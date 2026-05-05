La Liga F recibirá el 15% de la recaudación de la quiniela al incluirse varios partidos en la apuesta semanal

La Liga femenina de fútbol -Liga F- recibirá el 15 % de los ingresos de la quiniela a partir de la temporada 2026-2027, según el real decreto que la reconoce como beneficiaria de la recaudación y premios de las apuestas deportivas del Estado, aprobado este martes en el Consejo de Ministros.

Según ha informado el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, con esta nueva vía de financiación, los clubes podrán disponer de mayores recursos para asegurar su viabilidad económica, mejorar sus estructuras y "seguir elevando el nivel competitivo de una liga que ganará visibilidad en el objetivo de ser referente internacional".

El ministerio ha confirmado que el Consejo Superior de Deportes (CSD) distribuirá al fútbol profesional español un total del 45,50 % de la recaudación del Impuesto sobre Actividades de Juego correspondiente a las apuestas. En concreto un 30,50% irá para la Liga masculina y un 15 % para la Liga femenina.

El 49,95 % será para las diputaciones provinciales, por medio de las respectivas comunidades autónomas y el 4,55 % para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con destino al fútbol no profesional.

La medida aprobada por el Ejecutivo no precisa el número de partidos de fútbol femenino que figurarán en cada boleto de la quiniela por ser competencia de Loterías y Apuestas del Estado.

El ministerio indicó que el importe que se consignará para cada una de las entidades beneficiarias podrá ser destinado a financiar tanto operaciones de naturaleza corriente como actuaciones de inversión.

"Con esta medida, el Gobierno de España da un paso firme en su apuesta por la sostenibilidad económica y por el fortalecimiento estructural de la primera liga profesional femenina de nuestro país", asegura.

En ese sentido ha resaltado que desde la aprobación de la profesionalización de la competición en 2021 por parte del CSD, este organismo ha acompañado la puesta en marcha de la Liga F con 20 millones de euros en subvenciones, repartidos en tres temporadas.

A ello se suman las ayudas, por valor de 21 millones de euros, destinadas a los clubes para la mejora de sus infraestructuras.