# Al fondo de la cuestión

# llegaremos los dos bajo el mar. # -Tú y yo en el Big Blue.

# -Todo un mundo de sal,

# explorémoslo juntos. # -Tú y yo en el Big Blue.

# Colmado está de secretos ocultos. # -Tú y yo en el Big Blue.

¿Quién es el mejor motorcito?

Dímelo.

(Rugido)

Hora de zampar.

Qué despiste, se me ha olvidado traerte el almuerzo.

¿Qué tal una burbuja para tus baterías de combustible?

Enseguida vuelvo.

No te muevas, eh.

(SILBA)

¡Oh! ¿Qué es lo que veo?

¿Un sándwich de escalope de algas en pan

de sésamo untado con salsa picante de quelpos?

¿Quién es el mejor sándwich de este planeta?

Estoy seguro de que a Freddie

no le importará que le dé un mordisquito.

Ni siquiera se dará cuenta.

(GRITA) ¡Mi sándwich!

(Música)

¡Alucino!

"Lanzaburbujas."

Chicos, tenéis que ver esto.

¡Eh! ¿Qué pasa?

Es Freddie, quiere que pensemos que es tranquilo y apacible,

pero lo cierto es que oculta un campeón

de lanzamiento de burbujas. Observad esta vieja retransmisión.

"Leyendas del lanzamiento de burbuja.

Esquiva como una anguila,

atrapa como una almeja y lanza como un pulpo.

Le llaman el Burbupadrino.

El Burbupadrino era un jugador despiadado

en las canchas de Playa Neptuno,

hasta que un día, sin previo aviso,

el campeón invicto abandonó el deporte

en la cúspide de su carrera.

Desde entonces,

nadie ha vuelto a ver al jugador conocido como el Burbupadrino."

Es increíble, ¿verdad?

Tiene que haber un error. Es imposible que ese sea...

¿Yo?

Oh, sí, sí que lo soy. Yo era el Burbupadrino.

Hacía tiempo que no oía ese nombre.

¿Cómo es que nunca dijiste que eras

el mejor lanzador de burbujas del mundo?

No lo preguntasteis.

Además, de eso hace mucho tiempo.

Aquellos días quedaron muy atrás, donde deben estar.

Ahora tengo cosas mucho más importantes

en las que pensar, como en las cosquillitas.

(RÍE)

(RÍE)

¡Es delirante!

¿Quién abandona un deporte cuando está en plena cúspide?

Debe de sentirse muy triste por haber dejado de jugar.

(RÍEN)

¡No, para! ¡No puedo soportarlo!

¿Estás seguro de eso? Porque se está tronchando.

Todo el mundo sabe que la risa es una llamada de auxilio.

Era el mejor lanzador de burbujas del mundo.

Tenemos que conseguir que vuelva a jugar.

Y yo sé cómo hacerlo.

(Música)

¿Qué estamos haciendo aquí?

Pasar un día en la playa.

Diversión bajo el sol para toda la tripulación.

Espera, ¿estamos en Playa Neptuno?

¿No era aquí donde jugaba el legendario Burbupadrino?

En efecto.

¡Oh! ¿Pero qué están viendo mis ojos?

¡Es Freddie!

¡Mira lo famoso que eras!

No soy yo, es el Burbupadrino.

O sea, tú.

Ya no lo soy.

Cuando juego, cambio por completo.

¿Te pones ropa deportiva para no rozarte la piel?

Sí.

Pero también cambió cuando sale a reducir mi lado competitivo.

Y os lo puedo asegurar, esa faceta mía no os gustaría.

No seas así, Freddie.

¿Qué tal una ronda rápida de lanzamiento?

No, no, no debería tocar esa cosa.

Enséñanos tus legendarias habilidades.

Vaya, vaya, vaya.

Pero si ha vuelto el mismísimo Burbupadrino

en persona.

Te estábamos esperando.

Hola Suzanne.

Qué alegría verte. Me temo que yo ya no juego.

Es una pena.

Nos gustaría enfrentarnos otra vez al Burbupadrino.

No puedes ni imaginártelo miserable que es vivir bajo tu sombra.

Escuche una cosita, es obvio que ni Freddie quiere jugar,

ni queremos problemas, así que nosotros nos vamos.

Conocerte ha sido un placer inmenso.

Nadie se va hasta que tengamos nuestra revancha.

Enfréntate a nosotros, Burbupadrino. Vas a morder el polvo.

Oye, córtate.

No puedes hablarle así a nuestro amigo.

¿Cómo que no?

¿Qué piensas hacer, jugar contra nosotros?

Trato hecho.

Lemo, es una mala idea.

Las partidas de lanzamiento son muy exigentes

y son uno de los equipos más fuertes de la liga.

Lo asumo, tú no te preocupes.

Has cometido un craso error

metiéndote con la tripulación del Calipso.

¡Toma esto!

Oh, oh.

Lo que viene ahora no te va a gustar.

Bienvenido, Burbupadrino.

Guarda tus fuerzas para la final.

Eso ha sido un pasote.

Basta de charlas.

Debo ponerme al día con el juego.

(Vítores)

(Música)

(GRITA)

¡Toma ya!

Así es como jugamos los del Calipso.

Siguiente.

¡Chúpate esa!

(CANTA)

Siguiente.

Acribilladle, muchachos.

¡Nos rendimos! ¡Tú ganas!

Ahora, traedme a Suzanne.

¡Boom! Así, a la final. Nadie puede vencernos.

¿Qué pintáis vosotros en esto?

(Música)

Vénceme si puedes.

Sobrevive si yo te lo permito.

Nos debes un partido.

Hemos esperado mucho para esto.

Basta de cháchara.

Acabemos de una vez.

Estrellas, es nuestro momento.

(Música)

Burbuja cuádruple.

¿Vas a decirlo?

Vale.

No os metáis con él.

No se ha oído muy bien.

No os metáis con el Burbupadrino.

Ya lo habéis oído.

¡Nadie se mete con el Burbupadrino!

¿Es cosa mía o Freddie no se está comportando como Freddie?

Así es. Ahora se comporta como un ganador.

Hora de recargar.

(Pitido)

Tantas victorias me han dado mucha sed.

Esto ya no me gusta. Hablaré con él.

(Música)

Oye, Freddie. Burbupadrino.

Burbupadrino, eso.

Escucha, ha sido muy "diver",

pero tenemos que volver a nuestro trabajo en la UC.

Ni los sueñes.

No pienso irme de esta ciudad hasta que alguien me gane,

y eso no ocurrirá jamás de los jamases.

¿Jamás? Tenemos que irnos.

No puedo ir al baño si no es en la nave.

Puede que la cosa no sea tan grave como creemos.

(Música)

Hora de convertir algunos guppys en carnaza.

Es que es horrible.

Yo solo quería que le devolviera a jugar.

Pero tenía razón, el Burbupadrino No me gusta.

Todos queremos al Freddie de siempre, pero ¿cómo lo hacemos?

Hay que encontrar un equipo capaz de vencerle.

¿Dónde? Es imbatible.

El Burbupadrino no tiene puntos flacos.

Puede que no.

Pero Freddie sí.

Aquí me tenéis.

¿Dónde está el equipo que cree poder vencer

al Burbupadrino?

Eh, Burbupadrino,

lo tienes delante.

¿Qué estáis haciendo aquí?

Fuera de mi cancha.

Jamás podréis vencer al Burbupadrino.

Tal vez, pero sé que el verdadero Freddie no dejaría

que el Burbupadrino se interpusiera entre él y sus amigos.

(RUGE)

(GRITA)

Mi cancha no es lugar para lanzar discursos sensiblones.

¡Largo!

(ABUCHEAN)

El plan no está funcionando.

¡Yo abandono!

Me arrepiento de todo.

Si te rindes ahora, puede que me apiade de ti.

Pues aquí te espero.

(Música)

Gracias.

Ha faltado poco para ponerme a sudar.

Lo bueno es que ya he calentado.

¿No habías calentado todavía?

(RUGE)

Eliminada.

He ganado.

Aún no.

Todavía nos queda un jugador.

¿Belabrina?

¡Hola!

¡Oh!

¡Voy a machacarte!

(Música)

Perdonarme por haberos golpeado con mis burbujas.

Mi viejo lado competitivo se apoderó de mí.

No, Freddie, debí escucharte

cuando dijiste que no querías jugar más.

Mi antiguo yo no habría dejado que nada

se interpusiera en su victoria.

Pero mi nuevo yo sabe que soy un ganador estando con vosotros.

Sabía que el verdadero Freddie saldría a relucir.

Bueno, aunque ha costado un poquito.

Digamos que esto me ha demostrado algo:

que mis días como el Burbupadrino al fin son cosa del pasado.

El Burbupadrino nunca volverá a jugar.

Eso significa que podemos recuperar nuestra pasión:

competición de calcetas.

Ya... Bueno, nos vamos.

Punto corrido, punto crochet...

A ver, dinos, ¿queda algo más de tu pasado que debamos conocer?