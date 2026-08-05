Cinco años después: el Barça aprendió a vivir sin Messi y Messi sin el club de su vida

El 5 de agosto de 2021 quedó grabado para siempre en la memoria del barcelonismo. Cuando se esperaba que Messi renovara con el Barça, el mundo vio a Leo llorar desconsolado por tener que decir adiós al club de su vida. Costaba asimilar la noticia, pero el astro argentino dejaba de ser jugador del FC Barcelona.

Fue un auténtico shock. No se marchaba solo un futbolista, se iba el hombre que había cambiado la historia del club, y en contra de su voluntad. El niño que llegó con 13 años y se convirtió en el mejor jugador que jamás había pisado el Camp Nou. Parecía el final de una era. Incluso, para muchos, el principio de un largo desierto.

Aquel Barça, entrenado por Ronald Koeman, vivía una de las mayores crisis institucionales y económicas de su historia. Joan Laporta apenas llevaba unos meses de regreso en la presidencia tras ganar las elecciones con la gran promesa de intentar retener al argentino. Pero la realidad financiera y el estricto límite salarial impuesto por LaLiga hicieron imposible lo que durante semanas se había dado por hecho. El acuerdo existía. La inscripción, no.

En uno de sus mejores momentos Messi no se marchó siendo un futbolista en decadencia, todo lo contrario. Por eso, todavía dolía más. Venía de conquistar la Copa del Rey, había firmado 38 goles y 14 asistencias en la temporada 2020-21 y había levantado, por fin, su primera Copa América con Argentina. A sus 34 años seguía siendo uno de los mejores jugadores del planeta, lejos de esa imagen de futbolista acabado que a veces acompaña a las grandes despedidas. Cinco años después, el tiempo ha desmontado muchos de los miedos que nacieron aquel día porque, aunque entonces costara creerlo, había vida sin Messi.

La reconstrucción El Barça sobrevivió a la pérdida más dolorosa de su historia. Reconstruyó un proyecto, volvió a competir y volvió a ganar. Desde la salida de Leo, el conjunto azulgrana ha conquistado dos Ligas (2022-23 y 2024-25), dos Supercopas de España (2023 y 2025) y una Copa del Rey (2024-25), además de recuperar protagonismo en Europa y volver a sentirse candidato entre los grandes. Laporta también encontró su segunda oportunidad. El presidente que vivió los mejores años de la era Messi ha vuelto a ganarse la confianza de los socios en las urnas y lidera un club que vuelve a mirar al futuro con ilusión. Ese se futuro tiene nombre: Lamine Yamal. Lamine Yamal hereda el '10' del Barça: ¿leyenda o maldición? David Collazos El chico de Rocafonda que tenía 14 años cuando Messi abandonó el Barça se ha convertido en la nueva gran estrella del club. Nadie podrá nunca ocupar el lugar de Leo, pero Lamine representa exactamente lo que siempre ha definido al Barça: la capacidad de reinventarse desde La Masia cuando parecía imposible volver a empezar. El FC Barcelona encontró el camino y a Messi tampoco le fue mal. Su aventura comenzó en París (PSG) y continuó en Estados Unidos (Inter de Miami), pero sobre todo terminó de completar una carrera que ya era eterna. En estos cinco años levantó el trofeo que más había perseguido durante toda su vida, el Mundial de Catar 2022. Era el único gran título que le faltaba. Después añadió otra Copa América en 2024 y, en 2026, volvió a llevar a Argentina hasta la final de un Mundial.