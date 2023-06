# Al fondo de la cuestión

Almirante Krill, ¿qué podemos hacer por usted?

Calypso, tenemos un gran problema.

Un problema de abombamiento.

Este era el rey Abombo en Abombaria ayer mismo.

"Abómbalo, abómbalo, abomba el pompis, haz como yo."

-Y este era él esta mañana.

"Abombaria está cerrada.

¡Largo!"

Necesitamos que averigüen qué está pasando. Buena suerte.

Tripulación, tenemos una misión.

Yupi, tengo algunas ideas que serán geniales para la misión.

Esperad aquí.

Oh no, más ideas de Freddie no, por favor.

Si cerramos la puerta, ¿crees que se dará cuenta?

"Las ideas de Freddie"

He estado esperando una oportunidad

para compartir mis ideas para la misión,

como mi sombrealmohada,

o mis dedos estilográficos,

o mis gafas de fingir que estar despierto

cuando en realidad estás dormido.

(RONCA)

¿Pero cómo las usarías en una misión?

¿Cómo no ibas a usarlas en una misión?

Tripulación, escuchad.

El rey Abombo siempre ha sido un poco rarito,

pero esto es pasarse de la raya.

Sí, suele dar la bienvenida a todo el que abomba el pompis.

Como ha cerrado las fronteras de Abombaria,

tendremos que entrar clandestinamente.

¿Clandestinamente? Suena muy clandestino.

Treparemos por el muro despistando a los guardias.

Cruzaremos esta puerta, este pasillo,

doblaremos este recodo y llegaremos hasta las cámaras reales.

O podríamos entrar clandestinamente

usando mi ciempiés marino.

Ya estamos otra vez.

Este ciempiés logrará distraerlos,

pasaremos por la puerta principal desapercibidos.

¿O sea que tu idea es distraer a unos guardias

especialmente entrenados con unos globos?

Sí.

Gracias, Freddie, pero dejaremos tus ideas para otra ocasión.

¿Entonces no os gustan ideas?

Verás, cuando se trata de cosas de ingeniería,

eres un ser totalmente inspirador.

¿Y cuando no son cosas ingeniería?

Bueno... La verdad es que...

Chicos, yo me encargo.

Tus ideas son raras y no entendemos ni papa de lo que hablas.

(AMBOS) ¡Lemo!

No me deis las gracias.

Ya veo.

Mira, todos tenemos un trabajo que hacer,

y el tuyo es con diferencia el más importante de todos.

Quedarte en la nave con Bibi hasta que hayamos vuelto.

Eso te dará la oportunidad de cultivar nuevas ideas. Yupi.

Lemo, Phil, en marcha.

Vale, pero tened cuidado.

No sé, esto me da muy mala espina. Puedo sentirlo en mi caparazón.

(Música)

Lo siento.

Este pasillo llega hasta la cámara real.

Vamos, deprisa.

¡Una perforadora!

Perforar aquí causaría... ¡Terremotos!

Ahí está el rey Abombo.

Debajo de ese retrato sonriente.

Tiene un aspecto horrible.

No se parece en nada a él.

Ya he visto antes ese aspecto.

Es lo que pasa cuando ha sido poseído por la mancha.

Que estén perforando no puede ser nada bueno.

Tenemos que desconectarla. A la de tres.

Una, dos y tres.

Alto, mancha, sabemos que eres tú.

Vaya, vaya, vaya, alguien ha descubierto mi pequeño secreto.

Un fuerte aplauso.

El equipo ya debería haber contactado.

Para mí que algo ha ido mal.

Freddie, ayuda. Bien dicho, Bibi.

Tenemos que ir a salvarlos.

Así verán que mis ideas son tan buenas como las suyas,

pero encontraremos obstáculos.

Equipémonos.

Cuchara, escoba,

sombrero de fiesta, cereales.

Suficiente desayuno. Volvamos al equipamiento.

Cepillo de dientes, desatascador y manguera.

¿Estás lista?

Salvemos a nuestros amigos.

Seguramente os estaréis preguntando

por qué estoy perforando el fondo marino.

El típico villano explicando su plan para hacer alardes.

¿Chaval, quieres oírlo o no?

No tengo muchos más sitios a dónde ir, ¿no?

Todo este reino se asienta sobre sucia contaminación humana.

Suciedad que yo puedo absorber y usar para hacerme más fuerte.

De ese modo, podré al fin derrotar al único que puede detenerme.

¡Bibi!

Sí, el guardián.

Nunca conseguirás atraparla, está a 1 millón de brazas de aquí.

Mientes, de hecho,

puedo percibir su empalagosa bondad acercándose poco a poco.

Hala, mira.

-Vaya, brilla un montón.

-Es increíble.

Mira cómo les gusta.

Busquemos a los demás.

Nunca me he sentido tan distraído.

-Esto ya es otra cosa.

¡Tenemos que salir de aquí!

¡Dejadnos salir!

No malgastes aliento.

En marcha.

Guardias, vamos a apresar ese guardián.

Vale, cuchara, te toca.

¡Una cuchara!

Justo lo que necesito para mi yogur.

-Quieras decir para mi yogur.

Dámela. -Eso nada, yo la vi antes.

(TODOS) ¡Freddie! Qué alegría.

Tranquilos, os sacaremos en un periquete.

Genial, un cepillo de dientes.

Freddie, no vas a poder forzar la cerradura con...

Libres, al fin libres.

Escucha, siento mucho haber dudado.

Tranquila, tranquila.

Sé que cuesta mucho pensar fuera de la burbuja.

Pero, capitana, no existe tal burbuja.

Sigo sin entender ni papa, hijo, pero me alegro de verte.

Tenemos que irnos. Todo esto me parece una trampa.

Tienes razón, tortuga.

(ININTELIGIBLE)

-¿Qué? ¿Qué es lo que ha dicho?

Ha dicho que te has metido en un problema bien gordo

y que nadie se mete con su familia.

-(ININTELIGIBLE)

-¿Qué es lo que dijo ahora? No puedo decir eso, Bibi.

Pero en pocas palabras, dice que va a patearte el trasero.

-Eso ya lo veremos.

Guardias, proteged la perforadora. Yo me encargo del guardián.

No le escuchéis.

La perforadora causa los terremotos.

¿Pero no os dais cuenta de que no es el rey Abombo?

Basta, me he cansado de tanto palique.

¿Podemos volver a la jaula, porfa?

No.

Bibi, ¿podrías mantenerlo ocupado?

Hay que sortear a esos guardias y apagar la perforadora.

Capitana, necesitarás esto.

¿Una manguera? ¿Qué vamos a hacer con eso?

¿Qué dije antes?

Que la burbuja no existe y...

Me gusta tu forma de pensar.

¿Preparados? Preparado.

Preparado. No, yo no estoy preparado...

(GRITA)

No volvamos a hacer esto.

Maldita mocosa, todavía no me has vencido.

¡Oh no!

Ahora intentémoslo de nuevo.

Si insistes...

Un desatascador, ¿qué piensas hacer con eso?

Mi pringosa carita.

¿Pero qué?

Bibi, ten cuidado.

¿Pero qué estáis haciendo aquí?

¿Y qué hace aquí mi perforadora real?

¿Y por qué mis cámaras reales están hechas un completo desastre?

Se lo podemos explicar.

No me puedo creer que esa criatura se apoderara así de mí.

Fue algo asqueroso.

Por suerte vuestra rápida reacción salvó mi reino

y el inmenso Big Blue.

En realidad,

Freddie y Bibi fueron los verdaderos protagonistas.

Bueno, que sepas que si te gustó mi última idea,

está que te traigo te va a entusiasmar.

Sándwiches con dentífrico de algas.

Puedes comer y lavarte los dientes al mismo tiempo.

¿Qué te parece?

A lo mejor no están tan mal.

Sí, Abombaria vuelve a abrir puertas, incluidas las salidas.

¡Largaos!

Y dejad aquí esos sándwiches

Lo bueno es que hemos acabado definitivamente con la mancha.

Ahora es imposible que pueda regresar.

(Música)