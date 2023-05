# Al fondo de la cuestión

# Al fondo de la cuestión

Salvad a Flafi. Tranquila, estás con los mejores.

¿Qué estamos buscando?

Buscamos a Flafi.

Ya sé que buscamos a Flafi, ¿pero qué es un Flafi?

-Ni idea. -¿Su mascota?

Vale, ya hemos determinado que se llama Flafi

y que es una mascota, ¿pero qué tipo de mascota?

Una araña marina. ¿Una qué?

Una araña y creo que la has encontrado.

(GRITA)

Lo hemos bordado, ¿eh? (RÍE)

"Philfobia"

Normalmente diría "buen trabajo",

pero no sé si es la definición más acertada.

Hum, Phil, ¿qué paso ahí abajo?

¿Eh? Creo que se refiere a los gritos.

¿Gritos? Yo no oí ningún grito.

Claro, porque tus propios gritos te impedían oírte.

Hum, pues ni cuenta.

Vamos, Phil, fue por lo de la arañi...

¡No lo digas! ¿El qué?

¡Esa palabra! ¿Cuál? ¿Araña marina?

(GRITA)

Gracias, Bibi.

No sabía que te asustaras tanto por una ara... bichito.

Pero si no hacen nada. ¿Nada?

Os voy a dejar clarito lo que me pasa.

Acercaos más. Voy a contaros una historia

tan espeluznante que os helará hasta el tuétano.

Todo comenzó aquel fatídico día.

Allí estaba yo, haciendo lo de siempre.

Espera,

¿eras un niño? ¿Qué te has creído?

¿Que nacemos siendo adultos? ¿Ah no?

Nunca he visto un bebé delfín. Lemo, cállate un poco.

Lo siento, Phil, continúa. Hum, ¿por dónde iba?

Ah, sí.

Me dije entonces "¿Eh, por qué no añado otro bloque?"

Lo que no sabía es que iba a cruzarme

con mi destino.

De pronto, me encontré cara a cara con aquella bestia aterradora.

Su espantoso rostro me miraba fijamente burlándose de mí.

Me quedé inmóvil, paralizado, durante horas o días.

Entonces hice el primer movimiento.

(GRITA)

El monstruo desapareció,

pero nunca volvió a ser el mismo desde aquel día.

Ostras, qué mala aleta. Qué historia tan terrible.

Phil, nosotros te ayudaremos.

Que sepas que no tiene que darte miedo tener miedo de tus miedos.

(Alarma)

Llaman de la UC. ¡Vayamos!

Aquí Calipso.

Hola, hola, Calipso. Ese rescate ha sido un gran trabajo.

¿Están listos para otra misión? Esta es de órdago.

-Esta señal en directo

de una araña marina gigante aterrorizando Ciudad Glacial

debería hablar por sí mismo.

Resumiendo, ¡una araña marina gigante aterroriza Ciudad Glacial!

Vaya, qué casualidad.

¿Quieren que vayamos a atrapar a esa araña gigante?

Respuesta afirmativa. Cambio y corto.

Hum, Phil, ¿te encuentras bien?

(GRITA) Estoy estupendo.

Como dicen ahora, lechuga como una fresca.

No hablamos así. Claro que sí, estoy puesto al día.

(GRITA)

Phil, te ayudaremos.

Atento, te enseñaré lo que suelo hacer yo

cuando el señor miedo llama a mi puerta.

¿El señor miedo? ¿Quién es? ¿No sabrá dónde vivo?

Relájate, olvídate de ese señor y escúchame.

Cuando me asusto

cantó una canción y me olvido de lo que me estaba asustando.

La clave está en cantar bien alto, cuanto más alto mejor.

¿Y qué puedo cantar?

Lo que quieras, lo primero que se te venga a la cabeza.

# Eh Phil, levántate. # No te agobies, cálmate.

# No hay nada que temer.

# Ni tan siquiera Lettie es.#

Se acabaron las tonterías. No le hagas caso.

Tengo un método infalible para lidiar con cualquier miedo.

Lo que hago es esto. (GRITA) ¡Patadotas!

Una tras otra hasta que se me olvida.

(GRITA) Ala, ¿y funcionará?

Sí, créeme. Además, se hace ejercicio.

Ni caso a tanta tontería, Phil. Mírame, yo resuelvo el miedo

haciendo uso de mi caparazón. ¡Chupado!

¿Te escondes dentro?

Qué va, todos piensan que me refugio dentro de él,

pero no. Lo que hago es quitármelo.

Así me siento más libre y me enfrento cara a cara con el miedo.

Chicos, estamos llegando a Ciudad Glacial

y parece que va a hacer mucho frío.

(Música)

(GRITA)

(GRITAN)

(SUSPIRA)

¡Adelante, formación en V! No os separéis y cuidaos.

¡En marcha! Eh, ¿Phil?

¿Phil? Anda, hola Lettie.

Estaba pensando por qué no te quedas tú aquí.

¿Seguro? Sí, descuida, podemos solos.

Gracias.

Este es el plan.

Lemo, Bibi, ayudadme a distraer a la araña y tú,

Freddie, atácala con el cañón de burbujas.

Eso le parará las patas. Entendido.

¡Lo tengo cargado y listo! ¡A la de tres!

Una... ¡Por Phil!

¡Ah, Lemo!

Lettie, ¿por qué extremo salían las burbujas pegajosas?

Eh, bicho horrible.

Estoy aquí. ¿A que no me pillas?

(SUSPIRA) Qué poco ha faltado. Es muy rápido para ser tan grande.

¿Pero serás merluzo? Podría haberte aplastado.

Querías que la distrajera y así lo he hecho. De nada.

¡Bien hecho, Bibi!

¡Ahora, Freddie, dispara las burbujas!

¡A tus órdenes, burbujas fuera!

Oh, oh, oh.

Ya he descubierto por qué lado salían las burbujas.

Calamares.

Oh, serénate. Están en peligro y cuentan contigo.

(RUGE)

Asúmelo, eres el único que puede ayudar. ¡Serás valiente!

¡Serás fuerte! Tú puedes hacerlo.

(SE ESFUERZA)

No te esfuerces, seremos su cena de hoy.

¿Hola? Es Phil.

Estupendo, cena con aperitivo.

¿Lettie? ¿Lemo? ¿Freddie? ¿Belabrina?

Soy yo, Phil, he venido a rescataros.

Oh, disculpe señor.

¡Phil, canta alto!

(GRITA) ¡Dale unas patadotas!

Deshazte de tu miedo.

¡Vamos, Phil!

De acuerdo, recuerda lo que te han enseñado.

¡Oye, a quién estás asustando!

# No eres tan temible. # Aunque eres bastante horrible.

# Ahora ya me importa un bledo.#

(VITOREAN) ¡Bien hecho, patadotas!

# Tú ya no me asustas.#

Oye, para, le estás asustando.

¿Qué? Él me estaba asustando.

Está perdido y asustado. Venga, Maurice, vamos a casa.

Maurice también tiene sentimientos.

(VITOREAN)

¡Lo has conseguido!

¡Eres el delfín más valiente que he visto en mi vida!

Oh, gracias chicos.

Estaba asustado, pero no podía fallar a mi equipo.

Aunque me siento mal por no haber ayudado antes.

Creo que Ciudad Glacial ha quedado hecha un trapo.

No te preocupes, Ciudad Glacial está hecha de nieve.

La reparemos en un santiamén.

¿Qué os parece si volvemos al Calipso

y nos tomamos un chocolate?

¡A la orden, capitana! Primero buscaré mis pantalones.

Para demostrarte todo nuestro cariño

y celebrar tu valor renovado

queremos entregarte este trofeo de héroe.

(VITOREAN)

¡Caracolas!

Yo quisiera daros las gracias por vuestros magníficos consejos.

Si no fuera por ellos nunca me habría enfrentado a mis miedos.

Me dan escalofríos solo de pensar en ellos,

pero por fin puedo deciros que estoy curado.

Ya no tengo miedo a las arañas. (RÍE)

Hum, Phil, tienes algo en la cara.

¿Ah sí, dónde?