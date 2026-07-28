La selección francesa presenta a su nuevo técnico: Zinedine Zidane
- Francia anuncia a su nuevo entrenador en rueda de prensa a Zizou como nuevo seleccionador
- Sera el reemplazo de su excompañero, Didier Deschamps
La selección francesa ha presentado este martes a su nuevo seleccionador, Zinedine Zidane, leyenda del fútbol francés y del Real Madrid. Será el primer trabajo de Zidane desde que finalizó su segunda etapa en el conjunto merengue en 2021. Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Futbol, fue el encargado de anunciar la contratación de Zizou.
Después de 14 años con Didier Deschamps como entrenador, Francia cierra un capítulo en el que el equipo consiguió su segunda estrella en Rusia 2018 y fue subcampeón en la Eurocopa de 2016, así como en el Mundial de Catar en 2022. Francia llegó a las semifinales en esta Copa del Mundo, pero perdió 0-2 contra España, que terminaría ganando el torneo.
Las tres Champions en el Madrid
La experiencia de Zidane como entrenador es una de las más exitosas en el futbol moderno. En 2013, asumió el cargo de asistente de Carlo Ancelotti en el primer equipo del Real Madrid. Al año siguiente, fue nombrado primer entrenador del Real Madrid Castilla, puesto que ocupó durante un año y medio. Tras el despido de Rafa Benítez en 2016, Zidane aceptó el reto de dirigir al Real Madrid y, en su primera temporada, ganó la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid. Al año siguiente, logró el primer bicampeonato en el nuevo formato y levantó La Liga. En su tercera y última temporada al mando, consiguió un tricampeonato tras derrotar 3-1 al Liverpool.
La segunda etapa de 'Zizou' en el Real Madrid llegó para rescatar al equipo en un momento complicado, tras las salidas de Lopetegui y Solari. Dirigió 114 partidos, logrando 68 victorias, 26 empates y 20 derrotas. Su mayor logro fue ganar LaLiga 2019-20, gracias a una defensa sólida, y también se llevó la Supercopa de España 2020. Su etapa terminó en mayo de 2021, tras una temporada llena de lesiones, pero peleando hasta la última jornada de liga y llegando a las semifinales de la Champions League.
*Este contenido ha sido escrito por el estudiante en prácticas Fabián Baptista Garcés bajo la supervisión de un responsable