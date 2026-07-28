La selección francesa presenta a su nuevo técnico: Zinedine Zidane

La selección francesa ha presentado este martes a su nuevo seleccionador, Zinedine Zidane, leyenda del fútbol francés y del Real Madrid. Será el primer trabajo de Zidane desde que finalizó su segunda etapa en el conjunto merengue en 2021. Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Futbol, fue el encargado de anunciar la contratación de Zizou.

Después de 14 años con Didier Deschamps como entrenador, Francia cierra un capítulo en el que el equipo consiguió su segunda estrella en Rusia 2018 y fue subcampeón en la Eurocopa de 2016, así como en el Mundial de Catar en 2022. Francia llegó a las semifinales en esta Copa del Mundo, pero perdió 0-2 contra España, que terminaría ganando el torneo.