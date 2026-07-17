El Real Madrid hace oficial el fichaje de Luwawu-Cabarrot, máximo anotador de la Liga Endesa

El Real Madrid ha hecho oficial este viernes el fichaje de Timothé Luwawu-Cabarrot. El alero francés de 31 años y 1,98 metros de altura, llega al conjunto blanco para las próximas temporadas. "El Real Madrid C. F. y Timothé Luwawu-Cabarrot han alcanzado un acuerdo por el que el alero, procedente del Kosner Baskonia, será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el final de la 2027-2028", indicó en el comunicado.

El jugador también fue pretendido por el Barça, pero finalmente Luwawu-Cabarrot se decantó por la oferta del conjunto blanco. La operación estaba pendiente del derecho de tanteo por parte del Kosner Baskonia, que al final recibirá una indemnización y ya ha anunciado oficialmente que el club y el francés separan sus caminos.

Luwawu-Cabarrot cerró su etapa con el club vasco con un total de 133 partidos disputados, siendo el máximo anotador de la Liga Endesa de la última temporada con un promedio de 18,7 puntos por partido. En la Euroliga promedió unos números muy similares con un promedio de 18,2 puntos, 3,4 rebotes y 16,4 créditos de valoración en la competición continental.

Tras su gran salto en anotación y liderazgo con los azulgrana, ahora da un paso más en su carrera en la élite del baloncesto español y se pondrá a las órdenes de Pedro Martínez.