La RFEF anuncia el cambio de sede de la Supercopa de España: Estambul sustituye a Arabia Saudí

La Supercopa de España cambia Arabia Saudí por Turquía. Este jueves la Federación Española de Fútbol ha anunciado que el estadio Olímpico Atatürk de Estambul será el escenario de al Supercopa de España 2027, en la que FC Barcelona, Real Madrid CF, Real Sociedad de Fútbol y Club Atlético de Madrid serán los cuatro equipos que lucharán por el título del 2 al 7 de febrero del próximo año.

"Estambul ha sido la ciudad elegida tras un periodo de trabajo y negociaciones en el que se han analizado hasta siete ofertas de lugares en todos los puntos del planeta. La RFEF ha contado durante el proceso de selección de la ciudad sede de la Supercopa de España con la empresa SELA, que trabaja con la RFEF en el desarrollo del torneo desde que se celebra en Arabia Saudí", indicó la RFEF este jueves en su página web.

La fecha elegida también es una novedad al pasar de la primera mitad del mes de enero, como en las últimas ediciones en territorio saudí, a la primera semana de febrero.

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