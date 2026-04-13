Lamine: "A ver si el Cholo me hace un favor y me pone uno contra uno con algún jugador"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, y aún más que él, su estrella Lamine Yamal, se han mostrado muy confiados en remontar la eliminatoria de cuartos de final de la Champions ante el Atlético después del 0-2 de la ida.

En la rueda de prensa en la víspera del partido de vuelta en el Metropolitano el joven atacante ha llegado a lanzar una especie de reto al entrenador del equipo madrileño, Diego Pablo Simeone: "A ver si el Cholo me hace un favor y me pone uno contra uno con algún jugador", ha dicho con una sonrisa.

"Me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido de mañana. Estoy motivado y espero poder marcar las diferencias", ha dicho justo antes de soltar esa frase rebosante de confianza en sus cualidades.

Y preguntado por la promesa que puede hacer ahora a la afición culé después de que para esta temporada se pusiera como objetivo principal la Liga de Campeones, ha lanzado este mensaje: "Si quedamos eliminados, será luchando hasta el final, no dejaremos ni un minuto sin apretar, sin correr, dejaremos todo por este escudo". "Yo creo que es muy posible la remontada", ha rematado.

Además, el 10 azulgrana se ha reivindicado después de unos partidos en los que se ha vuelto a mostrar muy desequilibrante. "Se me ha cuestionado mucho por mi nivel, lo de la pubalgia, pero he llegado a estos momentos, cuando salen los jugadores de verdad, y tengo muchas ganas de que llegue mañana", ha dicho por el partido del martes.

Por su parte, Flick ha empezado con más cautela en su comparecencia, pero también ha sido muy optimista. "Sé que jugamos contra un Atlético fuerte (...) Tenemos que atacar, presionar y aprovechar cada oportunidad. Creo que ahí radica la diferencia entre ellos y nosotros si vemos el último partido, pero quizás mañana sea totalmente diferente", ha dicho el técnico alemán.

01.29 min Flick confía en la calidad del Barça para remontar al Atlético: "Tenemos la calidad para ser mejores"

"Tenemos la calidad y en los partidos contra el Atlético fuimos a menudo el mejor equipo", ha explicado.

Finalmente, Flick ha elogiado a Gavi por ser "un jugador que lo da todo por este equipo y por este club. En el campo no le da miedo nada".