Descenso y Europa: las cuentas de lo que queda en juego para la última jornada de Liga

Partidos de la jornada 38: Girona- Elche Mallorca - Real Oviedo Real Betis - Levante Getafe - Osasuna Real Madrid - Athletic Club Valencia - Barcelona Deportivo Alavés - Rayo Vallecano Celta de Vigo - Sevilla Espanyol - Real Sociedad Villarreal - Atlético de Madrid

A falta de la última jornada de Liga, que se disputará de manera simultánea —excepto el Villarreal-Atlético— el sábado a las 21:00h. Hay todavía en juego dos plazas de descenso, una de Europa League y una de Conference League (si el Rayo Vallecano ganara la Conference habría otro equipo más en Europa League).

Con el Oviedo ya descendido por culpa de sus 29 puntos, cinco equipos separados por tres puntos podrían bajar en la última jornada.

Girona y Mallorca ocupan ahora las plazas de descenso. El Girona se mide precisamente al Elche en un duelo directo en el que una victoria puede cambiarlo todo: los catalanes podrían salvarse y condenar a los ilicitanos. El Mallorca, por su parte, es el que más complicado lo tiene y necesita un triple empate, aunque se enfrenta en casa al ya descendido Oviedo.

RCD Mallorca, con 39 puntos, y Girona, con 40, ocupan los puestos penúltimo y antepenúltimo, respectivamente.

El equipo balear es el que más se asoma al abismo del descenso. Se enfrentará en la isla al descendido Oviedo, pero no depende de sí mismo con la victoria.

El Mallorca, por su parte, es el que más complicado lo tiene y necesita un triple empate, aunque se enfrenta en casa al ya descendido Oviedo. Necesita un triple empate con Levante y Osasuna. Solo le salva que el Levante empate o gane ante el Betis, que Osasuna pierda ante el Getafe y que el Elche también pierda ante el Girona —como el Levante pierda en La Cartuja, no hay nada que hacer—.

El Girona recibe en Montilivi al Elche, que es el equipo que marca la salvación con 42 puntos. Solo le vale la victoria en la gran final de la jornada.

Elche, Osasuna y Levante marcan ahora la frontera de la salvación con 42 puntos. La remontada casi milagrosa del Levante en la últimas jornadas (solo ha perdido dos de sus últimos diez partidos) le colocan cerca de la salvación. Depende de sí mismo, si puntúa en casa del Betis está salvado.

Osasuna necesita ganar en Getafe o, al menos, sumar un punto para asegurar la permanencia. Tendría opciones de evitar el descenso aun cayendo derrotado ante un equipo azulón que se juega el estar en Europa el año que viene.

La jornada 37 ha servido para que equipos como el Espanyol (45 puntos), Sevilla y Alavés (ambos con 43 puntos) respiren con alivio y certifiquen su permanencia. Incluso el equipo perico junto con el Valencia tienen opciones remotas de jugar en Europa.