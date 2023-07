# Al fondo de la cuestión # llegaremos los dos bajo el mar.

# -Tú y yo en el Big Blue.

# -Todo un mundo de sal, # explorémoslo juntos.

# -Tú y yo en el Big Blue.

# Colmado está de secretos ocultos.

# -Tú y yo en el Big Blue.

# Al fondo de la cuestión # llegaremos los dos bajo el mar.

# -Tú y yo en el Big Blue.

# Al fondo de la cuestión # llegaremos los dos bajo el mar.

# -Tú y yo en el Big Blue. #

(Música)

Hola, Lemo, ¿qué tal te fue con la anguila eléctrica?

Mejor que a Lettie.

¡No me apetece hablar de ello!

Oye, ¿dónde están todos?

Phil haciendo su famoso pudín de percebes

y Bibi jugando con tus juguetes.

¿Juguetes? Yo no tengo juguetes.

¡Oh! ¿O te refieres a... Lucy de la United Current?

(Música)

¿Quién quiere pudín de percebes?

¡Apártate, Phil!

¡Ay!

(Música dramática)

Come...

(Golpe)

¡Estoy bien!

Y lo más importante, ella también.

¡No!

JUGUETE DE COLECCIÓN

Bibi, las figuras de la United Current no son juguetes,

son objetos de coleccionista.

Una colección de juguetes, ¿qué problema hay?

El problema es que la comandante Plink

me regaló la primera después de mi primera misión en la UC,

y desde entonces las colecciono.

Juguetes...

No, un juguete es para jugar con él.

Un objeto de colección es para observarlo

y para admirarlo y para contemplarlo...

Oh, Bibi...

Sé que es duro, pero estas figuras son importantes,

las regalaba el Burger Krill

para promocionar sus gachas de avena.

¡Y me costó mucho conseguirlas!

La figurita está en algún lugar del fondo,

así que, ¡comed!

¡Y es una orden!

(Música)

Tenía todas las figuras Lucy de la UC, pero ahora,

Lucy "Caballito de mar" está rota y fue una edición muy limitada,

¡nadie más la tiene!

Bueno, Remo tiene una, ha publicado una en FlipFlop.

Nunca he visto a Remo tan sonriente.

Jamás se desprenderá de ella.

Eso aún está por ver.

(Música)

Es auténtica, sin duda, adelante, huélela tú misma.

Ahg...

Sí que es auténtica. Apesta a avena de babosa de mar.

Lo sé. ¿No es genial?

-Juguete...

-¡Esto no se toca!

Tranquila, Bibi, te encontraremos el juguete perfecto.

¿Verdad, Phil?

Pues claro.

¡Hala!

¡Una caja llena de gomas de borrar nuevas!

¡Misión cumplida!

Ah... Mejor sigamos buscando.

Vale, vale, Remo,

¿qué haría falta para que te desprendieras de tu Lucy?

No me desprendería de ella en la vida.

Oh, vamos, no digas eso.

Habrá alguna cosita, ¿un intercambio?

Trabajaría para ti y podrías tomarte un día libre.

Trabajar me encanta, además, todos mis amigos están aquí.

¡Vamos, Remo, tiene que haber algo que quieras!

¡Ja!

¡Siempre estará conmigo!

Aunque...

Podría cambiarla por un bebé llorón.

¿Un bebé llorón?

Vas listo, dejaron de fabricarlos hace años, nunca conseguirás...

Hecho. Espera, ¿qué?

Ese bebé será todo tuyo.

Mirad, he encontrado un títere.

"Qué tortuga tan apuesta, 'mamma mia'".

"Qué zalamero".

Eso no es un títere, es mi calcetín de deporte.

Mejor nos vamos.

(Música)

Lettie, ¿cómo pretendes cambiarle a Remo un bebé llorón

si ni siquiera lo tienes?

Puede que yo no lo tenga, pero conozco a alguien que sí.

(Música dramática)

A ver si lo entiendo bien, quieres mi posesión más valiosa.

Pues...

Contemplad a mi lindo bebé llorón.

-(ERUCTA)

-(RÍE)

Se llama Lucas, y le gusta la pizza,

los bebés tiburón y los achuchones, ¿a que sí?

-Uh... -¡No se toca!

Seguro que hay algo que podría darle a cambio.

¡No! ¡No hay nada!

A menos que...

Organices un concierto privado de Lía para mí.

¿Qué? ¿Lía?

¿La mayor estrella de Big Blue?

La única e inimitable.

Sé que vosotros la conocéis, ¿os pregunta por mí?

No, no, no me lo digáis, no quiero saberlo. No quiero.

(CARRASPEA)

Me gustaría que cantara estas canciones para mí.

Las escribí yo mismo.

Abombando voy... amor abombariano...

abombo y platillo...

¡Menuda birria!

Mira esto, Bibi, hemos encontrado una tienda de campaña.

No es una tienda, me temo, son los calzoncillos reales.

¡Ah!

¡Quítamelos, los tengo en la boca, los tengo en...!

¿Un concierto privado? Sin problemas.

¡Vamos, chicos!

(Música)

Lettie, se te está yendo de las manos.

¿Cómo la convencerás para que cante para él?

Improvisaré.

Aquí lo importante es que cuando lo haya hecho

me dará el bebé llorón y se lo cambiaré a Remo por el...

¿Juguete? Objeto de colección.

Lettie, no sabemos dónde está Lía.

En realidad sí, recibirá un premio esta noche.

¿Lo ves? Esto será coser y cantar.

¿Que actúe para el rey Abombo?

¿Me tomas el pelo? ¡De ninguna manera!

Pero ¿por qué?

¿Has visto lo que quiere que cante?

Es veneno sonoro.

¿Y no podrías cantarlo para hacerle feliz?

Ni hablar.

Yo lo denomino "integridad artística".

-¡Acción!

-Cuando quiero salsa marina solo quiero la mejor,

por eso yo siempre compro, salsa David,

de la despensa de David Jones.

¡Hum!

Esto sí que es una salsa.

Bibi, mira lo que hemos encontrado,

un juguete para que juegues con él, unas palas nuevas y brillantes.

Uh, y mira, están personalizadas.

"Para la mejor actriz...

Y el mejor maquinista".

(Música)

¿No podemos hacer un trato?

Lo siento, pero no.

(Música)

Bueno, al menos lo has intentado,

ya es hora de poner fin a todo esto.

A menos...

¿A menos? ¿A menos qué?

(REFUNFUÑA)

Ni caso, continúa.

La única forma de convencerme es que me consigas...

Un ópalo de hielo escarchado.

¿Te has vuelto loca?

Los ópalos de hielo

solo se encuentran en la zona más gélida de Big Blue.

Son imposibles de conseguir porque... ¡Allí se congela todo!

Lo sé, por eso lo quiero.

No tiene precio. Basaré en él mi próximo espectáculo.

"El pez león de Lía, espectáculo de hielo y fuego".

(Música)

No puedo creer que hayas dicho que sí, es muy peligroso.

¿Desde cuándo te preocupa el peligro, gallina?

¡Desde siempre, Lettie! ¡De toda la vida!

Tienes que parar esto.

De eso nada,

le agenciaremos a Lía un ópalo de hielo escarchado

y yo conseguiré mi figura Lucy de la UC.

¡Rumbo a las profundidades heladas!

¡Y es una orden!

(Música)

(TIRITA)

(Música)

Hola, chicos,

venía a deciros que Angie tiene un poco de hielo a su alrededor.

¿Hay hielo alrededor de Angie?

Ya lo sabíais, pues nada...

Es un poco de hielo, no es gran cosa.

(Alarma)

La temperatura está bajando...

Es solo un escalofrío, estamos bien.

(Alarma)

(Música)

Oh, hace un frío que pela.

Lettie, tenemos que volver,

si la nave sigue enfriándose se romperá a pedazos.

¡No, no abandonaremos!

Estoy a punto de conseguir mi... ¡Oh!

¡Mirad! Sabía que lo encontraríamos.

¡Es un ópalo de hielo! ¡Es precioso!

Sí, ese objeto de colección de la UC ya es mío.

Cojamos ese pedrusco y salgamos de aquí.

¡Despliega brazo articulado!

(Música)

Capitana, el brazo no durará mucho ahí fuera antes de que se congele.

No seas cenizo, Freddie,

cuanto más rápido lo consiga, antes recuperaré mi Lucy.

Despacio, despacio...

¡Te tengo!

¡No!

(Música)

¡Sí! ¡Así es como se hace Belabrina!

¡Sí!

Espera, pero ¿qué está haciendo ahí fuera!

(TIRITA)

¿Lettie consigue juguete?

Consigue juguete...

¡Oh!

Aguanta, Bibi.

Lo siento mucho, chicos, estaba obsesionada con...

Vale, estás perdonada, subamos pitando.

De acuerdo, ¡sujetaos!

¡Demasiado hielo! ¡Nos hundimos!

(Música)

Eso aún está por ver.

(Música)

Lettie... ¡Nos vamos a estrellar!

De eso se trata.

¡Ay!

¡Agarraos!

(Música)

Buen trabajo, hermanita.

Gracias.

Bibi... ¿Te gustaría jugar con mi...?

¿Colección?

No, Bibi, son juguetes.

(Música)

(RIE)

¿Eso es pudín de percebe?

(Música)

¡Pues me encanta!

¡Hum!

¡Está de rechupete!

(RÍEN)