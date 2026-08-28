La Juve, en el camino de Celta y Real Sociedad en la Europa League; Ajax, rival del Getafe en la Conference

La Juventus de Turín se ha cruzado en el camino de Celta y Real Sociedad en la Europa League, según el sorteo celebrado este viernes en el Foro Grimaldi de Mónaco mientras el Ajax de Amsterdam será el rival más complicado del Getafe en la fase de liguilla de la Conference League,

El equipo donostiarra se enfrentará a Olympique Lyon, Juventus, Viktoria Plzen, Union SG, Bournemouth, Crystal Palace, Torreense y Lillestrom. El conjunto donostiarra recibirá al Lyon, al Viktoria Plzen, al Bournemouth y al Toreense, en tanto que visitará a Juventus, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace y Lillestrom.

Por su parte, el equipo gallego jugará ante Juventus, Marsella, Union SG, Celtic, Bournemouth, Omonia, Lillestrom y Hapoel Beer-Sheva, recibiendo en Balaídos a Juventus, Union St.-Gilloise, Bournemouth y Lillestrom, y visitará al Marsella, Celtic, Omonia y Hapoel Beer-Sheva.