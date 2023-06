Big Blue - La foto del caos

# Al fondo de la cuestión

# Al fondo de la cuestión

(GRITA)

¡Lettie! ¿Estás bien?

¿Qué ha pasado? Comandante Plink, dígaselo.

Enhorabuena a todos.

¡Habéis sido nombrados tripulación del año de la United Current!

(CELEBRAN)

¿Dan algún premio?

Sí. En efecto.

La fotógrafa más famosa de todo Big Blue, Una Mementa,

os va a hacer una foto conmemorativa.

Todos sus trabajos capturan la verdadera esencia de sus sujetos.

La foto permanecerá sobre el escritorio

del almirante Krill un año entero. Debe quedar perfecta.

¿Quedar perfecta?

"La foto del caos"

Lettie, ¿está bien?

Sí, solo necesita un poco... Actualizar su software.

Bip, bip, bup. Bip. Adiós.

Lettie, sabemos cómo te pones con las fotos de grupo.

Recuerda que las cosas no siempre deben salir perfectas.

Bueno, yo soy perfecto, pero ya me entiendes.

Sí, capitana. El premio ya lo tenemos ganado.

A quién le importa una manchita de nada en el uniforme.

¿Mancha? ¿Cambiarme? ¿Debo cambiarme?

¡Y cortarme el pelo y alinear mis dientes!

¡No hay tiempo que perder!

Cómo decirte esto suavemente...

Con las fotos de la tripulación, Lettie se vuelve un poco...

¿Majareta? Bueno...

Majareta. O sea...

No te esfuerces, se vuelve majareta.

Vale, sí, se vuelve...

Quiere que todo sea perfecto.

Pero siempre encuentra algún defecto.

Y es entonces cuando intenta "arreglarlo".

Lo que acaba empeorándolo y creando otro defecto más

para ser arreglado. Eso es totalmente falso.

¿Totalmente falso?

¿Recuerdas cuando pediste a Lemo que no parpadeara

hasta después de que hicieran la foto?

Fue un día espantoso. Estuve nueve horas sin pestañear.

Desde entonces, no parpadeo bien.

Pff. Es un caso sin importancia.

¿Y la vez que dijiste que yo tenía un pelo rebelde?

(Música)

¿Os imagináis lo mal que habrían quedado esas fotos

si yo no hubiera llegado a intervenir?

¡No ha vuelto a crecerme el pelo!

Estaremos de revista, confía nosotros, Lettie.

Llegado el momento, será perfecto.

Y ahora me veo mejor, pero... ¡No volvió a crecerme!

Un mensaje de la comandante. Léelo imitándola.

(PONIENDO LA VOZ AGUDA) Hola, se me olvidó mencionaros

que Una Mementa hará la foto allí mismo en el Calypso

y podrá llegar en cualquier momento.

(CON VOZ NORMAL) Otro mensaje de Plink.

Este dice "yo no tengo esa vocecilla".

¿Cómo se ha enterado?

Al menos no ha dicho la palabra. ¿Qué palabra?

Perfecto.

Chicos, si queremos escapar de aquí,

este es el momento perfecto.

¡Perfecto!

Escuchad, quiero a todo el mundo con el uniforme oficial

para una inspección. No es un simulacro.

¡Vamos, todos!

(Música)

Esta foto va a salir perfecta.

Nadie parpadeará, Bibi estará monísima,

y no habrá ningún pelo fuera de su sitio.

Como dicho antes, ¡ya no me ha vuelto a crecer!

Bien. ¡Sonreíd!

¡Un poco más!

¡Mucho más!

Mejorable, pero me conformo.

Ahora, busquemos la pose perfecta.

Estiraos todo lo que podáis.

Vamos allá.

Muy piramidal.

Muy robótica.

Mucha espalda.

Demasiada cara.

Demasiado rara.

Y... ¡Perfecta!

Bien, ahora que nadie se mueva ni respire

hasta que llegue la fotógrafa.

Vale, respirad.

Pero no os movais.

¡Lemo! ¿Qué?

Es que me he pedido un burrito supremo. Está de camino.

Pero yo no hay dado el visto bueno a eso.

Lo pedí esta mañana, antes de que empezaras

a actuar como una engre... ¿Actuar como una qué?

Como una... Buena... Capitana.

(LE RUGE EL ESTÓMAGO)

Llegará prontito.

Pues aunque llegue, no quiero verlo cerca de tu boca.

(LE RUGE EL ESTÓMAGO) Estoy de acuerdo contigo.

Discutirlo con mi estómago.

¿Alguien más tiene alguna sorpresita inesperada

que compartir?

Yo tengo una...

(Timbre)

(GRITA) ¡Ya está aquí! Que nadie se mueva.

Capitana, es posible que... ¡Que nadie!

Pero dijiste... ¡Se mueva!

Majareta.

Bienvenida al Calypso.

Es un gran honor para nosotros...

¡Alerta de intruso! (GRITA)

(GRITA)

¡Capitana! ¡Capitana! Cuánto lo siento. Este José.

Vende tinta a domicilio y rellena mi pluma.

Gracias por el servicio, amigo.

¡Una pluma recién cargada es una mancha asegurada!

La guardaré hasta que acabe la sesión de fotos.

Capitana, me dejaste sin pelo,

pero no me dejarás sin mi pluma de la suerte.

¿Para qué la quieres?

Para tachar "tripulación del año" de mi lista de tareas.

Puedes tachar lo que quieras después de hacer la foto.

Tú no lo entiendes.

Necesito mi pluma de la suerte. Dámela. Trae aquí.

Te la devolveré después de la foto.

Nada va a estropear esta fotografía.

(GRITA) ¡Pero mira lo que has hecho!

¡Una mancha de tinta!

¿Crees que al almirante Krill le impresionará

una manga teñida de tinta?

Es tinta semipermanente, capitana. Desaparecerá en dos semanas.

(Timbre)

¿Qué quieres ahora, José? (GRITA)

¡Una Mementa! Presente.

Tenéis suerte que haya hecho hueco

en mi apretada agenda para captar vuestra esencia.

Por aquí, por favor.

Después de usted.

Siempre.

Un estilo artístico muy original.

Me encanta.

Estar muy ocupada.

Si foto tarda más que arena, no vale la pena hacer foto.

Suponiendo que foto se presente ante Una.

Si no, no hacer foto.

Si arena irse, Una también. ¿Entendido?

Sí, señora.

Recordad, ojos abiertos, mirando al frente y amplia sonrisa.

Por nosotros no espere, haga un millón de fotos,

basta con que una salga bien.

¿1 millón? Me río directamente en tu cara.

Yo hago una foto y solo una foto,

pero una foto deberá emocionarme.

¿Una sola?

¿Te atreves a cuestionar el arte de Una?

Una solo necesita una porque es cuanto necesita.

Ahora, a la de tres.

Una, dos... ¡Alto!

No estamos listos. ¿Qué? Estamos más que listos.

No, algo falla.

Eso es seguro.

Freddie, tu caparazón está muy apagado.

No lo has encerado. No sabía que debía sacarle brillo.

¡Ve a pulirlo!

(Timbre)

Es mi burrito. Ahora vuelvo.

Ni se te ocurra moverte.

Me sobra arena.

¡Ja! Nunca hay arena suficiente.

¡Aja!

Mi burrito. Sin vuelta.

Hala, el burrito supremo de Joe. Con su explosión de sabor.

Se me hace la boca agua. Ahora no.

Dame mi burrito. ¡No!

(GRITA)

¿Por qué se mueve? ¿Está vivo?

Es la presión del sabor extremo.

Por eso es importante comerlo rápido.

Su explosión de sabor no espera a nadie, Lettie.

Te lo devolveré después de la foto.

Pero es mi burrito. Te esperas.

Lo guardaré hasta que hayamos terminado.

Estará bien.

(Música)

Y ahora todo el mundo a posar para... ¿dónde está Freddie?

Vale, todos listos.

¿Esta es la tripulación del año?

Haga la fotografía.

Está a su gusto.

Por decir algo.

¡Freddie! Tu caparazón resbala mucho.

Me dijiste que lo encerara.

(GRITA) ¡Oh no!

¡No!

Todo esto es culpa mía, ¿verdad?

(TODOS) Bueno...

Soy yo la que estropea las fotos por volverme loca

y exigir la perfección.

Tendría que haber confiado en vosotros,

sois la tripulación del año.

Deberíais haceros la foto sin mí.

(TODOS) ¡Ni hablar!

Tripuabrazo.

Gracias, chicos. Sois los mejores.

Vale, Una, haga la fotografía.

¡Oh no! ¡Se ha ido!

¡Una!

Espere un momento, ¿no va a hacernos la foto?

Una ya hizo la fotografía y se marcha de nave de locos.

¿Qué? ¿Cómo que ya ha hecho la foto?

¿Cuándo? Cuando arena se va, Una se va.

Una explicarlo ya minuciosamente.

Adiós, chica burrito. Una se va.

-Hoy es el día, tripulación.

Expondremos vuestra foto. (DESANIMADA) Qué bien.

Capitana, ser héroes es un trabajo sucio.

A veces hay que ensuciarse las manos.

Sí, recuerda que esa foto es lo de menos,

lo importante es lo que representa.

Ten en cuenta que la tendrá Krill sobre su mesa.

No pasa nada.

Además, ¿cuánta gente la verá allí metida?

Bueno, resulta que al almirante Krill le encantó la fotografía.

Le pareció fantástico ver a la tripulación en acción.

Para él, es perfecta.

(Música)