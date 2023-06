Big Blue - El bueno, el goopy y el malo

# Al fondo de la cuestión

# llegaremos los dos bajo el mar. # -Tú y yo en el Big Blue.

# -Todo un mundo de sal,

# explorémoslo juntos. # -Tú y yo en el Big Blue.

# Colmado está de secretos ocultos. # -Tú y yo en el Big Blue.

"Sed bienvenidos al 'Show de Goopy'.

El programa de hoy va de cumpleaños.

Si hoy es tu cumpleaños, di: 'Cumpli-doo'."

-¡"Cumpli-doo"!

Así es, Bibi.

Hoy es tu día especial y espera a ver mi regalo especial.

Seguro que te va a encantar.

(RÍE)

Chicos, esta fiesta va a ser un pasote.

DJ Freddie pinchando en el primer cumple de la peque.

Tienes el regalo de Bibi, ¿verdad? Por supuesto.

Es la aspiradora más potente del mercado.

Es una fiesta temática de Goopy. Se supone que hay que hacerle

un "Goopy-regalo". Bibi no habla de otra cosa.

"El bueno, el Goopy y el malo."

Es que ella vio el aspirador en la tele y le encantó.

"Goopy, doopy, doopy doo, di: 'La limpieza es divertida

para mí y para ti'."

(RÍE)

Creo que lo que realmente le gustó fue ver a Goopy.

Muy agudo.

Bibi se ríe con Goopy hasta cuando hace la colada.

¿Le regalamos una lavadora-secadora?

(GRITA) Creo que apenas la conozco.

(HIPERVENTILA) Y si no la conozco, ¿quién soy yo entonces?

Lettie es como su hermanita, Lemo como su hermano mayor

y Freddie es como una tortuga grande y rara.

Así que supongo que yo soy el delfín

que le estropeó su primer cumpleaños.

Tranquilo, ya conoces el dicho: "El primer cumpleaños se olvida".

En realidad, el dicho dice que el primer cumpleaños

nunca se olvida. Oh.

Entonces es grave.

(GRITA) no sé qué puedo hacer.

¡Ya lo sé! Le compraré el mejor "Goopy-regalo"

de la historia. ¿Cuándo? ¿Ahora?

No empezaremos la fiesta sin ti.

Ni hablar, vosotros id comenzando.

Vuelvo enseguida. Es por Bibi.

Estoy bien, no os preocupéis.

De momento, va mejor que la mayoría de nuestras fiestas.

(Música)

¡Ajá! Goopy doo.

He encontrado el paraíso de los Goopys.

(GRITA)

(GRITAN)

Estos muñecos nos los quitan de las manos.

¡No!

¡Yuju! Es mío.

(CARRASPEA)

Usted no lo entiende.

Sin este juguete, voy a arruinar por completo

el primer cumpleaños de una bebé.

Ah...

Cuídalo bien, pequeña.

Quizá lo que necesite no sea un juguete,

sino un regalo con cariño.

¡Oh! Y un regalo con cariño no se puede comprar.

¡Y "voilà"!

Un regalo hecho con todo mi corazón.

(SUSPIRA)

¡Serás rompecorazones!

Muchas gracias.

Qué ganas de conocer a Goopy.

¿Conocer a Goopy?

"Hasta la 'Goopista', Goopys."

(RÍE)

¿Dónde está Phil?

Vaya, es muy espabilada.

A ver si vuelve pronto. Cada vez cuesta más distraerla.

Podríamos empezar con los juegos.

Bibi, ¿jugamos a ponerle la aleta al Goopy?

¡Sí!

(LLORA)

(Teléfono)

Ahora no, Lemo. Intento buscar soluciones.

Venga, vamos. Que se me acaba el tiempo.

Siguiente.

Oh, por favor, soy el peor tío de Big Blue.

Tienes que ayudarme, Goopy. Eres mi única esperanza.

¿No eres un poco mayorcito para sentarte en mi regazo?

A ver, ya sé que no eres el verdadero Goopy.

(CHISTA)

Mira lo que has hecho.

(LLORA)

¿Qué digo?

Caray, es su viva imagen. Es clavadito.

(GRITAN)

(GRITA)

(Teléfono)

Hemos visto tu vídeo decapitando al Goopy.

Se ha hecho viral en "Flip Flop".

¿Qué? ¿Tan rápido?

Aunque aquí también tenemos problemillas.

Le han regalado a Bibi una piñata con forma de Goopy

y, al ver a su personaje favorito roto en pedazos,

se ha llevado un berrinche tremendo.

(LLORA)

Un pequeño error.

Qué cosas.

Si no estamos todos, no es una fiesta

y creerá que algo va mal. Tienes que volver cuanto antes.

Pero no te traigas a un Goopy sin cabeza.

Voy a arruinar la fiesta de cumpleaños de mi dulce Bibi.

No sé qué más puedo hacer.

El primer cumpleaños nunca se olvida.

Va a quedar traumatizada.

Oh...

Tienes que conseguir que Goopy te ayude.

Pero no eres el verdadero. No, no lo soy.

Necesitas al CEO, al Goopy original.

Uh...

Madre mía, qué profundidad.

¿Cómo bajaré hasta allí?

¡Ajá! Escaleras.

Vale, Phil. ¿Cuál es el plan?

Tengo que convencer muy bien a Goopy para que venga conmigo.

Para que haga feliz a una niña especial en su cumpleaños.

Sencillo, caray, menuda caminata.

Vive en un lugar muy profundo. Será porque es un pez globo.

Qué suerte que la presión no me esté afectando.

¡El cuartel general de Goopy! Es mi día de suerte.

¿Hola? ¿Goopy? ¿Estás aquí?

Necesito tu ayuda.

Has bajado por las escaleras, ¿eh?

El resto de la gente usa el ascensor para venir a ver a Goopy.

¿Ascensor? Oh, percebes...

Debes de querer mucho a Goopy para venir hasta aquí abajo.

Lo cierto es que quiero a alguien que te quiere a ti.

¡vaya, Goopy doo! ¿Y quién es ese afortunado?

Es mi hermana o quizá mi prima.

Verás, ese es el problema.

No estoy seguro de cómo encajo en su vida.

(LLORA)

Sea quien sea, tiene suerte de tenerte a su lado.

¿Qué puedo hacer por ti?

¡Oh! Que vengas a su fiesta conmigo.

Oh, eso no es posible.

No puedo soportar la presión superior.

Verás, Goopy es... Qué gran historia.

Me la cuentas por el camino. No tenemos tiempo que perder.

Oh... Así mucho mejor.

Goopy no se siente muy bien.

Goopy cree que debería volver a buscar su traje de presión.

No hay tiempo.

Verás la cara que se le va a poner a Bibi.

Oh...

Mírala. No podemos esperar más.

Freddie, trae la tarta.

¿Dónde está Phil?

Anímate, Bibi. Esto te va a encantar.

Sí.

Creo que me he quedado un poco corto con la dosis

de "Goopy-gelatina".

Feliz cumpleaños, Bibi. ¡Phil!

Adivina quién está aquí.

(BALBUCEA)

Oh, oh. ¿Qué es esa cosa?

(GRITA) No entiendo qué es lo que ha pasado.

Que has traído un pez globo a la nave.

El cambio de presión y la falta de agua han provocado,

bueno, eso.

Goopy ya intentó advertírtelo.

Pero no te preocupes, Goopy sabe qué tiene que hacer.

No, Goopy doo.

No, Goopy, no.

Tú debes de ser Belabrina.

Ven a darme un "Goopy-abracito".

Lo he estropeado todo por culpa de mi regalo.

¡Oh! Esperad un segundo.

Eso es, mi fracaso lo resolverá.

-(GRITA) -Goopy doo.

-Goopy, no. Goopy, no.

-Goopy doo.

¡Ja!

¡Bien!

Sabía que le encantaba el aspirador.

Suerte que tiene la opción de turbo succión.

Vaya, Goopy doo.

Gracias por la diversión, Phil, pero Goopy debería marcharse.

No te preocupes, Goopy. Te llevaré a casa.

(SILBA)

Goopy doo.

Y este, amigos míos, es el aspirador más potente

del mercado. ¡Sí, Phil!

(RÍEN)

-"Y ahora, antes de decir: 'Hasta la Goopista',

Goopy tiene un mensaje para una 'Goopita' muy especial.

Muy feliz cumpleaños, Belabrina.

Goopy te promete que nunca olvidarás

tu primer cumpleaños.

¿Verdad, Phil?"

(RÍEN)

Conseguido, Philippe. Bibi ya sabe quién eres para ella.

Eres su héroe. Así se hace.

¿Su héroe? Me gusta cómo suena eso.

(RÍEN)