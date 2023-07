# Al fondo de la cuestión

# Al fondo de la cuestión

Lettie.

Agárrate, Bibi. Va a ser divertido.

Tranqui, lo tengo controlado.

Uh.

Ja, ¿eso es todo lo que tienes?

(Música)

Sí, lo he conseguido.

Relaja, solo era una simulación.

Llevo un año para conseguir mi insignia de nivel diez.

No es una bicoca.

Venga ya. "Haz esto, haz aquello. ¡Es una orden!"

Pilotar está chupado. No me digas. ¿Quieres probar?

Con que chupado, ¿eh?

"El capitán Lemo."

(Música)

Voy a hacer mi examen de pilotaje.

¡Vamos, Lettie! Lo vas a bordar.

Tú puedes. Ay, gracias, chicos.

Solo estaré fuera una hora. Deseadme suerte.

Espera. ¿No se te olvida una cosita?

Eh... No. Me parece que lo llevo todo.

No has dejado a nadie al mando. Es el protocolo.

¿Pero desde cuándo sigues los protocolos?

Tiene razón.

Artículo 3.9 del manual de la UC: "Si el capitán abandonare la nave,

alguien de la tripulación quedaría al mando".

Cierto. Tengo que dejar a alguien al mando.

Bien, Phil. Serás tú. (CARRASPEA)

¿Yo? ¿El capitán?

No sé si estoy preparado porque suspendí capitanía

en un... Oh.

Vale, Freddie, serás el capitán.

¿Capitán? ¿Me dejas que lo medite?

(RONCA)

No me queda otra.

(SUSPIRA) De acuerdo. Serás el capitán.

¡Toma! Por fin consigo ser el capitán.

Capitán temporal.

O sea, no toques los controles, tampoco mi silla.

Cumple las normas y espera hasta que yo regrese.

Juro que seré el mejor capitán de todos los tiempos.

Capitán Lemo, a su servicio.

Ah...

Algo me dice que esto no va a salir bien del todo.

Déjame que me ocupe de una cosita en el puente, luego te dejo a ti.

Aquí estaré esperándote.

Serás capitán temporal.

(Música)

Muy bien, equipo.

Ya tenemos objetivo, mantener el la fuerte

y asegurar el perímetro. Preparaos para cualquier contingencia.

Eh...

Lettie dijo que nos quedáramos quietos sin hacer nada.

Hay que saber leer entre líneas. Por eso soy el capitán.

(TODOS) Oh...

Un capitán no puede cruzarse de brazos.

Pongamos la nave en forma. Freddie, para mejorar la eficiencia,

necesitamos que te muevas más rápido.

Me gusta.

Duchas rápidas, siestas rápidas. Todo más rápido.

¿Son zapatos con ruedas...

¿Qué se te ocurrirá después, Lemo?

Y Phil...

¿Sí, capitán? Quiero que estudies el dialecto

de las ballenas. Nunca se sabe cuándo pasaremos

por el reino narval. Sí, "capi"...

Eh, uy, lo siento. Mejor...

(IMITA A UNA BALLENA)

Sí, lo que sea que hayas dicho.

Sigue así, Phil.

Es más fácil de lo que creía.

(Música)

Si me siento, no se va a enterar.

Lettie dice: "No".

Oye, no voy a tocar nada.

Además, es el sitio donde deben sentarse los capitanes.

Es pura lógica, Bibi.

Oh, sí, esto sí que es vida.

"Hiperconducción activada. Trazando rumbo aleatorio."

¿Hiperconducción? Oh, calamares.

La pintura está en la nevera.

(GRITA)

(RÍE) ¿Qué hago ahora, qué hago ahora?

(GRITA)

Qué asco.

Muy bien, capitán Johansson.

Ha demostrado una gran habilidad... Suspendiendo.

(LLORA)

Caray, qué pena me da.

Ojalá no me toque el inspector Hammer, es el peor.

(GRITA) Inspector Hammer.

Capitana Lettie se presenta para el examen, señor.

Gran día para una conducción agradable y divertida.

"Bip, bip".

Muy bien. Empecemos con...

Sí, estoy lista para todo. Una revisión del manual operativo.

¡Freddie!

¡Phil!

Que alguien me ayude.

¿Qué está pasando?

(IMITA A UNA BALLENA)

¡Oh!

"El Calipso se autodestruirá en cinco minutos."

¿Qué?

Solo significa que el Calipso se autodestruirá en cinco minutos.

Eso ha dicho.

Ya, yo también lo he oído, pero decidme cómo puedo apagarlo.

No lo sé.

Hay que introducir el comando en dialecto "ballenil".

Phil, es tu turno, amigo.

¿Qué dices? Solo he estudiado tres lecciones.

Apenas sé permiso ni para ir al baño.

Capitán Lemo, deberíamos llamar a la capitana Lettie.

De eso nada. Está haciendo su examen.

Oh... Esto va mal, pero podría ir mucho peor.

Prepárate para algo peor.

¡Mira!

(TODOS) ¡Cruce de ballenas!

(Música)

Y ahora...

inmersión...

justo en este punto.

(GRITAN)

No controlamos la nave. ¿Qué hacemos?

Peligro, peligro.

Calamares.

Un día muy divertido para conducir, ¿eh?

Así que conducir le parece divertido.

Soy el capitán, calmaos todos.

(GRITAN)

He dicho: "Calmaos".

Phil, intenta avisar a las ballenas.

"(IMITA A UNA BALLENA)"

No sé si he dicho: "Quitaos en medio"

o "Pasadme el salero".

(GRITA)

Inspector, no quiero ser grosera pero ¿podríamos ir un poco

más rápido, porfa?

Por supuesto...

que no.

(SUSPIRA)

(GRITAN)

Vale, lo admito. Soy un pésimo capitán.

Por eso ordeno a Phil que me tome el relevo.

¿Qué? ¿Yo? Ni hablar.

¿Cómo que no?

No puedes rechazar una orden de un capitán.

Bien, ahora que soy capitán, le ordeno a Lemo

que sea el capitán. Eso es trampa.

Qué va. Trampa.

No. Trampa.

No. Trampa.

Chicos, chicos. Preguntémosle a la verdadera capitana.

¿Eh? ¿A la verdadera?

¡Oh! La nave del examen.

Vamos directos a ella.

No, no no. Arruinaré su examen y nos estrellaremos.

Recuerda que te dijo que no tocaras su silla

y que no movieras tampoco la nave.

Gracias, Phil.

Oh... ¿Por qué me dejaría al mando?

Nunca tendría que haberlo hecho.

Si te sirve de consuelo, yo tampoco te hubiera dejado

al mando. Ni yo tampoco.

Al menos en esto estamos de acuerdo.

Tenemos que conseguir que Lettie no se enfade.

(TODOS) A la orden, capitán.

(Música)

¡Oh! Quizá podría enseñarle un doble tirabuzón.

O, mejor, ¿qué tal un triple? Se le saldrán los ojos

por el cogote con el triple tirabuzón.

Entiendo, vale. Da igual.

No lo voy a aprobar.

¿Estás seguro de esto?

Por supuesto que no pero si golpeamos el lado de babor,

la nave quizá cambie de dirección. ¿Quizá?

Vamos.

(GRITA)

¿Qué ha sido eso?

(GRITA)

¿Qué hace, insensata?

No saldremos vivos de ahí. Sujétese, inspector.

Yo controlo.

Estupendo, Lettie. Funciona muy bien bajo presión.

Gracias, pero eso no es nada.

Si conociera a mi tripulación... Deje.

"El Calipso se autodestruirá en 15 segundos."

(GRITAN)

Perdimos el control.

No sé qué más hacer. Lo he intentado todo.

¿Has probado el botón que lleva tu cara?

¿Que hay un botón con mi cara?

Déjame que me ocupe de una cosita en el puente, luego te dejo a ti.

Así que eso es lo que hizo.

Bueno, no hay más opción.

"Tres... Activando protocolo anti-Lemo."

(Música)

Enhorabuena.

Ha sido algo estresante, pero logró superar la prueba.

Gracias, señor. Ha sido genial.

Pero tengo que decir que estoy deseando volver

a mi nave. No me creo que haya dejado

a mi hermano pequeño al mando.

Oh, oh.

Yo tengo un hermano pequeño. Vaya inmediatamente.

Mirad quién ha aprobado.

¡Oh!

¿Qué? ¿Ha pasado algo mientras no estaba?

Eh... No, nada de nada.

¿Te ha pasado a ti algo raro? No.

Gracias por el botón con mi cara.