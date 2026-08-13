Helena Pueyo, talento en la selección que compagina diabetes y baloncesto de élite: "No me impedirá cumplir sueños"
- La enfermedad no le impide practicar el baloncesto al más alto nivel
- Sigue el Mundial femenino de Baloncesto del 4 al 13 de septiembre en RTVE
Helena Pueyo (Palma de Mallorca, 25 años) es una de las jugadoras emergentes de la selección femenina de baloncesto. Convocada por primera vez en 2023 por Miguel Méndez no sería hasta el año pasado, en 2025 cuando jugó su primer Eurobasket con el premio de la medalla de plata conseguida en Atenas. Una jugadora que lleva en silencio una enfermedad, la diabetes detectada cuando tenía 11 años que no le ha impedido cumplir su sueño de practicar el baloncesto como deportista de élite.
Pueyo ha fichado este verano por Valencia Basket
Emergió en la escuela de talentos del Siglo XXI, después dio el salto a la NCAA donde jugó en las Arizona Wildcats para regresar a España en 2024 para fichar por el Casademont Zaragoza, actual subcampeón de la Liga Femenina Endesa. Este verano ha llegado un cambio de aires y se traslada a Valencia para aspirar a todo con el equipo Taronja.
Pueyo lleva con rigor su enfermedad, lo aprendió de pequeña. Cuida la alimentación y un sensor que lleva en el hombro le indica las subidas y bajadas de azúcar para controlar cuando tiene que administrarse la insulina. El momento más complicado es cuando hay partidos porque la tensión, los nervios y la pérdida de líquidos puede provocar alteraciones en su cuerpo.
Un tenista como Alexander Zverev pasa por lo mismo. Es diabético y hemos podido verle en la final de Roland Garros pincharse su pluma de insulina con total normalidad.
Una enfermedad totalmente controlada por Helena
Helena Pueyo siempre tuvo claro que la diabetes no le iba a retirar del deporte y anima en su discurso a otros jóvenes deportistas con la misma enfermedad a practicarlo. Que nunca tiren la toalla.
Desde la FEB, Laura Ots, la médico de la selección nos cuenta que la diabetes no es una enfermedad limitante para el alto rendimiento. Pueyo está controlada y es ella la que se autogestiona. Los servicios médicos federativos están en contacto con su endocrina y durante la concentración acompañan, supervisan e intervienen si fuera necesario, cosa que nunca ha sucedido.
Hace unos meses se tatuó en el brazo un dibujo, una serpiente que representa una alegoría de la medicina y de su enfermedad para no olvidar el camino que ha recorrido.
Helena se define como una jugadora competitiva, de equipo y "disfrutona" en pista
A Helena le gusta sonreír. La diabetes no le va a impedir a la alero mallorquina, 21 veces internacional seguir cumpliendo sueños, como el de ser olímpica en Los Ángeles 2028 o subir al podio en la Copa del Mundo de Berlín 2026. Expectativas altas ante un reto complicado con sólo 16 selecciones y 10 días de competición (4 al 13 septiembre).
Estados Unidos defiende el título, un rival al que tuteó España en el torneo preolímpico de Puerto Rico (70-84) del mes de marzo. “Son fieras", así las define Pueyo. Tienen una gran portento físico, pero podemos ganarlas si nos enfrentamos a ellas sacando nuestra garra. Paige Bueckers, Kelsey Plum o Kahleah Copper son las jugadoras que más le sorprendieron.
España afronta su octava participación con 3 medallas en su palmarés (bronce en 2010 en la república Checa, plata en 2014 en Turquía y bronce en Tenerife 2018).