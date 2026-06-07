El Auvergne-Rhône-Alpes (antigua Dauphinè), el mejor termómetro para medir a Paul Seixas de cara al Tour

Etapa 1: Vizille - Saint-Ismier (domingo 7 de junio, 146,2 kilómetros)

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 arranca con una exigente etapa de 146,2 kilómetros entre Vizille y Saint-Ismier. La subida al Col de l’Arzenier, de segunda categoría, puede animar a los ciclistas en busca de la fuga antes de entrar en los últimos 50 kilómetros finales en los que se decidirá la carrera con la subida al Col de Vence, de segunda categoría, y, en especial, con la ascensión a la Côte de Rousset, de primera categoría con sus 8,2 kilómetros al 7,6%.

Etapa 2: Saint-Martin-Le-Vinoux - Le-Puy-en-Velay (lunes 8 de junio, 234,2 kilómetros)

La etapa más larga de la prueba con un trazado de 234,2 kilómetros entre Saint-Martin-Le-Vinoux y Le-Puy-en-Velay. Las ascensiones casi de salida al Col de Chatain (2ª) y al Col de la Croix de Toutes Aures (3ª) podrían animar a la formación de una fuga en un recorrido que tendrá a mitad de etapa su punto más exigente con la subida al Col Robert Marchand (2ª) antes de los 35 kilómetros finales ideales para emboscadas con las subidas a la Côte des Baraques (2ª) y a la Côte de Saint-Vidal (3ª).

Etapa 3: Perreux - Perreux (martes 9 de junio, contrarreloj por equipos, 28 kilómetros)

Crono por equipos de 28 kilómetros con salida y meta y Perreux. Con dos pequeñas cotas de salida antes de un tramo final ideal para rodadores pero con un repecho final al 7% que podría hacer diferencias destacadas en la general.

Etapa 4: Le Puy-en-Velay - Montrond-les-Bains (miércoles 10 de junio, 167,4 kilómetros)

Recorrido de media montaña de 167,4 kilómetros entre Le Puy en Velay - Montrond-les-Bains, en una jornada con un total de seis cotas.

Etapa 5: Saint-Chamond - Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes (jueves 11 de junio, 195,8 kilómetros)

Larga jornada de 195,8 kilómetros entre Saint-Chamond - Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes.

Etapa 6: Saint-Vulbas - Crest Voland (viernes 12 de junio, 182,3 kilómetros)

La alta montaña llegará al Tour Auvergne-Rhône-Alpes en la sexta etapa sobre un recorrido de 182,3 kilómetros entre Saint-Vulbas y la subida final a Crest-Voland. Los primeros 75 kilómetros no presentan grandes dificultades antes de que la carrera se endurezca con las subidas a la Côte de Châteland (3ª) y al Col du Granier (2ª). Tras la bajada los ciclistas tendrán cerca de 50 kilómetros favorables antes de afrontar un duro final con las ascensiones casi encadenadas a la Côte d’Hery-sur-Ugine, de primera categoría con sus 11,5 kilómetros al 5,1%, y la subida final a Crest Voland, también de primera categoría con sus 5,9 kilómetros al 7,7%, y en la que se espera la primera gran batalla por la general.

Etapa 7: La Bridoire - Grand Colombier (sábado 13 de junio, 133,6 kilómetros)

Uno de los etapones de la carrera pese a tener tan sólo 133,6 kilómetros entre La Bridoire y la subida final a Grand Colombier. Las subidas al Col du Banchet (2ª) y al Col de la Cruisille (4ª) serán un adelante de lo que les espera a los ciclistas, que a mitad de etapa subirán el espectacular Lacets du Grand Colombier, de primera categoría con sus 7 kilómetros al 8,4%. Tras su bajada la carretera volverá a picar para arriba antes de ascender el Col de Richemond (2ª) antes de la durísima subida final al Grand Colombier, puerto Hors Categorie con sus 8,4 kilómetros al 10,2% de pendiente media.

Etapa 8: Beaufort - Plateau de Solaison/Brison (domingo 14 de junio, 120 kilómetros)

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes cerrará la edición de 2026 con una durísima etapa de 120 kilómetros entre Beaufort y la subida final a Plateau de Solaison, en Brison. Una etapa que arrancará con la subida al Col du Pré, de primera categoría, con 6,9 kilómetros al 10,1%. Tras su descenso, el pelotón subirá a la Montée de Bisanne, puerto Hors Categorie con sus 11,4 kilómetros al 7,7%, antes de una bajada que les llevará al Col des Aravis, de primera categoría con sus 7 kilómetros al 6,8%. Un largo tramo favorable llevará a los ciclistas a la durísima subida final a Plateau de Solaison, puerto Hors Categorie con sus 11,3 kilómetros al 9,1%.