Alexis da oxígeno al Sevilla, que sale del descenso con su victoria sobre la Real Sociedad

El Sevilla, no sin sufrimiento, ha logrado salir del descenso en el que estaba instalado gracias a su victoria sobre la Real Sociedad en el último partido de la jornada 34 de Liga. Un solitario gol de Alexis Sánchez otorgó los tres a su equipo.

El equipo hispalense saltó al césped del Pizjuán en medio de un recibimiento increíble por parte de su afición. “No estais solos en esta lucha”, rezaba el tifo del fondo norte.

Ese deseo de salir del pozo y de agradar a su gente suele jugar en contra de los equipos que no están acostumbrados a verse en este tipo de situaciones delicadas. Hoy no podía darse ese caso para los hispalenses si no querían asomarse demasiado a la Segunda. Con todo, los de Luis García —tal vez el más excitado— arrancaron el choque con ansias evidentes de llegar a la portería de la Real.

Ese empuje desde la grada actuó de forma positiva y el Sevilla logró generar ocasiones de peligro destacables gracias a la velocidad de Ejuke o a la pizarra en jugadas a balón parado. La primera media hora solo tuvo un color, el blanco de los andaluces.

La Real Sociedad, un equipo más cuajado y que tiene la tranquilidad de haber conseguido ya una de sus mejores campañas, supo aguantar el empuje sevillista y contemporizar en el último cuarto de hora con tal de conservar el cero a cero antes del descanso.