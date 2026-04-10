Simeone, sobre la queja del Barça a la UEFA: "Nosotros estamos acostumbrados, vivimos en Madrid"
- El técnico del Atlético dice que le parece "lícito" que el club culé proteste por el arbitraje de Champions
- Sevilla - Atlético de Madrid en vivo, sábado a las 21:00 horas en RTVE.es
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha mostrado su "respeto" y empatía al FC Barcelona, su rival en Champions, por la queja formal que el club ha presentado a la UEFA en contra del arbitraje en el partido de ida de cuartos jugado el pasado miércoles en el Camp Nou: "Nosotros estamos acostumbrados, vivimos en Madrid".
"Soy muy respetuoso. Vivimos en Madrid, así que estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones, para que lo entienda. Es muy fácil de entender, así que no nos moviliza nada", ha respondido al ser preguntado por el asunto este viernes en rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Sevilla, en clara alusión al Real Madrid.
Pero por si había dudas, al ser repreguntado ha sido más claro: "Estamos acostumbrados a que suceden estas cosas en Madrid, donde vivimos. Es lícito por todas partes quejarse".
Centrado en el partido en Sevilla, ha instado a los jugadores a no relajarse. El conjunto rojiblanco ya no aspira a pelear por el título de Liga y tiene un colchón de puntos en la defensa de su posición de acceso a la Champions League de la temporada que viene.
No obstante, el Cholo a animado a los más jóvenes a mostrar su compromiso en Sevilla por varias razones: "Por tener la camiseta que tenemos, por representar el escudo que representamos, por nuestra gente, por nuestra familia, por la ilusión que tienen los chicos que seguramente les toque jugar".
“Los demonios siempre están dando vueltas en nuestro cerebro, en nuestra mente y nos invitan a querer relajarnos“
A quienes les toque jugar, el técnico colchonero les ha advertido sobre los riesgos de descentrarse: "Cuando unos chicos tienen la oportunidad de jugar está claro que aparecen un montón de situaciones en la cabeza, donde es más importante aislarse que estar pendiente de ellas. Los demonios siempre están dando vueltas en nuestro cerebro, en nuestra mente y nos invitan a querer relajarnos, a querer tener miedo y ahí estará nuestra fuerza mental para salir de ese lugar, no darle espacio a estos demonios que están siempre. Que jueguen como lo vienen haciendo en todos los partidos".
"Que el Sevilla termine de la mejor manera la temporada"
El rival es el Sevilla, un club que está en una complicada situación institucional y que se juega la permanencia y donde el argentino militó en su etapa de jugador: "El Sevilla fue un lugar muy importante en mi carrera, en mi vida y en mi camino a la persona que soy. Les deseo absolutamente lo mejor. Mañana nosotros haremos el partido que tenemos que hacer, porque necesitamos los puntos para seguir estando en el lugar donde queremos en Liga, y que termine de la mejor manera esta temporada".
Esta jornada 31 de Liga está declarada como la "jornada retro", en la que algunos clubes lucirán una equipación de la década de los noventa, en la que Simeone desarrolló la mayor parte de su carrera, algo que también ha sido motivo de reflexión para el Cholo: "No se puede comparar. Vivimos en otra sociedad, vivimos en otro mundo. El fútbol tenía otra velocidad, tenía otra visión en el mundo y está claro que todo evoluciona hacia adelante. Aquello fue muy lindo, parecería que siempre lo que pasó anteriormente fue muy bueno, pero yo creo que hoy tenemos una linda liga y competitiva".