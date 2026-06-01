La Carrera de la Paz y las actuaciones españolas en el Tour del Este, en Conexión Vintage

Todo comenzó con la publicación de la novela ‘Vencer en tierra de espías’, de Juanjo Moral Cebrián. A partir de entonces, todo fue tirar del hilo hasta llegar a conformar el Conexión Vintage dedicado a la Carrera de la Paz.

La carrera conocida coloquialmente como el Tour del Este por sus similitudes con el Tour de Francia (los dos fueron creados por periódicos y son carreras ciclistas por etapas de gran trascendencia en las localidades que recorre) es la protagonista de un Vintage presentado por Felipe Fernández y que contará con los dos únicos españoles que llegaron a subirse al podio de la prueba más importante más allá del Telón de Acero: Enrique Martínez Heredia y Juanjo Moral.

Aquella edición de 1975 en la que España envió por primera vez a un equipo compuesto por ciclistas amateur a competir a la Alemania Oriental, Checoslovaquia y Polonia centrará el grueso del programa. En esa 28ª edición, el conjunto español dirigido por Ramón Mendiburu se apuntó dos victorias de etapa y fue el país occidental en la clasificación por equipos.

“🚴‍♂️Don Ramón Mendiburu Ibarburu fue el seleccionador que se atrevió a guiar a España en su debut en la Carrera de la Paz, allá por 1975.



🇪🇸Nos contará cómo preparó aquella actuación (2 victorias y mejor país no soviético).



📺El lunes 1/6 a las 23:00h. en @teledeporte y @rtveplay pic.twitter.com/M6Baw5hjPR“ — Conexión Vintage RTVE (@VintageRTVE) May 30, 2026

Se recorrerá, además los inicios de la carrera en las décadas de los 50 y 60, y la década de los 80, en la que tal vez la carrera elevó su nivel al punto más alto.

En tres ediciones más competiría un equipo español en la Carrera de la Paz: 1984, 1985 y 1987. Miguel Induráin, integrante del equipo de 1984, y Manolo Saiz, director del equipo en 1987, recordarán en el programa sus experiencias en las carreteras del Este.

Una historia ciclista apasionante para las épocas en las que el calor invitar a desempolvar la bici y galopar terrenos desconocidos. Como hicieron a partir de 1989 grandes estrellas del ciclismo soviético al fichar por equipos occidentales para competir en las grandes vueltas europeas. Ciclistas inolvidables como Dzhamolidin Abduzhaparov, Jan Svorada, Piotr Ugrumov o Pavel Tonkov triunfaron en la Carrera de la Paz antes de ser conocidos en España.

“Uno de las personas que mejor conoce la 𝓒𝓪𝓻𝓻𝓮𝓻𝓪 𝓭𝓮 𝓵𝓪 𝓟𝓪𝔃 en 🇪🇸 es @MarcosPereda2, autor del libro 'La Carrera de la Paz: Rojos sobre ruedas, palomas en maillots'.



🗣Charlamos con él en el Museo Santiago Revuelta.



📆Lunes 1 de junio a las 23:00h. en @teledeporte pic.twitter.com/JKSgLlLCNv“ — Conexión Vintage RTVE (@VintageRTVE) May 29, 2026

Marcos Pereda, escritor y periodista autor del libro ‘La Carrera de la Paz: Rojos sobre ruedas, palomas en maillots’ aportará al programa una visión global de lo que significó esta prueba para la historia del ciclismo.

Lunes por la noche, a las 0:00 horas, en Teledeporte y RTVE Play: Conexión Vintage ‘Carrera de la Paz’.