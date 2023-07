Super chico

(Música)

# Al fondo de la cuestión

# llegaremos los dos bajo el mar. # -Tú y yo en el Big Blue.

# -Todo un mundo de sal,

# explorémoslo juntos. # -Tú y yo en el Big Blue.

# Colmado está de secretos ocultos. # -Tú y yo en el Big Blue.

# Al fondo de la cuestión

# llegaremos los dos bajo el mar. # -Tú y yo en el Big Blue.

# Al fondo de la cuestión

# llegaremos los dos bajo el mar. # -Tú y yo en el Big Blue. #

Malditas tareas.

Son una verdadera pérdida de tiempo.

Debería estar en Big Blue,

salvando a la gente de los villanos y defendiendo a los...

Lemo, espero que no estés holgazaneando.

Tienes un montón de tareas que hacer.

Termina de limpiar el pasillo, arregla el brazo articulado

y cambia las baterías de energía del Calipso.

Que sí, que no se me ha olvidado.

¡Calamares!

¡Bien!

¡Sí!

Menuda pasada, Bibi, ojalá tuviera yo poderes como esos.

¿Y si los tuviera?

"Superchico."

En las profundidades del océano,

donde la prisión aplasta el coraje del más valiente,

un héroe tiene el poder de salvar el Big Blue.

¡Tatatachán!

Junto a su fiel compañera, la bebé Bibi.

Sería genial tener poderes.

Pero tenerte a ti cerca es lo más parecido. Móntate.

Bibi, dame una burbuja.

¿Has sido tú?

Llevo días atrapado ahí debajo.

-Última hora,

un misterioso ser enmascarado salva a una anguila él solito.

¿Quién, yo?

Estoy bien.

-Dinos, ¿cómo deberíamos llamarte, chico misterioso?

Eres un superhéroe.

¿Chico, superhéroe?

Llamadme Superchico.

¿Un misterioso héroe enmascarado salvando gente?

Qué guay.

Es alucinante.

Hola, chicos. ¿Qué os pasa?

Big Blue tiene un superhéroe enmascarado,

dicen que se llama Superchico.

Por lo visto es todo un héroe.

Y tiene poderes de verdad.

(RÍE) Lemo.

Lemo.

Será nuestro pequeño secretito, ¿vale?

Me pregunto quién podrá ser ese chico tan gallardo

y sumamente guapo.

¡Uh, ha salvado a alguien, qué misterio!

nosotros salvamos a gente todo el tiempo.

Yo he salvado a ballenas y he impedido peleas de tiburones.

Y todo durante el almuerzo.

(Teléfono)

La hora de la siesta.

Lemo, ve a acostar a Bibi, porfa.

Vale.

Superchico se encarga.

O sea, que Lemo normal de todos los días

se encargará de ello.

A "mimir" se ha dicho.

No entiendo por qué hay que ponerse un cubo

en la cabeza para ser un superhéroe.

Pero vaya cubo tan chulo.

Escucha, Bibi,

no podemos dejar que nadie descubra nuestra identidad.

¿Por qué?

Porque entonces ya no sería secreta.

Como héroes enmascarados, es la regla número uno.

Bueno, que duermas bien.

A ver, no sé tú,

pero yo me siento mucho más seguro

sabiendo que Superchico está por ahí patrullando el Big Blue.

Solo espero que ese tipo nunca duerma.

Eh, compi, ¿estás pensando lo mismo que yo?

No hay tiempo para siestas,

tenemos misiones heroicas que hacer.

(MAULLA)

-(GRITA)

-Superchico,

acabas han de rescatar a un autobús lleno de guppys.

¿Hay alguien a quien quieras agradecérselo?

No.

Todo lo he hecho yo. Superchico.

(TARAREA)

Mirad, Superchico está haciendo el mismo bailecillo que hace Lemo.

Hablando de Lemo, ¿dónde está?

¿Cuánto tiempo tarda en acostar a Bibi?

Oye, Phil, su máscara se parece a nuestro cubo de la fregona.

Mola un montón.

¿Qué?

Bibi no está en la cuna.

Es adorable que su capa sea exactamente del mismo color

que tiene Bibi.

¡Lemo!

(TARAREA)

(Teléfono)

Superchico, dígamelo.

Oye, Lemo, ¿dónde te pillo?

En la tienda comprando algas.

Tranquilo, ayer mismo compré.

Me las comí toditas, es que no me canso de comerlas.

Ñam, ñam.

Ya lo veo, tienes restos en los dientes.

¿Sí?

¿Dónde?

¿Siguen ahí?

Te estoy viendo, Lemo.

Y ahora deja de hacer el tonto y trae a Bibi a dormir su siesta.

Ya.

Última hora,

unas gemelas han quedado atrapadas en un remolino enorme.

Su única esperanza está en Superchico.

Lettie, te estoy perdiendo.

Estoy...

En medio...

De una gruta...

Te sigo viendo, merluzo.

Te dejo.

El deber me llama.

Phil, pon rumbo directo al remolino.

Conoceremos a Superchico, qué emoción.

Ojalá me firme en mi caparazón.

Máxima potencia.

¿No me digas?

Lemo no cambió las baterías de energía, ¿verdad?

(GRITA)

No temáis, Superchico ya está...

Aquí.

Ayúdanos, esas langostas serán arrastradas por la corriente.

Apartados, mortales.

Superchico se encargará.

Lo que el remolino necesita es un iceberg.

(SUSURRA) Bibi, iceberg.

Venga, compañera,

sé que tienes sueñito, pero ¿podrías ayudarme?

Bibi... Eres un amor.

Gracias.

Poderes de Superchico marchando.

Ya estáis a salvo gracias a...

No, aún no. No estamos a salvo.

Una vez más y te dejo dormir.

Prometido.

Vale.

De nada.

Solo hago mi trabajo.

Pero podéis seguir.

¿Oyes eso, compañera?

Ya soy famoso.

Vaya,

ha sido un rescate de lo más espectacular

de este mortífero remolino.

Bueno, no ha sido para tanto.

Superchico simple está preparado

para enfrentarse a cualquier peligro

y usar sus poderes sobrenaturales por una buena causa.

Espero y deseo que puedas usar esos poderes sobrenaturales

para rescatar a Bloop de esa fosa en la que está a punto de caer.

(GRITA)

-(GRITAN)

¡No!

Ayúdame, Superchico.

Eres la única esperanza de Bloop.

Oh, oh...

Bibi, mejor dicho, poderes, despertad.

¿Bibi?

Oh, no, se ha quedado en la cima.

Rápido, Superchico,

este reportero dicharachero no aguantará mucho tiempo.

Vamos, Lemo, piensa.

Ya lo sé, llamaré a Lettie, ella pensara por mí.

Hola, Lettie. Lemo,

olvídate ya del rollo de Superchico y acuesta a Bibi ahora mismo.

Yo lo haría, pero antes necesito un poco de ayudita.

¿Sí?

¿Y si esa ayudita no tendrá que ver con que tú

y Bloop hayáis sido succionados hacia una fosa por un remolino

que amenaza con arrastraros a ambos a la perdición, verdad?

¿Cómo te has enterado?

Porque ya lo sabe todo Big Blue.

Vamos, Lettie, deja ya de quejarte.

Trae el Calipso y rescátanos con el brazo articulado.

Lo haría si pudiera,

pero como no te molestaste en arreglar ambas cosas,

tenemos que ir a rescatarte en un taxi

que huele que apesta a algas hervidas.

Lo siento, eso es culpa mía.

Escucha con atención, quiero que te agarres a...

¿A dónde?

¿Qué hará el pobre Superchico?

¿Podrá salvar Superchico a este reportero

de una muerte prematura?

Sigan conectados.

No sé qué puedo hacer.

Esa es la pregunta que todo el mundo se hace.

¿Acudirá Superchico al rescate?

¿O ha decidido colgar las mallas para siempre?

Eso es, mis mallas.

Este intrépido reportero se despide para siempre.

Te tengo.

¡Sí!

Estamos de vuelta.

Espera, ¿quién eres tú?

Solo un chico normal en calzoncillos.

No pasa nada, Lemo,

a todos nos ha pillado la tele llorando en calzoncillos

alguna vez.

Chicos, mirad, Lemo en las noticias.

Lo sé, ya lo sé, Superchico es un impostor,

estropeó el rescate y bla, bla...

Te equivocas, hermanito.

Pero el verdadero héroe del día es este jovencito sin pretensiones.

Nos demostró que no se necesitan poderes

para ser un héroe.

Basta con tener el corazón donde debe estar.

Gracias, chico normal por ser mi héroe.

¿Lo ves, Lemo? Eres un héroe.

Un héroe que hizo cosas muy tontas, pero aun así, un héroe.

Gracias, Lettie.

Pero nunca debí usar los poderes de Bibi.

No los necesito para ser un héroe.

Basta con que sea yo.

Con Bibi a salvo una vez más,

había llegado el momento de que Superchico se embarcara

en su misión más audaz hasta la fecha,

echar un buen sueñecito.