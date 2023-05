# Al fondo de la cuestión

(CANTA) Si esto sale bien, a mis amigos pasmaré.

Ya verás cómo funciona el experimento.

Lemo, nos vamos. ¡Para luego! ¡Ahora al cine!

No reaccionéis sin mí que os conozco.

¿Estáis todos listos? Porque va a ser superdivertido.

Eh, chicos,

¿listos para el gran estreno de "Rey Megalodón, parte 4,

el tiburonazo"?

Uhm, nosotros sí, pero ¿dónde vas con esa pinta?

Pues con vosotros.

Hija, llevo mi sudadera oficial de Rey Megalodón.

Veo que tú no eres tan fan como suponía. Me has decepcionado.

Pues vas a estar aún más decepcionado

porque no vas a venir con nosotros. ¡¿Qué?!

"El experimento"

Estarás de broma. ¿Por qué no puedo?

Las películas del Rey Megalodón son mis favoritas.

¿Lo has vuelto a olvidar?

Hoy te toca hacer de canguro de Belabrina.

Es muy peque para ver esta peli.

Ignoras el trabajo que supone vigilarla.

¡Está totalmente fuera de control! ¡Solo sabe meterse en problemas!

Hola.

Sí, un verdadero tsunami de problemas.

Pero esta noche no lo será porque jugarás con ella

y serás un canguro responsable. Jo, pero me perderé lo más diver.

Piensa que estarás aquí y podrás divertirte con Belabrina.

Sí, divertir.

Todos hemos cumplido con nuestro turno.

El gráfico nunca miente.

¿A qué clase de merluza se le ocurrió ese estúpido gráfico?

Pues a ti. Pasad buena noche.

Percebes. (RÍE) Percebes.

Vale, Bibi, puedes quedarte conmigo mientras trabajo,

pero no toques nada,

así tendré más tiempo para terminar mi suero de crecimiento rápido.

Lemo, vamo jugar. No puedo jugar ahora.

Estoy en modo genio. ¿Lemo jugar?

Bueno, vale.

¿Por dónde iba?

Oh, sí. Resolvía la necesidad mundial de más alcalomitas.

Podría hacerme rico y famoso.

Vamos, alcalomita,

¿pero por qué no funciona?

¡Santo Neptuno! ¡Lo he conseguido!

Es alucinante. Estoy que no me lo puedo creer.

(GRITA)

¡Belabrina!

Belabrina, ¡cómo has crecido! (RÍE)

Estupendo. Ahora Lettie me echará la culpa de esto.

¡Lemo! ¡Tú tienes toda la culpa de esto!

Sí, seguro que me echa la culpa. (ESTORNUDA)

Qué asco.

Bibi gande.

Esto va a ser un problemilla.

Oh, percebes.

Bibi, te has comido las magdalenas de algas de Lettie.

Y prácticamente todo.

Ahora sí estoy metido en un lío.

(ERUCTA) Bibi esconder.

¡No es momento para jugar al escondite!

Tengo que llevarte al laboratorio para reducirte.

¡Bú! (GRITA) ¡Belabrina!

(BOSTEZA) Bibi sueñito.

(RONCA)

(Teléfono)

Diga. Solo quería saber cómo estáis.

¿Qué tal va ese canguro? (RONCA)

Regular porque Bibi está un poquito pesada.

No seas así. Solo es un bebé.

Además, le encanta pasar tiempo contigo.

Sí, lo sé. Demasiado diría yo.

Oye, ¿qué te parece si volvemos ahora

y os llevamos un helado de chococoral?

Oh, no vengáis.

Ved la peli, pero no me la destripéis. Me llama Bibi.

(IMITA VOZ DE BIBI) Lemo, ven rápido.

Te dejo. Disfrutad.

Vaya.

Esto es muy raro.

¿Qué tal le va al canguro?

Uhm, bien, supongo, pero hay una cosa que me escama.

¿Qué cosa?

Pues que le ofrecí salir un poco antes

y llevarles a los dos un helado de chococoral...

¿Y? Que dijo que no.

(GRITA)

¿Lemo ha dicho que no a un helado de chococoral?

Muy sospechoso. (CHISTA)

Sí, seguro que está pasando algo. Tenemos que irnos ahora.

(CHISTA) Y deja de chistarnos.

Tengo que salvar a un bebé.

Además, está clarísimo que el Rey Megalodón volverá

a su propio planeta. (TODOS) ¡Oh!

(Abucheos)

Lemo jugar, Lemo jugar.

¡Lemo jugar!

Si no te devuelvo a tu tamaño normal, Lettie se volverá loca.

Lemo jugar. De acuerdo.

Bueno, jugaré, pero luego te llevaré al laboratorio

para averiguar cómo volverte a encoger.

(VITOREA)

Sí, lady Belabrina este té está delicioso.

Ahoda casad con baboneyo.

Sí, sí... ¡Qué! ¿Qué me case con quién?

(RÍE) Vale.

Ya es suficiente. Este juego se ha acabado.

(RÍE) Lemo jugar.

Lemo no jugar.

Te has convertido en gigante y ahora quieres

que me case con Lord Jabonero.

(Marcha nupcial)

Si ni siquiera es mi tipo.

Además, por tu culpa me he perdido mi película favorita.

No me apetecía nada hacer de canguro.

Se acabó. Me vuelvo al laboratorio

a intentar arreglar todo este entuerto de una vez.

Genial, ahora tenemos goteras. Me echarán la culpa, seguro.

A ver, qué tripa se te ha roto.

(LLORA) No, Bibi, no te pongas así.

No lo decía en serio. ¡Lemo! ¡Bibi! ¡Hemos vuelto!

¡Oh, no! ¡Necesito un plan! Vale, Bibi. No, no, no. No llores.

Lettie no puede verte llorar.

No es mi mejor plan, pero tampoco es el peor.

Tengo que lidiar con Lettie, ¿vale?

¿Soy el único que ve una bola gigante?

¡Hola, queridos! ¿Qué tal la película? ¿Bien?

¿Fue diver? Apuesto que lo fue.

(RÍE) Porque por aquí nada. No ha pasado nada.

Decidimos volver antes para comprobar, digo,

para ver cómo te iba de canguro.

¿Qué ha pasado aquí y dónde está Bibi?

Está durmiendo, a pierna suelta, como un tronco.

Jugamos tanto que se quedó frita de lo cansada que estaba.

Jugó conmigo un montonazo. (RÍE NERVIOSO)

Te comportas muy raro. De eso nada, pero tú sí.

Sí, no me lo trago.

¡Puedo explicarlo! Vale, ¿dónde está Bibi?

¿Que la hiciste gigante? Sí, es lo que acabo de decir.

Lo bueno es que mi experimento funciona de perlas. (RÍE)

Alcalomitas enormes. Se suponía que ibas a cuidarla.

No hacer experimentos raros con ella.

No he hecho experimentos raros.

Ella se metió en medio y experimentó consigo misma

accidentalmente, lo cual no habría ocurrido

si hubiera podido ir a ver la película.

¿Insinúas que esto ha sido culpa nuestra?

¡Hombre! ¡Al fin alguien se da cuenta!

Ya he escaneado la nave y Bibi no está a bordo.

Se ha ido, Lemo.

¡La pequeña gigante se ha perdido por tu culpa!

Si hubieras jugado con ella, como te pidió,

nada de esto habría ocurrido.

Vámonos. Hay que encontrar a Belabrina.

¿Por dónde empezamos? Podría estar en cualquier parte.

Uhm...

Apuesto a que lo que sea que haya hecho esos agujeros gigantes

pueden indicarnos dónde está.

(GRITA)

-¡No jugad! ¡No jugad! ¡No jugad!

Me temo que es el problema más peligroso y tierno que he visto.

¡Tranquilízate, cielo! Lemo te mintió.

¡No jugad! ¡No jugad!

No nos oye. Tenemos que acercarnos.

(Bocina)

Lemo, pero ¿qué haces?

Lo que debería haber hecho desde el principio.

Corte, Lemo. Y me cuelga.

No me lo puedo creer.

Vamos, Bibi. ¡Para!

(GRITA) (GRITA)

Vaya. No controla su propia burbufuerza.

Bibi, tenemos que hablar.

¡Guay! Adoro el realismo. Mucho mejor que una peli en 3D.

Personalmente prefiero la ficción romántica.

(GRUÑE)

Lo siento, Belabrina.

No me di cuenta del daño que te hacía.

Que sepas que me encanta pasar tiempo contigo,

pero estaba demasiado emocionado con otras cosas.

¿Me das otra oportunidad?

El día no ha terminado. ¿Qué me dices?

¿Bibi jugar? ¿Lemo jugad?

(RÍE)

Cómo me gustan los finales felices.

Mira, Lettie.

Parece que el suero del crecimiento no dura demasiado.

Bibi recuperará su tamaño en un periquete.

¿Se lo decimos a Lemo?

Mejor en un rato porque ahora se lo están pasando en grande.

(RÍE) ¿Te diviertes, Bibi?

(RÍE) Empujá, empujá.

Claro que sí.