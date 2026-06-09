Islandia - España: partido para espantar excesos de confianza y sellar el pase al Mundial de Brasil 2027
- Inglaterra, que recibe a la débil Ucrania, podría aprovechar un simple empate de la Roja para terminar primera
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La selección femenina de España visita este martes a la de Islandia con el pase directo al Mundial 2027 en su mano. La Roja acude al estadio multiusos Laugardalsvöllur de Reikiavik como líder de su grupo, empatada a puntos con Inglaterra, pero con mejor renta de goles después de la goleada (4-0) del pasado viernes en Palma de Mallorca.
La selección española se la jugaba en un cara a cara contra la inglesa, que llegaba a esta ventana con ventaja de tres puntos y el gol de Wembley. La goleada en Son Moix fue todo un golpe de autoridad de la campeona del mundo frente a la campeona de Europa, que ahora se la jugará en los 'playoffs'.
No deberían tener problemas las 'lionesses' para clasificarse dado su ranking y su potencial, al igual que no debería tener la Roja excesivos problemas para certificar su acceso directo a Brasil 2027 en Islandia, ante un combinado que en el cuarteto sólo ha sido capaz de ganar sus dos duelos contra Ucrania, el 'farolillo rojo'.
No obstante, ya advirtió Sonia Bermúdez en la rueda de prensa previa de esta convocatoria que la ventaja se componía de dos partidos y el último iba a ser contra un rival muy duro. La buena noticia es que España llega a Reikiavik dependiendo de sí misma y no necesitando de un milagro en el partido de Inglaterra contra Ucrania, que no tendría otro calificativo.
Por eso, para no depender, mejor ganar a Islandia. Un empate supondría prácticamente la pérdida de ese liderato que tan brillantemente se ganó en Son Moix. No cabe ni el exceso de confianza ni la relajación ni minusvalorar al rival.
A romper el 'muro' de Islandia
Eso sí, la fortaleza de Islandia es eminentemente defensiva. El combinado dirigido por Thorsteinn Halldorsson ha jugado cinco partidos y ha ganado dos de ellos con el mismo resultado, por la mínima. Dos goles y seis puntos, suficiente para ser terceras de grupo y esperar un rival accesible en el 'playoff'.
En el capítulo de goles encajados han sido seis en cinco partidos y es ahí donde reside la mayor dificultad para España, aunque las de Bermúdez ya han demostrado su capacidad goleadora en los cinco partidos precedentes.
La selección española es la segunda más goleadora de esta fase de clasificación (15), sólo un tanto por detrás de Alemania (16). Eso da una media de tres goles por partido, que son los mismos que encajaron las islandesas en el encuentro disputado en Castalia en la primera jornada, con doblete de Claudia Pina y uno de Edna Imade.
Pina e Imade son, con tres y cuatro tantos respectivamente, las máximas goleadoras del equipo. Con dos, ambos marcados frente a Inglaterra, llega como un obús Alexia Putellas. La capitana está en su mejor momento de forma de la temporada y la buena noticia es que podrá formar centro del campo 'de gala' con Patri Guijarro y Aitana Bonmatí, que ya tuvo minutos en Mallorca.
Es, en resumen, un partido para no confiarse. El apriorismo invita a hacer rotaciones y dar descanso a las que se vaciaron contra Inglaterra, pero España necesita mantener la intensidad competitiva y su agresividad en ataque para romper el 'muro' de Islandia y evitar sustos imprevistos. Toca salir con todo una vez más.
Alineaciones probables:
Islandia: Runarsdottir; Arnardóttir, Viggósdóttir, Sigurdardottir, Heidarsdottir; Vilhjálmsdóttir, Jóhannsdóttir, Antonsdóttir; Jónsdóttir, Jessen y Pálmadóttir.
España: Coll; Batlle, Paredes, León, Carmona; Guijarro, Bonmatí, Putellas; Caldentey, López y Paralluelo.
Árbitro: Miriama Bočková (Eslovaquia).