Primoz Roglic anuncia que fue golpeado por un coche y su participación en La Vuelta a España queda en duda
- El ciclista esloveno ha confirmado ya su baja para la clásica de San Sebastián y la Vuelta a Burgos
- Sigue la Vuelta a España del sábado 22 de agosto al 13 de septiembre en RTVE
La quinta Vuelta a España de Primoz Roglic se complica aún más. El veterano ciclista de 36 años ha comunicado a través de una publicación en redes sociales que fue golpeado por un coche durante un entrenamiento a menos de un mes del inicio de la ronda española, por lo que su presencia en la Vuelta a España queda en duda.
Roglic, que este año no había participado en ninguna de las do primeras grandes y había tenido un calendario muy reducido con las vista puesta en convertirse en el primer ganador de cinco Vueltas Ciclistas a España, sufre este contratiempo que ya le ha obligado a renunciar a competir tanto en la clásica de San Sebastián de este fin de semana y en la Vuelta a Burgos de la semana que viene, antesala de la gran carrera por etapas del ciclismo nacional, según ha comunicado él mismo.
Roglic, filosofía ante un nuevo contratiempo
El ciclista esloveno, quien ya ha sufrido numerosos accidentes, aunque nunca de este tipo, recalca en su escrito que ''no es el escenario ideal, pero así es la vida.'' Además, reconoce que ahora todos sus intentos están en llegar a La Vuelta, con la esperanza de que las cosas tornen a ser favorables a él.
La última experiencia de Primoz Roglic en una Gran Vuelta fue el octavo puesto en el Tour de Francia 2025, misma posición que ocupó en la Vuelta a Suiza de este curso, que se llevó Tadej Pogacar con rotundidad, con el que quizá vuelva a encontrarse en la salida de Mónaco el próximo 22 de agosto.