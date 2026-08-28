La Juve, en el camino de Celta y Real Sociedad en la Europa League; Ajax, rival del Getafe en la Conference
- Gallegos y donostiarras afrontan una fase de liguilla con rivales muy complicados
- El cuadro de José Bordalás se mide a Brighton, Lugano, Craiova, Escaldes, y Tbilisi
La Juventus de Turín se ha cruzado en el camino de Celta y Real Sociedad en la Europa League, según el sorteo celebrado este viernes en el Foro Grimaldi de Mónaco mientras el Ajax de Amsterdam será el rival más complicado del Getafe en la fase de liguilla de la Conference League,
El equipo donostiarra se enfrentará a Olympique Lyon, Juventus, Viktoria Plzen, Union SG, Bournemouth, Crystal Palace, Torreense y Lillestrom. El conjunto donostiarra recibirá al Lyon, al Viktoria Plzen, al Bournemouth y al Toreense, en tanto que visitará a Juventus, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace y Lillestrom.
Por su parte, el equipo gallego jugará ante Juventus, Marsella, Union SG, Celtic, Bournemouth, Omonia, Lillestrom y Hapoel Beer-Sheva, recibiendo en Balaídos a Juventus, Union St.-Gilloise, Bournemouth y Lillestrom, y visitará al Marsella, Celtic, Omonia y Hapoel Beer-Sheva.
El Ajax de Míchel, rival del Getafe en la Conference
El Getafe se enfrentará en la fase de liguilla de la Conference League, además de al Ajax de Míchel, a Brighton, Lugano, U. Craiova, Inter Escaldes, Iberia Tbilisi.
El equipo madrileño vuelve a jugar competición europea por primera vez desde que lo hiciese en la temporada 2019-2020, en la cual, justo antes de pararse por la pandemia, se cruzó en los dieciseisavos de final de la Liga Europa con el Ajax FC, que partía como claro favorito.
El conjunto getafense tendrá que volver a visitar el Johan Cruyff al equipo que dirige el español Míchel, exentrenador del Rayo Vallecano y el Girona FC, en lo que será su principal examen en una liguilla donde su otro gran rival será el Brighton inglés, que pasará por el Coliseum.
En su campo también jugará el Inter Escaldes, el primer equipo de Andorra en jugar una competición europea y donde milita Maurizio Pochettino, hijo del actual seleccionador de los Estados Unidos, y el Lugano suizo, mientras que visitará al Universidad Craiova rumano y al Iberia Tbilisi georgiano en una liguilla que no se presenta excesivamente compleja y que arranca el 15 de octubre y acaba el 17 de diciembre, con los ocho primeros evitando el 'playoff' de repesca de una competición cuya final es en Estambul el 2 de junio de 2027.