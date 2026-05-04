Alexis da oxígeno al Sevilla, que sale del descenso con su victoria sobre la Real Sociedad
- Un solitario gol del veterano delantero chileno decide el partido en la segunda mitad: 1-0
- Con 37 puntos, los de Luis García Plaza meten en el lío al Alavés (36 puntos), que acompaña a Oviedo y Levante
El Sevilla, no sin sufrimiento, ha logrado salir del descenso en el que estaba instalado gracias a su victoria sobre la Real Sociedad en el último partido de la jornada 34 de Liga. Un solitario gol de Alexis Sánchez otorgó los tres a su equipo.
El equipo hispalense saltó al césped del Pizjuán en medio de un recibimiento increíble por parte de su afición. “No estais solos en esta lucha”, rezaba el tifo del fondo norte.
Ese deseo de salir del pozo y de agradar a su gente suele jugar en contra de los equipos que no están acostumbrados a verse en este tipo de situaciones delicadas. Hoy no podía darse ese caso para los hispalenses si no querían asomarse demasiado a la Segunda. Con todo, los de Luis García —tal vez el más excitado— arrancaron el choque con ansias evidentes de llegar a la portería de la Real.
Ese empuje desde la grada actuó de forma positiva y el Sevilla logró generar ocasiones de peligro destacables gracias a la velocidad de Ejuke o a la pizarra en jugadas a balón parado. La primera media hora solo tuvo un color, el blanco de los andaluces.
La Real Sociedad, un equipo más cuajado y que tiene la tranquilidad de haber conseguido ya una de sus mejores campañas, supo aguantar el empuje sevillista y contemporizar en el último cuarto de hora con tal de conservar el cero a cero antes del descanso.
Alexis decanta la balanza
En la reanudación los de Matarazzo quisieron dar un paso adelante. La primera llegada al área en la segunda mitad corrió a su cargo. Sin excesivo peligro.
Luis García dio la oportunidad en el intermedio al veterano Alexis Sánchez y el chileno correspondió marcando gol a los cinco minutos de arrancar el segundo acto. Tras una gran acción de Maupay en el área, Alexis fusiló a Remiro a quema ropa para romper la igualada inicial.
Con el gol, el Sevilla pudo bajar las revoluciones. En esa ligera calma a punto estuvo de encontrar la sentencia del partido en el minuto 78 por medio de Agoume. El VAR, de manera sorprendente, invalidó el tanto por falta de un atacante.
Alexis perdonaría en el 85, pero a su equipo le bastó con ese único tanto del chileno. Se sufrió, sí, pero se acabó celebrando los tres puntos en el Sánchez Pizjuán. Por fin una alegría para la afición tras cuatro partidos sin conocer la victoria.
La próxima semana habrá otra final en casa, esta vez ante un rival directo como el Espanyol.