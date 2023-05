Big Blue - La vida real

# Al fondo de la cuestión # llegaremos los dos bajo el mar.

# -Tú y yo en el Big Blue.

# -Todo un mundo de sal, # explorémoslo juntos.

# -Tú y yo en el Big Blue.

# Colmado está de secretos ocultos.

# -Tú y yo en el Big Blue.

# Al fondo de la cuestión # llegaremos los dos bajo el mar.

# -Tú y yo en el Big Blue.

# Al fondo de la cuestión # llegaremos los dos bajo el mar.

# -Tú y yo en el Big Blue. #

Gracias por la ayuda, Lettie, es un detalle por tu parte.

Yo encantada de pasar el día

con unos cadetes de la United Current.

El día que pasé con usted siendo cadetes

es lo que me motivó para querer unirme a la UC.

Fue muy divertido, pero a los niños de hoy

les encantan los cacharritos. Yo me ocupo de eso,

no se preocupe, comandante. No la defraudaré.

Suerte, capitana.

¿Vamos a pasar el día haciendo de canguros?

Odio hacer de canguro.

Menos contigo, Bibi.

¿Cómo lo harás para que no se distraigan

con sus cacharritos? Vamos, no tengo que competir.

Lo que hacemos es muy divertido.

(Timbre)

(SE SORPRENDE) ¡Ya han llegado! Sed bienvenidos al Calipso,

espero que estéis preparados

para un día de emocionante aventura.

(Sonidos tecnológicos)

"La vida real".

Vaya, tienes razón, Lettie,

se les ve entusiasmados de estar aquí.

Sed bienvenidos al Calipso, cadetes junior.

Soy la capitana Lettie.

¿Emocionados ante un divertido día de aventuras?

(Sonidos tecnológicos)

Volveré a intentarlo.

¿Emocionados ante un divertido día de aventuras?

(Sonidos tecnológicos)

No, la verdad.

¿No lo estáis? La UC es aburrida.

Lo único guay son estas tablets de cadete.

A propósito, ya que tendremos un excitante día de diversión,

voy a tener que guardar vuestras tablets.

(GRUÑE)

Un consejo, será mejor que no les toques sus tablets.

Piensan que la UC es aburrida.

Y lo único que les importan son sus cacharritos.

La vida real no sucede dentro de un dispositivo.

Hay un juego que se llama "La vida real".

Uh, es una pasada.

Te permite elegir ser lo que quieras.

Mi persona es un robot pirata. El mío es un melón.

(Música)

Olvidáos del juego, tenemos que hacerles cambiar de opinión.

Cuando les hayamos mostrado

que nuestras vidas son un viaje emocionante

y sin pausa, seguro que entran en razón.

Preparaos, tripulación, es la hora de deslumbrar.

Como ingeniero de la nave,

esa es la lista de comprobación de 25 puntos

que reviso cada hora para mantener a Engi funcionando a la perfección.

Menudo aburrimiento.

Puede que suene aburrido, pero no lo es.

Porque Engi y yo tenemos un vínculo especial.

¿Verdad, Engi? ¿Cómo dices?

No, eso ya lo hablamos, no empecemos.

¡Eh, cadetes juniors! ¿Sabéis qué es lo más diver?

¿Ninjas tocando la guitarra? Tengo ese juego en mi tablet.

(Música)

(AMBOS) ¡Qué chulo!

¡No! Yo me refiero a la ciencia.

La ciencia es excitante, ¿verdad, Lemo?

La ciencia puede esperar, quiero ver más de ese ninja.

(Música)

Como oficial científico de la nave,

Lemo hace unas cosas superexcitantes,

¿verdad que sí, Lemo?

Llevo meses trabajando en este proyecto.

Me he gastado un pastizal, pero merece la pena. Observad.

Ya podemos hablar con las babosas de mar.

Este aparato traduce los pensamientos de Merlín

en palabras.

"Hola, chicos. Encantado de conoceros".

¡Funciona! Merlín, estás hablando.

"Así es. Lemo, tenemos que hablar, de tu aliento".

(RÍEN)

No ha sido tu babosa la que hablaba,

he sido yo cambiando mi voz con una app desde la tablet.

(RÍEN)

Ja... Muy buena.

Sabía que eras tú desde el principio.

No, no es verdad.

No lo sabía, me has pillado.

¡Has arruinado mi sueño de hablar con los animales!

(RÍEN) Oh, calamares...

No sé de qué os reís. Conmigo habla todo el día.

Bueno, Phil, llegó tu turno.

Enséñales tu apasionante trabajo.

Yo puedo con ellos.

Yo soy el médico,

cuido de la tripulación y trato sus necesidades médicas.

Superexcitante, ¿verdad que sí?

Muchísimo.

Hoy, vamos a eliminar algunos percebes no deseados.

Primero, echaremos un vistazo a mis enciclopedias médicas.

¿Para qué tantos libros?

Todo lo que existe en el mundo está aquí dentro.

Buen intento.

Esto es información médica profesional.

(LEE) "¿Cómo eliminar percebes no deseados?

Primer paso, busca una cuchara grande".

Llevo seis años coleccionando estos libros

y ni siquiera los tengo todos.

Desconozco cómo tratar los mejillones cebra.

Déjame ver lo que pone.

Phil, ¿quién tiene mejillones cebra?

A ver si lo adivinas.

Rápido, Phil, estos bichos son muy contagiosos.

¡Qué asco! -¡Me muero de asco!

(GRUÑE)

(Música)

Esto es un desastre absoluto.

El único momento en el que han reaccionado

ha sido mostrando pavor a contagiarse de esos mejillones.

¡Uh! ¡Ya está! Una misión.

Una misión les enseñará a esos chavales

lo excitante que es la UC.

Qué tostón de día.

Mi invento ha sido un fracaso.

Engi sigue sin dirigirme la palabra.

Al menos, tú no estas cubierto de mejillones.

Muchas gracias, Freddie.

(RESOPLA)

A lo mejor, estar en la UC no es lo mejor del mundo.

Atención, cadetes, nos han asignado una misión muy importante.

Tenemos que alejar a todo el mundo de esa fumarola.

En cualquier momento,

podría entrar en erupción y expulsar vapor supercaliente.

Muy bien. Envíame un mensaje cuando empiece.

Lo hará de un momento a otro.

Preparaos para ver algo superexcitante.

¡Sí! Ahí llega.

(Pedo)

Ajá... ¿Preguntas?

Sí, contestaré encantadísima a cualquier pregunta

que queráis hacerme.

¿Cuál es la contraseña del Wi-Fi?

Es LiberadAMorsa84.

Gracias.

(RESOPLA)

(Teléfono)

Hola, Lettie, ¿cómo va todo con los cadetes de la UC?

No muy bien, la verdad.

Oh, seguro que no es para tanto. ¡Ha sido horrible!

No soportan la UC.

Siento haberla defraudado, comandante.

No me digas.

Nada les impresiona, les pareces aburrida y no tienen paciencia.

Exacto. Espere, ¿cómo lo sabe?

Pues porque tú hiciste lo mismo cuando nos conocimos.

¿Cómo? ¿Yo? Imposible.

Lo siento, Lettie, pero es cierto.

Pero a mí me encantaba ser cadete de la UC.

En mi primer día con usted, luchamos contra un calamar gigante.

Fue lo que me hizo querer ser capitana.

Son adolescentes, necesitas creer en ti misma y perseverar.

Eso hice yo contigo.

Oh, acaba de darme una idea, comandante.

Lettie, tenemos que decirte algo.

Lo adivinaré, os aburren vuestros trabajos,

así que os marcháis de la UC.

Lemo, para presentar un programa de bromas online.

Phil, para unirse al club de naves submarinas

y Freddie y Engi, para abrir una panadería.

Eh... Sí. Has dado en el clavo.

Muy bien, haced lo que queráis, pero ¿podéis esperar?

Tenemos un nuevo plan.

¿Tenemos?

Observad, chicos.

Una vez, derrotamos a ese kraken que está ahí dormido.

¿Derrotamos?

Querrás decir que nos quedamos atrapados dentro.

Derrotamos, Phil. Pensé que os gustaría verlo.

Es un pasote, ¿verdad?

A ver, he visto muchas fotos de krakens en mi tablet antes.

Claro, claro, pero es mucho mejor verlos en la vida real.

Hablad un poco más bajo, no queremos despertarle.

Le haré una foto.

(Música)

No, no, no...

Lo siento.

Ha sido horriblemente inoportuno.

Pero el ninja de ese juego es supermolón.

¡Se despertó! ¿Qué hacemos ahora?

¿Mi consejo? ¡Corred!

Todos a sus puestos.

Gracy, ponte al volante. ¿Yo? ¿Por qué yo?

Tienes tu placa de piloto, ¿no? Entonces, pilota. Arranca.

(GRUÑE)

(GRITA)

(LLORAN)

(RUGE)

Necesitamos mucha más potencia.

A la orden, capitana.

Lo lleva claro, Engi no tiene más potencia.

¡El kraken se está acercando!

Demasiado...

¿Qué puedo hacer? ¿Qué algo?

Tranquila, Gracy, hay un cañón angosto más adelante.

¿Crees que lo conseguirás? Eh... No.

Yo creo que sí.

(GRUÑE)

Lettie, ya es suficiente.

Toma tú los mandos.

De eso nada.

Confío en ti, Gracy, tú puedes conseguirlo.

Ahora, recuerda lo que te dije.

Nunca lo conseguiré.

Tú confía en mí. Es la hora de deslumbrar.

Cierto, es la hora de deslumbrar.

(GRUÑE)

¡Sí! ¡Lo conseguiste! ¡Yuju!

Oh, se te ha caído la tablet.

Gracy, ¿te encuentras bien?

(SUSPIRA)

Más que bien, esto ha sido increíble.

La UC es el sitio más guay del mundo entero.

¡Yuju! ¡Sí! ¿Lo habéis visto?

-Ha sido superguay.

Eso sí que ha sido excitante.

Capitana, puede que nos hayamos precipitado antes.

¿Permiso para recuperar nuestros puestos?

Permiso concedido.

Uh... Qué alivio.

Abrir la panadería era el sueño de Engi, no el mío.

Nunca le he dado ningún ingrediente y no sé cómo ha logrado hacer esto.

Gracias por sus palabras de ánimo.

Tenía razón, solo necesitaba perseverar para conseguirlo.

Y hacer que los persiguiera el simulador

de kraken holográfico fue buena idea.

Sigue trabajando así de bien, capitana.

Sí. Nada puede salir mal trabajando...

¿Cómo ha dicho? ¿Holográfico?