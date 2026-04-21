España tendrá un grupo asequible en el Mundial femenino de baloncesto

La selección femenina de baloncesto de España se medirá a las de Alemania, Japón y Mali en la primera fase del Mundial que se disputará en septiembre en Berlín.

El sorteo, celebrado este martes en la capital alemana, deparó una primera fase sin obstáculos insalvables para el equipo entrenado por Miguel Méndez.

España quedó encuadrada en el grupo A con la anfitriona, pero evitó a Estados Unidos, Francia y Australia, primera, segunda y tercera del 'ranking' FIBA, respectivamente.

De hecho, la selección española, actual subcampeona de Europa y sexta en la clasificación mundial, partirá como favorita del cuarteto por clasificación, seguida de Alemania (11ª), Japón (15ª) y Mali (18ª).

Tras su reciente clasificación en el Premundial de San Juan de Puerto Rico, La Familia regresa ocho años después a un Mundial con un equipo plagado de talento emergente como el de Awa Fam e Iyana Martín.

Sólo los primeros de cada uno de los cuatro grupos del Mundial obtendrán el acceso directo a los cuartos de final, mientras que los que queden en segundo y tercer lugar se medirán en una eliminatoria intermedia.

El grupo de la muerte es el D, con Estados Unidos, vigente campeona del mundo; China, actual subcampeona; Italia, bronce europeo; y República Checa, plata mundial en 2010. Además, el grupo B lo forman Francia, Nigeria, Corea del Sur y Hungría; mientras que en el C han quedado incluidas Australia, Bélgica, Puerto Rico y Turquía.

"En un Mundial no hay equipos pequeños. Los Grupos A y B parecen tener un camino más abierto hacia los cruces de octavos, pero eso implica que el siguiente cruce será mucho más exigente y nos llevaría a un hipotético enfrentamiento de cuartos ante Bélgica o Australia si llegamos hasta ahí", ha explicado Méndez en declaraciones difundidas por la Federación Española de Baloncesto.