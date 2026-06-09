Islandia - España: partido para espantar excesos de confianza y sellar el pase al Mundial de Brasil 2027

La selección femenina de España visita este martes a la de Islandia con el pase directo al Mundial 2027 en su mano. La Roja acude al estadio multiusos Laugardalsvöllur de Reikiavik como líder de su grupo, empatada a puntos con Inglaterra, pero con mejor renta de goles después de la goleada (4-0) del pasado viernes en Palma de Mallorca.

La selección española se la jugaba en un cara a cara contra la inglesa, que llegaba a esta ventana con ventaja de tres puntos y el gol de Wembley. La goleada en Son Moix fue todo un golpe de autoridad de la campeona del mundo frente a la campeona de Europa, que ahora se la jugará en los 'playoffs'.

No deberían tener problemas las 'lionesses' para clasificarse dado su ranking y su potencial, al igual que no debería tener la Roja excesivos problemas para certificar su acceso directo a Brasil 2027 en Islandia, ante un combinado que en el cuarteto sólo ha sido capaz de ganar sus dos duelos contra Ucrania, el 'farolillo rojo'.

No obstante, ya advirtió Sonia Bermúdez en la rueda de prensa previa de esta convocatoria que la ventaja se componía de dos partidos y el último iba a ser contra un rival muy duro. La buena noticia es que España llega a Reikiavik dependiendo de sí misma y no necesitando de un milagro en el partido de Inglaterra contra Ucrania, que no tendría otro calificativo.

Por eso, para no depender, mejor ganar a Islandia. Un empate supondría prácticamente la pérdida de ese liderato que tan brillantemente se ganó en Son Moix. No cabe ni el exceso de confianza ni la relajación ni minusvalorar al rival.