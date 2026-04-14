Arbeloa "cree" en la remontada ante el Bayern: "No veo que tengamos que hacer ningún milagro"
El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha dejado claro que no dan nada por perdido en la vuelta ante el Bayern de Múnich y ha asegurado que "si hay un equipo que cree en la remontada", es el suyo. Además, ha considerado que para sobreponerse al 1-2 de la ida "no hace falta un milagro".
"No veo que tengamos que hacer ningún milagro. Si el otro día ganamos, no hubiera sido ninguna locura. Su portero fue el mejor del partido y somos capaces de hacerlo. Nadie que conozca al Madrid piensa que si ganamos mañana, será un milagro", ha destacado el entrenador 'blanco' en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de cuartos de final ante los alemanes.
"Si hay un equipo que cree en la remontada, somos nosotros. Mañana tendremos más jugadores que no estuvieron en la ida; nadie sabe el resultado de mañana, pero volveremos con nuestro escudo", ha insistido un Arbeloa muy convencido de que sus futbolistas son capaces de dar la vuelta al resultado adverso de la ida.
El Real Madrid mostró una buena versión en la ida en la segunda parte, cuando iba 0-2 en el marcador. Además del gol de Mbappé, dispuso ocasiones para poder haber empatado el partido e, incluso, ganarlo. Pero ahora, el reto al que se enfrenta el Real Madrid es mayúsculo: remontar en la casa de uno de los equipos más en forma de Europa, el temido Bayern de Múnich.
"Es un reto más, un desafío más. La historia del Madrid se ha logrado a partir de imposibles. Estamos dispuestos a pelear por hacer más grande la historia de este club y remontar fuera de casa", ha insistido el entrenador del equipo más laureado de Europa, algo que también ha resaltado.
Arbeloa tiene plena confianza en la remontada
"No sé cuántos equipos pueden decir que han ganado 15 veces la Copa de Europa. Los jugadores creen, el club cree. Ni un aficionado madridista me ha dicho que no cree. El Madrid estará presente mañana y daremos lo mejor de nosotros mismos", ha hecho hincapié Arbeloa en una sala de prensa abarrotada.
Para este intento de la más difícil todavía, el madridista no podrá contar con un hombre que está siendo clave esta temporada, que ha dado un paso adelante en el momento más complicado, el francés Aurélien Tchouaméni, que no podrá estar ante el Bayern por acumulación de tarjetas.
A pesar de esta baja tan sensible en el mediocentro, Arbeloa confía en sus futbolistas y ha dicho que tiene recambios de garantías en esa posición.
"Tenemos muchas opciones y jugadores que pueden jugar ahí. Camavinga, Thiago o Valverde; estoy muy tranquilo. Sé el once que sacaré mañana y me da confianza; también los que saldrán desde el banquillo. Estoy con mucha confianza y me siento un privilegiado", ha comentado.
Cuestionado por si este partido de cuartos llega antes de tiempo esta campaña, Arbeloa ha avisado de que "tienen que centrarse en lo que pueden controlar". "No sé si será una final anticipada, son dos clubes con mucha historia, pero nos tenemos que centrar en nosotros mismos y en lo que podemos controlar", ha finalizado.