Primoz Roglic anuncia que fue golpeado por un coche y su participación en La Vuelta a España queda en duda

La quinta Vuelta a España de Primoz Roglic se complica aún más. El veterano ciclista de 36 años ha comunicado a través de una publicación en redes sociales que fue golpeado por un coche durante un entrenamiento a menos de un mes del inicio de la ronda española, por lo que su presencia en la Vuelta a España queda en duda.

Roglic, que este año no había participado en ninguna de las do primeras grandes y había tenido un calendario muy reducido con las vista puesta en convertirse en el primer ganador de cinco Vueltas Ciclistas a España, sufre este contratiempo que ya le ha obligado a renunciar a competir tanto en la clásica de San Sebastián de este fin de semana y en la Vuelta a Burgos de la semana que viene, antesala de la gran carrera por etapas del ciclismo nacional, según ha comunicado él mismo.