krill. Quiere saber cómo fue la misión.

Lo siento, almirante. La situación se complicó un poco.

Demasiado. ¿Dónde está Bibi?

Habías dicho que estaría quejándose y gritando.

Silencio total. ¡Las reglas están en la basura!

Algo va mal, muy mal.

¡Bibi! ¿Cómo te encuentras?

Y todos vivieron felices por siempre y fin.

Un momento, ¿Bibi no está enfadada?

Imposible. Sí, solo se tranquiliza

en los brazos de Lettie.

¿Qué extraña magia de mantarraya es esta?

No es magia. Supongo que soy mejor que tú, literalmente en todo.

¿En todo? ¿Tocas el chelo?

(Música)

Lemo, por favor, no la motives. (LLORA)

Tranquila, pequeña.

Oh, cariño, ven aquí con Mira.

Así me gusta.

¿Consiguió que dejara de llorar?

Pero empecé yo y lo habría logrado si no se hubiera entrometido.

Bibi y yo estamos en sincronía. Bibi, muéstraselo a Lettie.

¿Tu consigues esto?

(Música)

Brutal.

Alucino. Adorable.

Es como una mini Mira.

"Capitana Lettie, quiero un informe sobre su fracaso por la mañana."

¡Calamares!

Gracias. Resulta que la verdadera hermana de Bibi ha vuelto.

Pírate.

Vale. Ahí te quedas.

¡Quiero a Mira! ¡Quiero a Mira!

¡Capitana! Permiso para marcharnos, "por fa".

¡Denegado! ¡De aquí no se va nadie!

¡Bibi se tranquilizará en un momento!

¡Quiero a Mira! ¡Quiero a Mira!

¡Mira! ¡Quiero a Mira, quiero!

¡Quiero a Mira!

¡Ya no sé qué más hacer! Lleva gritando toda la noche.

(Timbre)

¿Tú otra vez? ¿Qué te pica ahora? Nada. Vosotros me habéis llamado.

(BIBI RÍE)

Lo siento, Lettie, pero estamos agotados.

Sí, la he llamado. Alguien tiene que acostarla de una vez.

Mmm, sí. Yo soy la susurradora de Bibis. Vamos, pequeñuela.

Ven aquí, chorrito de mar. Bibi, a que quieres más a Mira.

¿Bibi? Cuchufleta.

Quizá la llame mini Mira.

Gracias por la ayuda. Chaito. (LLORA)

Vale, Lemo. Lo hemos pillado. Bibi idolatra a Mira.

Pero yo la odio. ¿Contento?

Tienes razón. Tal vez Mira sea más divertida que yo.

Necesito dar un paseo y despejarme.

¿Te importa echar un vistazo a Bibi mientras estoy fuera?

Claro. Literalmente cuidar a una bebota tan adorable

como esta es sencillísimo.

¡Lettie, aprovechando que has salido, pilla galletas!

¿Por qué Mira siempre tiene que ser mejor que yo en todo?

¡A mí los niños se me dan bien, les caigo bien!

¿Verdad? (LLORA)

Calamares.

A lo mejor, en el fondo no les gusto.

Bueno, al menos puedo ayudar resolviendo la escasez de galletas.

No seré capaz de acostar a Bibi,

pero puedo conseguir su aperitivo favorito.

¿Cómo se habrán acabado tan pronto?

(Grito)

(SE QUEJA)

Bibi y yo solíamos jugar así

antes de que Mira se entrometiera.

(Grito)

Nada alivia el profundo dolor que siento.

Ni siquiera el sabor salado de la...

(GRITA) ¡La medusa gigante!

¡Hey! ¡Suéltalas! ¡Estas galletas son para mi hermana pequeña!

¡Medusa grandullona y abusona! (GRITA)

¡Socorro, Calipso! ¡Necesito ayuda!

No fastidies, Lettie. Acabamos de acostarnos. Puedo enviar a Mira.

¡No! ¡Cualquiera, menos Mira! ¡Mueve ese pandero!

Chicos, ¡misión de rescate!

No tardaremos mucho. Somos unos profesionales.

Claro, como queráis.

Mira... (RÍE NERVIOSAMENTE)

Ahora estáis atrapados todos. ¿Me equivoco?

Bueno...

¡Aparta el tentáculo!

Oye, se las manduca todas.

No puedo culparte, medusa, porque están deliciosas.

Capitana, idea absurda. Qué tal si le damos las galletas,

¡antes de que nos vuelva a pringar! ¿Es que no lo pilláis?

¡Las galletas son solo el aperitivo!

¡Después iremos nosotros! (GRITAN)

(GRITA)

¡Suéltalos, medusa, o te crujo!

Tranquilos, chicos. Bibi y yo os salvaremos.

¡Lemo, te dije cualquiera, menos Mira!

Observa, mini Mira. Así es como trabaja una auténtica heroína.

Mira.

Mola un pasote. Menudo estilazo tiene.

¿Podemos terminar este rescate de una vez?

Es hora de hacer el trabajo de Lettie.

(GRITA)

(RUGE) (GRITA)

¡Ha escondido las galletas dentro de su uniforme!

Así fue como conseguiste que Bibi se abrazara a tu aleta pectoral,

con galletas. Confieso que la soborné, ¿y qué?

La cuestión es que a Bibi yo le gusto mucho más que tú,

y lo voy a demostrar. ¡Bibi, ayúdame!

¡No, Bibi, ayúdame a mí! ¡Piensa en todo por lo que hemos pasado!

Alucino, diría que están retando a Bibi a elegir a quién quiere más

de las dos. Aquí hay tomate.

¡Galleta! ¡Oh, por favor!

Pero ¿a qué esperas? Libérame.

Oh, no. Conozco ese gesto. ¡Bibi va a eructar!

(GRITA) (BIBI ERUCTA)

¡Qué asco!

Por eso nunca hay que darle más galletas de la cuenta.

¡Lettie!

¡Bibi! ¡Vamos, pequeña! Hagámoslo.

¡Galletas!

No sabía que a las medusas les gustaran tanto.

A las medusas no les suelen gustar lo dulces,

pero esta grandullona parece ser una excepción.

Llamando al cuartel general. Necesito un equipo

de concentración aquí. Hemos localizado a la medusa

y la capitana Clearwater la está entreteniendo.

Qué dices, ¿entreteniendo?

Tú eres la experta en utilizar galletas

para cumplir con tu trabajo, ¿no? Si crees que voy a quedarme

aquí sentada dando... (GRUÑIDO)

Bueno, tripulación, marchémonos de aquí.

Bibi lo siente.

No te preocupes, las galletas son un vicio,

pero no son comparables contigo. Te quiero, chorrito.

¡Ya te he dicho que no me quedan más galletas, pesada!